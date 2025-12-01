BLACK SALE $990
    Política

    “La elección está abierta”: Jara lidera intento para subir moral oficialista y comando critica a economistas de Kast

    La senadora Paulina Vodanovic (PS) y el exministro Francisco Vidal (PPD), en tanto, centraron sus cuestionamientos en un nuevo blanco: el economista José Luis Daza, asesor del gobierno argentino de Javier Milei y quien asoma como carta al Ministerio de Hacienda en caso de que José Antonio Kast gane la Presidencia.

    Por 
    José Miguel Wilson
    José Navarrete
     
    Joaquín Díaz
    Jeannette Jara da inicio oficial al periodo de campana de segunda vuelta DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Un golpe anímico apuesta a dar en la recta final de su carrera a La Moneda la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC).

    Este domingo, al dar el puntapié inicial a su campaña de segunda vuelta, en una actividad junto a voluntarios y vocerías de su comando, Jara aseguró que el resultado del 14 de diciembre sigue siendo incierto y llamó a intensificar el despliegue territorial.

    “Esta elección está completamente abierta, a pesar de lo que algunos quieran instalar; el resultado es completamente impredecible”, sostuvo la abanderada oficialista ante sus adherentes.

    Recalcó que el objetivo del equipo en los próximos días es “trabajar duro para ganar el 14 de diciembre la Presidencia de la República, no por nosotros, sino por Chile”.

    Durante su intervención recordó hitos de su trayectoria reciente, para destacar los distintos escenarios adversos en los que se ha visto envuelta, destacando que “en enero, cuando todavía era ministra del Trabajo, los diarios decían: ‘es imposible que la reforma salga’ (…) y hoy la reforma es una realidad”, señaló.

    “Después nos tocó una definición de una primaria que no era fácil, y también se proyectaba que no había forma en que remontáramos, y ganamos, y hoy estamos en unidad con aquellos partidos”, afirmó.

    Jara añadió que su desempeño electoral en la primera vuelta también contradijo los pronósticos iniciales, recalcando que “se pensó que la segunda vuelta iba a ser entre dos candidatos de apellido alemán, y nosotros ganamos la primera vuelta presidencial”.

    A dos semanas del balotaje, la candidata planteó que su campaña ha enfrentado un 2025 “donde nos han dicho que todo es imposible”, pero recalcó que su estrategia se sostendrá en convicción y movilización.

    Yo no creo en los imposibles, creo en el trabajo duro, convicciones y sueños, y a eso los llamo en estos 12 días que quedan, porque los necesitamos”, cerró, en una actividad en la que también la exministra y exprecandidata Carolina Tohá (PPD) fue una de las oradoras principales.

    Las palabras de la presidenciable, que indirectamente aludían a un estado anímico pesimista que se ha instalado en el oficialismo a dos semanas de las elecciones, fueron complementadas por su comando.

    La misma Tohá hizo una arenga en el acto realizado en Pedro Aguirre Cerda. “¡Ánimo, esfuerzo y decisión!”.

    En entrevista con radio Nuevo Mundo, el exministro Francisco Vidal, uno de los voceros del equipo de Jara, también rechazó los planteamientos que dan por cerrado el balotaje en favor del abanderado de la oposición, José Antonio Kast.

    “La derecha ya ganó. Ellos ya instalaron que ganaron”, planteó Vidal, quien agregó que esos vaticinios responden a una estrategia.

    “Nos dijeron que a la segunda vuelta iban a pasar dos alemanes, así era, así comenzó la campaña. Después nos instalaron que iban a ser mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en el Senado. Tampoco. Y hoy día nos están matando antes del resultado. Yo creo que la estrategia es de manual, es bajar la motivación, bajar el estímulo, expandir la derrota, es a los vacilantes que se escondan, porque hay mucho de eso también. Pero yo creo que todavía tenemos una oportunidad, ya será el momento de hacer la crítica y autocrítica”, dijo.

    Daza, el nuevo objetivo

    Vidal comentó que en la otra vereda “ya se están repartiendo ministerios”, asegurando que ese fue el tono de lo planteado por José Luis Daza respecto a Jorge Quiroz en el seminario por los 35 años de Libertad y Desarrollo.

    Incluso ironizó que “el señor Daza que es vicepresidente de Argentina en la economía (en alusión a la asesoría que le ha brindado al presidente Javier Milei), le cedió públicamente el Ministerio de Hacienda al señor (Jorge) Quiroz. Impresionante, pero, bueno... ¿qué podemos esperar? Así que yo creo que en estos doce días reales de campaña que quedan, la clave es el mundo popular, decirles lo que plantea Jara, el compromiso principal es que usted llegue a fin de mes con su pensión o con su salario y no tenga que endeudarse”, manifestó.

    Este domingo, la coordinadora del comando de Jara, la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, también arremetió contra Daza, de quien dijo tener dudas que no vaya a cortar beneficios sociales, como la PGU, si es que llega a ser ministro de Hacienda de un eventual gobierno de Kast. “Yo tengo dudas, porque quienes asoman como posibles ministros de Hacienda, uno de ellos es el señor Daza, que es un asesor directo económico del gobierno de Milei. Y ya sabemos lo que ha pasado con Milei en Argentina, cómo ha subido la línea de pobreza y cómo hoy día hay millones de argentinos que están en la pobreza producto de las políticas económicas que buscaban supuestamente reducir el gasto fiscal. Y miren cómo están. Entonces, si el señor Daza es el futuro ministro de Hacienda, ya sabemos dónde se van a hacer los recortes. Igual como se hizo en la Argentina, igual como lo hizo Milei”, añadió.

    La senadora socialista insistió en que “no sabemos dónde va a recortar la derecha, porque aquí no hay transparencia en la campaña. Hasta el día de hoy se habla de 6 mil millones de dólares que no sabemos dónde se van a recortar; 3.700 millones de dólares cuesta la PGU (Pensión Garantizada Universal)... Su candidato, Kast, hace pocos meses no quería la PGU... ahora inventaron un corazoncito que dice ‘amo la PGU’. Entonces, ¿de qué lado estamos?”, concluyó.

