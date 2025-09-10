SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

La molestia que arrastra el directorio de TVN con La Moneda: en seis meses no han propuesto al reemplazo de Delpiano

El 10 de marzo Adriana Delpiano dejó el canal público para asumir como ministra de Defensa. Desde entonces el gobierno no ha propuesto al Senado un nombre para sucederla. Tras la salida de Francisco Vidal, la preocupación por esa vacante se ha intensificado.

Por 
Cristóbal Fuentes
 
David Tralma

Cerca de las 14.00 horas de este jueves 11 de septiembre el directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN) sesionará por primera vez desde la bullada salida de Francisco Vidal (PPD) de la presidencia de la instancia.

Su baja, sorpresiva para el resto de los integrantes de los directorio, causó una preocupación profunda entre ellos. No solo porque no se lo esperaban, sino también porque intensificó un malestar con el gobierno del Presidente Gabriel Boric que se arrastra desde el 10 de marzo de este año.

Ese día Adriana Delpiano, también militante PPD, abandonó el directorio al ser nombrada por el Mandatario como la nueva ministra de Defensa, tras la salida de Maya Fernández (PS), y dejó desocupado uno de los escaños del directorio.

Hasta la fecha ese cupo no se ha llenado. Y eso es algo que preocupa a los directores. Desde entonces están forzados a distribuirse los comités entre menos integrantes, por lo que la carga de trabajo para cada uno de ellos es mayor y algo que, con el avance de los meses, ya ha pasado la cuenta.

Fuentes del directorio sinceran que, a más de un semestre de la salida de Delpiano, consideran inexplicable que el Presidente Boric no haya propuesto un nombre al Senado para reemplazar a la hoy ministra. La expectativa de los directores era que, como máximo, el Ejecutivo propusiera a alguien en abril de este año, pero eso no ocurrió.

Fuentes de gobierno sugieren que hay consenso en torno a la periodista Marcia Scantlebury, ganadora del premio Lenka Franulic, como posible sucesora de Delpiano, aunque no es algo que esté cerrado y a ella no se le ha notificado.

La profesional ya integró el directorio de TVN en el pasado y se desempeñó como editora del departamento de prensa del canal.

Los partidos políticos del oficialismo están atentos al nombramiento que haga Boric, pues necesariamente el nuevo presidente del directorio de TVN debe ser alguien del sector afín al gobierno de turno. Por lo tanto, algunas colectividades mantienen la esperanza de que se considere a alguien de sus filas, aunque saben que también es posible que se designe a un independiente, como lo fue Andrea Fresard, la antecesora de Vidal.

La vacante en el directorio, creen en el canal, hace aun más urgente que Boric encuentre a un nuevo presidente que encabece al canal público. “Yo esperaría que el Presidente nombre a la brevedad a la persona que asuma la presidencia del directorio de TVN. Es urgente y absolutamente necesario que lo haga a la brevedad”, plantea Nivia Palma (PS), una de las integrantes del directorio.

Como se trata de un cargo de confianza del Presidente de la República, el nuevo presidente del directorio tendrá un período breve a la cabeza del canal: tras el cambio de mando del 11 de marzo de 2026, el nuevo Mandatario escogerá a otra persona, quien asumirá en abril de ese año.

Más sobre:TVNFrancisco VidalPolíticaLa Tercera PM

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Jara se concentra en su casa con su círculo más estrecho y se prepara para un enfrentamiento duro con Kast

Más de 3.300 detenidos deja masivo operativo a nivel nacional: se allanaron más de 160 domicilios

Meir Javedanfar, experto en Medio Oriente: “En Irán están convencidos de que va a haber otro enfrentamiento con Israel”

Megatoma de San Antonio en vilo: Montes no logra acercar posiciones y brecha de precio mantiene el riesgo de desalojo

La estrategia de Desbordes para reactivar la nulidad del contrato de Sierra Bella e impedir pago de más de $8.200 millones

Lo bueno, lo malo y lo mejorable que dejó el primer show de Lionel Richie en el estadio Claro Arena de la UC

Lo más leído

1.
Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

2.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

3.
Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

4.
Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

5.
Desbordes buscará revertir fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella por $8 mil millones

Desbordes buscará revertir fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella por $8 mil millones

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré
Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Servicios

Alejandro Sanz vuelve a Chile: revisa la fecha del concierto y cuándo es la venta de entradas

Alejandro Sanz vuelve a Chile: revisa la fecha del concierto y cuándo es la venta de entradas

Comienza la venta de entradas para las nuevas fechas de Chayanne en Chile

Comienza la venta de entradas para las nuevas fechas de Chayanne en Chile

Revisa con el RUT si tienes saldos a favor en las Cajas de Compensación

Revisa con el RUT si tienes saldos a favor en las Cajas de Compensación

Jara se concentra en su casa con su círculo más estrecho y se prepara para un enfrentamiento duro con Kast
Chile

Jara se concentra en su casa con su círculo más estrecho y se prepara para un enfrentamiento duro con Kast

La molestia que arrastra el directorio de TVN con La Moneda: en seis meses no han propuesto al reemplazo de Delpiano

Más de 3.300 detenidos deja masivo operativo a nivel nacional: se allanaron más de 160 domicilios

Larry Ellison de Oracle supera a Elon Musk como la persona más rica del mundo
Negocios

Larry Ellison de Oracle supera a Elon Musk como la persona más rica del mundo

Matriz de Zara frena alza en sus ganancias, pero anticipa buen inicio de temporada

Las claves del Ipom de septiembre del Banco Central: más inflación, más crecimiento y cautela con la tasa de interés

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar
Tendencias

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Qué se sabe del hallazgo de un cuerpo en el auto de D4vd, el artista que llega a Chile el próximo año

Nicolás Massú aborda las claves que marcarán la llave contra Luxemburgo en la Copa Davis
El Deportivo

Nicolás Massú aborda las claves que marcarán la llave contra Luxemburgo en la Copa Davis

¿A quiénes apuntaba Marcelo Bielsa? Las 12 caras proyectables de la Roja que asoman para el Mundial 2030

Las quejas de Brasil tras caer contra Bolivia en El Alto: “Fue completamente antideportivo”

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Lo bueno, lo malo y lo mejorable que dejó el primer show de Lionel Richie en el estadio Claro Arena de la UC
Cultura y entretención

Lo bueno, lo malo y lo mejorable que dejó el primer show de Lionel Richie en el estadio Claro Arena de la UC

Con el corazón partío: Alejandro Sanz agenda su regreso a Chile

De “frenético” a “pura basura”: El Último Secreto, el esperado regreso de Dan Brown que agita al mundo literario

Meir Javedanfar, experto en Medio Oriente: “En Irán están convencidos de que va a haber otro enfrentamiento con Israel”
Mundo

Meir Javedanfar, experto en Medio Oriente: “En Irán están convencidos de que va a haber otro enfrentamiento con Israel”

“¿Qué hace Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones? Allá Vamos”: Trump se refiere a incursión de drones rusos en Polonia

Secretario general de la OTAN sostiene que defenderán “cada centímetro de territorio” tras la violación del espacio aéreo polaco

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté
Paula

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad