La guerra interna del Partido Radical: militantes piden que inmuebles no queden en manos de la actual mesa directiva

“ Desde todos los rincones del país hacemos un llamado a toda la militancia nacional, y a los dirigentes de las asambleas a no permitir que el señor Leonardo Cubillos y su mesa sigan al mando y la conducción de los bienes partidarios” , advierte un comunicado público firmado por 173 militantes, dirigentes y ex militantes del Partido Radical.

En el documento, y ad portas de la disolución del partido tras no alcanzar el umbral mínimo para subsistir como partido, el grupo acusa a la Mesa Directiva Nacional de querer adueñarse de los bienes mediante una fundación.

“Rechazamos la forma en que un pequeño grupo de dirigentes nacionales en complicidad con la Mesa Directiva Nacional han actuado a espaldas de la militancia y a sus bases radicales por no informar, generar mayor democracia y decidir en cuatro paredes sin transparentar las determinaciones de una operación al estilo de los tiempos más oscuros de nuestra historia para apropiarse de los activos y sedes partidarias”, señalaron.

En esto, el grupo señala que la Mesa Directiva Nacional junto a Cubillos debieron renunciar el mismo 16 de noviembre, “y se les exige responsabilidad política, administrativa y electoral”, apuntan.

Respecto a la fundación, que se hará cargo de los bienes y sedes, indican, “exigimos que ningún miembro de la directiva actual sea parte de este proceso, por tener conflictos de interés con el partido y que tampoco formen parte de esta fundación Diputad@s que perdieron la elección el pasado 16 de noviembre por temas de equidad y justicia social”.

Para esto, hacen también un llamado “a todos y todas los Consejeros Nacionales del Partido Radical para que el próximo sábado 06 de diciembre rechacen esta maniobra jurídica de los mismos dirigentes que terminaron por sepultar al partido de las grandes transformaciones en Chile, como es el histórico Partido Radical”.

Asimismo, el grupo propone que los próximos encargados de la administración y custodia de estos bienes “sean radicales honorables y que garanticen el buen resguardo de estos bienes y sedes para el próximo proceso de creación de un nuevo partido”.

Para esto, proponen al Consejo General un listado de nombres para la administración de bienes, “sin descartar otros nombres de consenso desde regiones y los comunales”.

Los nombres sugeridos son los siguientes: