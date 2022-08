La inédita votación en la Cámara de Diputados para llevar a cabo una sesión especial secreta por el avance del Tren de Aragua

Como es tradicional en la Cámara de Diputados después del debate de los diversos proyectos que día a día se ponen en tabla, se dio paso a una serie de votaciones. Pero este miércoles la corporación fue testigo de una petición inédita hasta el momento.

El diputado UDI, Juan Fuenzalida, junto a otros parlamentarios del sector, pidieron la realización de una sesión especial de carácter secreta con el objetivo de “analizar y evaluar las medidas y acciones actuales y futuras a implementar por el Gobierno desde un punto de vista administrativo, legislativo y económico para enfrentar el crimen organizado, en especial, el de carácter transnacional que hoy afecta a nuestro país”. Esto por el avance del Tren de Aragua en el norte de Chile.

Es así como la mesa sometió a votación la petición, la que generó dudas en algunos legisladores respecto a qué era lo que se estaba votando. Es así como el presidente de la testera Raúl Soto tuvo que explicar tres veces la petición y que lo que se sometía al escrutinio parlamentario era si dicha sesión se realizaba de forma secreta o no, más no su realización que ya estaba asegurada.

Es así como 86 parlamentarios estuvieron a favor de que fuese secreta, 46 en contra y 5 se abstuvieron. Pero al no lograr los 103 votos afirmativos que establece el reglamento interno para este tipo de peticiones, se determinó que fuese pública.

Chile Vamos y Partido Republicano insistirán en que sea secreta

Sin embargo, desde Chile Vamos y el Partido Republicano insistirán en que la sesión que se llevará a cabo sea con carácter secreto.

“El Tren de Aragua es una organización especialmente peligrosa como quizás no habíamos visto en Chile. Y las personas que tienen información, tienen que ser protegidas para que puedan entregarla y así desbaratar esta banda. Por eso nosotros pedimos una sesión especial secreta, de tal manera que pudieran venir al Congreso y coordinar mejor la legislación con las necesidades de la policía para poder desbaratarla”, indicó el diputado Guillermo Ramírez (UDI).

Agregó que “de manera inexplicable, la izquierda se opuso a que la sesión de sala fuera secreta y esto por supuesto que inhibe a que quienes tengan información vengan a entregarla al Congreso. Esperamos que la izquierda rectifique, y no tome decisiones que finalmente lo que hace es ayudar a estos grupos de terrorismo organizado y no ayudar a la seguridad de los chilenos”.

Mientras que el representante del Partido Republicano en la Cámara, José Carlos Meza afirmó que “el Tren de Aragua ha demostrado ser una de las organizaciones criminales más peligrosas de Sudamérica y del mundo. Su presencia en nuestro país es una señal de alerta de la crisis de seguridad que estamos viviendo. Es por eso que cuando se solicitó la sesión especial para analizar los antecedentes y evaluar la persecución que desde el Estado se ha hecho en contra de esta organización, solicitamos que fuera secreta”.

“Por la entidad de los antecedentes, por las personas involucradas, para proteger a las personas que se vieran afectadas por denunciar o entregar información sensible es que se hace necesario el secreto en esta sesión. No porque queramos esconder algo, sino por todo lo contrario”, aseguró para justificar la insistencia.

“Lo que queremos es garantizar que la investigación se realice con la mayor libertad posible para entregar resultados positivos a la brevedad máxima. Por eso que no entendemos el rechazo a que esta sesión sea secreta. Por eso es que vamos a insistir en todas las instancias en que el reglamento, la ley y la Constitución nos permiten para que esta sesión pueda ser secreta, en protección sobre todo de nuestras policías, de Carabineros y de la PDI que son los de primera mano conocen la información y están enfrentando las amenazas y el peligro que implica una organización criminal como el Tren de Aragua”, cerró.

Guillermo Ramírez (UDI): “El Tren de Aragua es una organización especialmente peligrosa como quizás no habíamos visto en Chile. Y las personas que tienen información, tienen que ser protegidas para que puedan entregarla y así desbaratar esta banda. Por eso nosotros pedimos una sesión especial secreta, de tal manera que pudieran venir al Congreso y coordinar mejor la legislación con las necesidades de la policía para poder desbaratarla. De manera inexplicable, la izquierda se opuso a que la sesión de sala fuera secreta y esto por supuesto que inhibe a que quienes tengan información vengan a entregarla al Congreso. Esperamos que la izquierda rectifique, y no tome decisiones que finalmente lo que hace es ayudar a estos grupos de terrorismo organizado y no ayudar a la seguridad de los chilenos”