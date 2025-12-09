La decisión del tribunal supremo DC que amenaza con quitarle el título de expresidente del partido a Eduardo Frei

La fotografía de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, así como la de la mayoría de los expresidentes de la Democracia Cristiana (DC), cuelga en el salón de honor de la sede de la Falange. Con el exmandatario denunciado ante el tribunal supremo (TS) de la colectividad por reunirse con José Antonio Kast (Partido Republicano), su permanencia en ese selecto espacio está puesta en duda.

El 26 de noviembre, cuando la directiva DC anunció que llevaría al expresidente al TS, la secretaria nacional del partido, Alejandra Krauss, solicitó al organismo que aplique “las más altas medidas disciplinarias que correspondan” y afirmó que la conducta de Frei es “de la mayor gravedad como militante de la DC”. Como medida cautelar, quedó con su militancia suspendida.

En ese entendido, está sobre la mesa la posibilidad de que el TS decida expulsar a Frei del partido, que presidió entre 1991 y 1993 y que fue fundado por su papá, el también exmandatario Eduardo Frei Montalva.

Conscientes de eso, en parte de la DC -particularmente en la disidencia a la directiva de Huenchumilla- ha reflotado un antecedente que podría afectar el desenlace de Frei. Se trata de una resolución emitida por el TS el 9 de enero de este año, en que se prohíbe a la militancia referirse a Fuad Chahin, quien fue expulsado del partido en 2023, como expresidente de la colectividad, pese a que ocupó ese cargo entre 2018 y 2021.

La resolución hace referencia a una carta publicada por La Tercera en noviembre de 2024, en que Juan Carlos Latorre, Andrés Zaldívar, Enrique Krauss, Ignacio Walker, Carolina Goic y Chahin -entre otros expresidentes de la DC- respaldaron a Claudio Orrego (exmilitante falangista) en su reelección como gobernador de la Región Metropolitana.

El alcance que hizo el TS en esa oportunidad fue que “no resulta legítimo que ningún camarada actúe invocando una posición orgánica del partido -como lo es la de expresidente- con quienes han sido expulsados, como es el caso del exmilitante Fuad Chahin”. En ese sentido, aclararon que “la pérdida de la calidad de afiliado al partido (...) impide poder gozar de la calidad de expresidente del partido”.

Esa vez el TS justificó que el mismo organismo “ejerce de oficio su facultad de interpretación, fijando el sentido del término ‘expresidente’, tanto en las normas de orden interno como para las actuaciones de autoridades y militantes del partido”.

La conclusión de la resolución fue que “el término expresidente(a) nacional es únicamente aplicable a quienes han ejercido y dejado de ejercer dicho cargo y que no hubieren sido eliminados de los registros partidarios como consecuencia de su expulsión”.

El texto ha comenzado a preocupar a los militantes DC que defienden al expresidente Frei. Temen que él sea expulsado y que, además, se le dé un golpe a su figura al quitarle el título de expresidente de la colectividad como respuesta al flanco que abrió en la candidatura de Jeannette Jara (Partido Comunista) al reunirse con Kast.

En todo caso, las mismas fuentes advierten que el criterio parece ser poco claro. Argumentan que la foto de Adolfo Zaldívar, fallecido en 2013, permanece en el salón de honor y que es común referirse a él como expresidente de la colectividad, pese a que fue expulsado de las filas democratacristianas en 2007 por sus votaciones en el Congreso, en sintonía con la derecha.

Frei regresó a Chile hace unos días, tras un viaje a China para participar de las actividades del Club de Madrid. De momento, está a la espera de que el TS le notifique que aceptó su solicitud de más tiempo para emitir sus descargos frente a la denuncia que recibió. En paralelo, se prepara para algunas actividades, como un seminario organizado por Clapes UC que se desarrollará la mañana del miércoles.