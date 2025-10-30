“La justicia no es ni revancha ni venganza”: ministro Gajardo responde a dichos de Matthei sobre Plan Nacional de Búsqueda

Los reproches a Evelyn Matthei (UDI) escalaron a La Moneda. La candidata presidencial ha sido blanco de críticas tras sus declaraciones en radio Cooperativa, donde criticó el funcionamiento del Plan Nacional de Búsqueda y aseguró que para algunas personas “no es búsqueda, es venganza”.

En una ronda rápida de preguntas, la candidata también aseguró que en su eventual gobierno revisará las labores del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que a su juicio, “se ha dedicado solamente a perseguir carabineros”. Asimismo, aseguró que no seguirá con la construcción del Museo de la Memoria de Concepción, proyecto que está en marcha desde 2023.

Tras las declaraciones, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, afirmó que "en el marco del día nacional de la ejecutada y el ejecutado político es muy importante que se tenga presente que la justicia no es ni revancha ni venganza“.

Siguiendo con sus descargos, defendió que “la verdad y la justicia son la base del funcionamiento de un Estado Democrático y de Derecho. Por lo mismo el Plan Nacional de Búsqueda junto con ser un imperativo ético de una sociedad que considera que la justicia y el pleno respeto a los derechos humanos son la base de su democracia, también es una obligación para el Estado”.

Para concluir, el ministro sostuvo que “los familiares de los detenidos desaparecidos llevan más de 50 años pidiendo verdad y justicia, no venganza“.

A los reproches de Gajardo se sumó la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, quien expresó: “Decir que el Plan Nacional de Búsqueda es venganza es desconocer su esencia y su propósito“.

Y añadió: “Buscar es un deber democrático para cualquier fuerza política que aspire a gobernar el país, por ello, llamamos a comprometerse a estar del lado de la justicia y la verdad y no de la impunidad y el olvido”.

Las palabras de Matthei no solo hicieron ruido en Palacio, parlamentarios oficialistas y la candidata del sector, Jeannette Jara, igual se pronunciaron al respecto.