La incomodidad que generaron los dichos de Jackson en Apruebo Dignidad

No hubo defensas corporativas y la mayoría prefirió esperar a que el mismo ministro Giorgio Jackson (Segpres) se apersonara en el Congreso para ofrecer sus excusas. Ante un nuevo error “no forzado” del gobierno, esta vez en Apruebo Dignidad -particularmente en el Frente Amplio, la coalición de la cual Jackson es fundador- no se vio un cierre de filas luego de que el titular de la Segpres vertiera polémicas declaraciones, desatando una polémica.

El secretario de Estado en la plataforma Twitch expresó -al ser consultado por la diferencia de este gobierno con administraciones anteriores- que “nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que frente a una generación que nos antecedió”, aludiendo así a la ex Concertación, hoy representada en el gobierno por el Socialismo Democrático.

A primera hora de este miércoles se iniciaron las primeras reacciones desde ese mundo. En el Congreso el ambiente amaneció caldeado. Y los parlamentarios -de distintos sectores políticos, incluyendo a oficialistas, opositores y a algunos representantes de la Democracia Cristiana- hicieron fila en El Pensador para salir a criticar al titular de la Segpres.

La sensación que transmitían en privado algunos personeros del FA es que los dichos de Jackson, en la práctica, eran “indefendibles” y que, por lo mismo, era preferible que él mismo se hiciera cargo de su “error”, como debió admitirlo posteriormente. En ese sentido, las mismas fuentes reconocen que el episodio generó cierta incomodidad en el sector.

De todas formas, hubo algunas voces aisladas que salieron a respaldarlo. La diputada de Comunes Emilia Schneider tuvo palabras para Jackson previo a su llegada, quien pidió no “dramatizar” los dichos del nexo del gobierno con el Parlamento y relevar, en cambio, que hoy estos sectores conforman gobierno con Apruebo Dignidad. En Convergencia Social, Diego Ibáñez (CS) -tras las disculpas de Jackson- remarcó el mismo punto. “El ministro ya aclaró sus dichos y no podría ser de otra manera: la proyección más clara de ese respeto es la concreción de un proyecto de gobierno conjunto”, enfatizó.

Lo mismo hizo el diputado Gonzalo Winter (CS) durante horas de la tarde. “El día de ayer él tuvo una forma de expresarse que trajo muchos problemas, que él mismo salió a enfrentar de manera valiente (...). El ministro se expresó mal y ha pedido las disculpas del caso”, indicó.

Sin embargo, causó extrañeza entre los parlamentarios que el senador Juan Ignacio Latorre (RD), presidente del partido de Jackson, no hiciera una defensa del secretario de Estado. En el Senado, afirman, él mismo transmitió que no se referiría al tema. De hecho, La Tercera le pidió una opinión, pero prefirió no opinar.

De los dirigentes partidarios, Sebastián Depolo fue de los pocos que respaldaron al ministro. “Sin importar fecha de nacimiento, prefiero mil veces a dirigentes que reconocen sus errores, piden disculpas y enmiendan, a quienes tienen todo claro todo el tiempo y salen a atacar como estrategia de defensa. Prefiero un debate político humanizado y reflexivo, que duda y enmienda”, remarcó el exsecretario general y designado embajador en Brasil por el gobierno, aún a la espera de agreement.

En parte, se explica porque, según afirman distintas fuentes, la bajada en esa tienda fue no referirse al tema para no “agrandar” la situación, en medio de distintas tratativas internas en la misma coalición -y con partidos del Socialismo Democrático- para arribar a ciertos “mínimos comunes” de implementación y modificaciones a la nueva Carta Fundamental (si esta es aprobada). En la Segpres replican que en horas de la mañana fue el mismo ministro que pidió referirse él personalmente sobre el tema, y que los parlamentarios no lo hicieran antes que él. Como sea, y tras las declaraciones, tampoco hubo mayor intención de los diputados y senadores de ahondar en el tema.

Hasta el cierre de esta edición, la bancada del FA permanecía en una reunión para continuar afinando su planteamiento “Aprobar para concretar”.

Como sea, los dichos de Jackson sí tuvieron un efecto indirecto: una reunión que iba a tener lugar durante la tarde de este miércoles entre diputados PS y CS no se concretó luego del impasse, como bromearon -en privado- algunos de quienes asistirían al encuentro.

En el PC, en tanto, la distancia fue más notoria: solo el parlamentario Boris Barrera se remitió al hecho, restándole importancia.