La factura al Presidente Boric que prepara el Socialismo Democrático en caso de que triunfe José Antonio Kast

Las cartas ya están echadas. A horas de conocer quién será el próximo Presidente de Chile, la conversación al interior de los partidos del oficialismo es más honesta que nunca. En público, lo que dicen los dirigentes de la alianza de gobierno es que la candidatura de Jeannette Jara ha sido una carrera cuesta arriba. En privado, son varios los que dan por hecho el triunfo de José Antonio Kast.

En ese entendido, la esperanza del sector es que su victoria no sea holgada. Si llega a serlo, en el Socialismo Democrático, la coalición que reúne al Partido Socialista (PS) y al Partido Por la Democracia (PPD), tienen claro a quién responsabilizar: el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Esos partidos resienten el protagonismo que el Mandatario se propuso tener en la contienda, al emplazar en varias oportunidades a Kast. Algo que, creen, a ratos terminó por sacar a Jara de la primera línea del debate. Pero también hay un asunto de fondo: el desempeño de la administración de Boric.

En el Socialismo Democrático es extendido el diagnóstico de que la actual administración deja grandes deudas y pocos resultados que puedan ser percibidos como “legado”. Eso, creen, le jugó en contra a Jara durante toda la campaña, pues ella debió cargar con el peso de haber sido parte de ese gobierno y la candidata del oficialismo.

De hecho, Kast enfocó sus dardos en el hecho de que Jara sería la continuidad, más que en sus propuestas o su militancia en el Partido Comunista (PC).

En la última comisión política del PPD, el presidente de la colectividad, Jaime Quintana, sinceró: “No podemos descuidar un factor que hoy nos está pesando, que es la manera en cómo el gobierno está terminando. El gobierno no está terminando en su mejor momento (...). La derecha y la candidatura de Kast lo han visto. Por eso ellos no se salen del libreto del continuismo“.

“Tenemos una situación compleja en que nos tiene el gobierno, con muchos temas no resueltos: en materia de seguridad, económica (...). También en gestión ha habido errores, eso la oposición lo tiene muy medido, por eso hoy ni siquiera tiene que explotar el comunismo, el anticomunismo, porque finalmente una elección termina siendo un plebiscito al gobierno actual“, agregó.

En el PS, en tanto, lamentan que la derecha haya instalado con éxito el discurso de que “Chile se cae a pedazos”. Consideran que eso pudo haber sido evitado a tiempo por el gobierno de Boric, al demostrar con datos los problemas que ha logrado solucionar el gobierno desde que asumió. En eso, creen, hubo un gran déficit comunicacional.

“Es evidente que, si la derrota es muy dura, hay responsabilidad del gobierno y de Boric. Se ha perdido la mayoria social por los errores del gobierno”, plantea un dirigente del Socialismo Democrático.

En el Frente Amplio (FA) tienen asumido que el Socialismo Democrático intentará responsabilizar al gobierno del Presidente Boric por un eventual mal resultado. En el partido no comparten la tesis. Es más, creen que la estrategia que siguió Jara de desmarcarse de la administración de la que fue parte y criticarla en duros términos terminó por jugarle en contra electoralmente.

Este partido, encabezado por Constanza Martínez, tiene programada una reunión de mesa este lunes para analizar los resultados. Con el mismo objetivo, sesionará su comité central, la más importante instancia de decisión partidaria, este jueves.

Pese a que el Socialismo Democrático piensa en responsabilizar al gobierno, en la coalición también reconocen que una eventual derrota sería multicausal. Por ejemplo, algunos argumentan que aún afecta el resultado del plebiscito constitucional de 2022. También que faltó motivación en el sector al momento de hacer campaña, y que no se logró que la elección parlamentaria estuviera en sintonía con la candidatura de Jara en la primera vuelta.

Lo que descartan al interior de la coalición es que vayan a responsabilizar a Jara en caso de una derrota.

A las 17.00 horas de esta tarde, la mesa del PS planea reunirse para evaluar el escenario y preparar sus vocerías una vez conocido el resultado. Ahí se espera definir si citarán comisión política o comité central en los próximos días. Intentaron tener reunión de mesa el sábado, pero no hubo quórum y se suspendió.

En el PPD, en tanto, tendrá una reunión de mesa el lunes a la 13.30 horas.

A las 16.00 horas de este domingo, antes del cierre de las urnas, los presidentes de partido de la alianza llegarán a la sede del PS para sostener una última reunión antes de conocer los resultados. Y, la mañana del lunes, gane o pierda Jara, tendrán una más, para delinear el futuro del sector.