SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    La reinvención de Crispi: exjefe del Segundo Piso de Boric abre consultora

    El otrora subsecretario de Desarrollo Regional constituyó este año la sociedad “Asesorías para el Desarrollo Limitada” destinada a “la prestación de servicios profesionales de asesoría y consultoría integral en materias de política pública, programas o proyectos”. Leonardo Moreno, quien salió del Ejecutivo por la fallida compra de la casa de Allende, es uno de sus socios.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    14/10/2024 MIGUEL CRISPI MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    Tras abandonar el gobierno del Presidente Gabriel Boric el 10 de marzo de 2025, Miguel Crispi (FA) se dedicó a su familia y a retomar uno de sus hobbies: la carpintería.

    Eso hasta el pasado 8 de enero, cuando se publicó en el Diario Oficial la constitución de su nueva empresa: “Asesorías para el Desarrollo Limitada”, destinada a la consultoría de diversas entidades públicas y privadas.

    La sociedad se inscribió ante notario y con un capital de $1.000.000 que se dividió entre los cuatro socios fundadores.

    El principal es Miguel Crispi que, según un documento revisado por este medio, aportó $400 mil en efectivo. También figuran Camila Ponce Contreras, María Consuelo Valderrama y un reconocido excolaborador de Crispi en el Segundo Piso: Leonardo Moreno Núñez, exencargado de seguimiento de compromisos presidenciales del equipo de Boric. Este último aportó $300 mil Ponce $200 mil y Valderrama $100 mil.

    Crispi y Moreno renunciaron al gobierno en marzo de 2025 en medio en medio de la polémica por el fallido intento de la compra de la casa del presidente Salvador Allende.

    El sociólogo frenteamplista se inició como subsecretario de Desarrollo Regional en el gobierno de Boric, hasta que, tras el plebiscito constitucional de 2022, quedó designado como jefe de asesores del Segundo Piso del Presidente. En ese cargo asumió una inusitado protagonismo, que lo llevó a exponer ante la Cámara de Diputados por polémicas como el lío de platas entre fundaciones y reparticiones del Estado y también en la comisión investigadora por el caso Monsalve.

    Tras una acumulación de polémicas y un desgaste evidente de su figura -con el fallido intento de comprar la casa de Salvador Allende como golpe final- el Mandatario le solicitó su renuncia al mismo tiempo que pidió la renuncia de la entonces ministra de Defensa y nieta del líder de la Unidad Popular, Maya Fernández, de su gabinete.

    Moreno, en tanto, presentó su renuncia en medio de las críticas por su rol en la fallida compra de la casa de Allende. El abogado -sin militancia- debió monitorear la transacción que encabezó el Ministerio de Bienes Nacionales con la familia Allende por $933 millones que resultó inconstitucional ya que implicaba un contrato del estado con la ministra Fernández y con la senadora Isabel Allende (PS), quien terminó siendo destituida de su cargo por el Tricel por este caso.

    Según la misma documentación, el objetivo “exclusivo” de la sociedad de Crispi y compañía es “la prestación de servicios profesionales de asesoría y consultoría integral en materias de política pública, programas o proyectos, diseño y gestión institucional, participación ciudadana y territorio, recolección de datos, análisis y estadísticas”.

    Asimismo, podrá prestar servicios profesionales de capacitación y formación profesional en las materias antes descritas, tanto a personas naturales como jurídicas, públicas o privadas, así como de coordinación técnica, administrativa y financiera de proyectos con fondos nacionales o internacionales en las materias señaladas”, se agregó en el texto.

    26/07/2024 LEONARDO MORENO MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    La consultora no es la única empresa constituida por el exdiputado y líder de RD. Tal como ya se ha mencionado, luego de dejar el gobierno él volvió a su hobbie de carpintería.

    El mismo pasatiempo lo llevó a otro nivel y el 26 de julio del 2025 Crispi constituyó en el Registro Electrónico de Empresas y Sociedades su emprendimiento “Mueblería Miguel Crispi Serrano E.I.R.L.”, cuyo nombre de fantasía es “Mueblería Tepú E.I.R.L.”.

    El objeto de la empresa es la “fabricación de muebles de madera” y su capital inicial fue de $1.000.000.

    Jara y Jackson también abrieron consultoras

    Crispi no fue el primero en abrir una consultora tras dejar el gobierno. Este miércoles La Tercera publicó que la exministra del Trabajo, y otrora abanderada presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, constituyó “Transforma SPA”, una sociedad en conjunto con su exjefe de gabinete, Jorge Millaquén.

    Según el documento que se publicó en el Diario Oficial, Transforma SPA tiene por objetivo la “asesoría, capacitación, análisis técnico, político y legislativos de políticas públicas, nacionales e internacionales”.

    Jeannette Jara y su jefe de gabinete, Jorge Millaquén.

    Además, también se inscribió para el “relacionamiento con empleadores, trabajadores y organismos nacionales e internacionales”. En definitiva, dice el mismo texto, será una “consultoría” con “especialidad en temas laborales y seguridad social”.

    Este medio también mencionó a otros exministros que armaron consultoras. Un ejemplo es el de Giorgio Jackson, otrora factótum de Boric que, durante su paso por el gobierno, encabezó los ministerios de la Segpres y de Desarrollo Social. El exdiputado, ahora radicado en España, constituyó el pasado 25 de julio de 2025 la sociedad “Sur Co Consultora Limitada”.

    Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    Otra exministra que abrió su consultora tras pasar por La Moneda fue la ex-Segpres, Ana Lya Uriarte. La otrora jefa de gabinete de Michelle Bachelet constituyó el 11 de marzo de 2024 la sociedad “Asesorías Clave Sustentable Limitada”, en conjunto con el abogado y ejecutivo de Quiñenco, Davor Domitrovic.

    21 ABRIL 2023 RETRATO A LA EX MINISTRA SEGPRES, ANA LYA URIARTE. FOTO: DEDVI MISSENE DEDVI MISSENE

    El exministro de Agricultura, Esteban Valenzuela hizo lo propio con dos sociedades, ambas con su esposa Alejandra Pallamar e inscritas el mismo día: 17 de diciembre de 2025.

    18 MARZO 2025 MINISTRO DE AGRICULTURA, ESTEBAN VALENZUELA, DURANTE PUNTO DE PRENSA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Una de ellas es “Mercart SPA”, que se dedica a la “venta de arte y artesanías; venta al por menor de recuerdos, artesanías y artículos religiosos en comercios especializados”. La otra es “Ser Arte SPA”, cuya finalidad es ofrecer “servicios y consultoría organizacional, arquitectura y arte.

    Más sobre:Miguel CrispiSegundo PisoGabriel Boric

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lobos y García fijan para este viernes cita bilateral de traspaso de la Segpres

    A semanas del inicio del año escolar: el despliegue de Junaeb en las zonas afectadas por incendios en Ñuble y Biobío

    Medio estadounidense destaca a la cinta chilena Matapanki y se alista para el Festival de Berlín

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos

    “Señal coherente” e “inaceptable”: las reacciones que provocó el anuncio del gobierno de enviar ayuda humanitaria a Cuba

    Trama bielorrusa: tribunal rechaza petición de la defensa y mantiene prisión preventiva de Eduardo Lagos

    Lo más leído

    1.
    “Transforma SPA”: Jara se suma a la lista de exministros de Boric que abrieron consultoras

    “Transforma SPA”: Jara se suma a la lista de exministros de Boric que abrieron consultoras

    2.
    Derecha se suma a presión por sala cuna: piden a Kast tramitar proyecto con celeridad a contar del 11 de marzo

    Derecha se suma a presión por sala cuna: piden a Kast tramitar proyecto con celeridad a contar del 11 de marzo

    3.
    Gobierno confirma envío de ayuda humanitaria a Cuba en medio de presiones del Partido Comunista

    Gobierno confirma envío de ayuda humanitaria a Cuba en medio de presiones del Partido Comunista

    4.
    Futuro canciller Pérez Mackenna estudia realizar fideicomiso ciego, mientras Mas avanza en el de su patrimonio

    Futuro canciller Pérez Mackenna estudia realizar fideicomiso ciego, mientras Mas avanza en el de su patrimonio

    5.
    En medio de presiones del PC, Vallejo afirma que el gobierno evalúa envío de ayuda humanitaria a Cuba

    En medio de presiones del PC, Vallejo afirma que el gobierno evalúa envío de ayuda humanitaria a Cuba

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Lobos y García fijan para este viernes cita bilateral de traspaso de la Segpres
    Chile

    Lobos y García fijan para este viernes cita bilateral de traspaso de la Segpres

    A semanas del inicio del año escolar: el despliegue de Junaeb en las zonas afectadas por incendios en Ñuble y Biobío

    “Señal coherente” e “inaceptable”: las reacciones que provocó el anuncio del gobierno de enviar ayuda humanitaria a Cuba

    Bolsa de Santiago cierra con fuerte baja arrastrada por caída en acciones de SQM y Wall Street
    Negocios

    Bolsa de Santiago cierra con fuerte baja arrastrada por caída en acciones de SQM y Wall Street

    Comercio acusa falta de claridad por la Ley de Plásticos de un Solo Uso

    Australiana entrará a la propiedad de mina en Región de Antofagasta y ligada al empresario salmonero Martín Borda

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos
    Tendencias

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Qué se sabe de la presunta incursión de drones de un cartel de México en el espacio aéreo de EEUU

    Colegio de Entrenadores sentencia el debut de Esteban Paredes como DT de Santiago Morning: “Se espera que cumplan las bases”
    El Deportivo

    Colegio de Entrenadores sentencia el debut de Esteban Paredes como DT de Santiago Morning: “Se espera que cumplan las bases”

    Paqui Meneghini compara su proceso con el de Gustavo Álvarez en la U y le manda un recado a los hinchas azules

    Otra vez cesante: Atlético Mineiro anuncia la salida de Jorge Sampaoli después de solo cinco meses en el cargo

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad
    Tecnología

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Medio estadounidense destaca a la cinta chilena Matapanki y se alista para el Festival de Berlín
    Cultura y entretención

    Medio estadounidense destaca a la cinta chilena Matapanki y se alista para el Festival de Berlín

    Declaran monumento histórico a patrimonio de Federico Assler, Nemesio Antúnez, Gracia Barrios y José Balmes

    A propósito de Shakira gratis en Brasil: cómo es la travesía para viajar a un show en Copacabana

    Senado argentino avala la reforma laboral: ¿qué propone y por qué causa el rechazo de los sindicatos?
    Mundo

    Senado argentino avala la reforma laboral: ¿qué propone y por qué causa el rechazo de los sindicatos?

    Trump recibirá el 7 de marzo en Miami a varios presidentes latinoamericanos para una cumbre regional

    Cuba confirma la llegada de dos buques mexicanos con ayuda humanitaria en plena crisis de desabastecimiento

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles