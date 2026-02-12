La reinvención de Crispi: exjefe del Segundo Piso de Boric abre consultora

Tras abandonar el gobierno del Presidente Gabriel Boric el 10 de marzo de 2025, Miguel Crispi (FA) se dedicó a su familia y a retomar uno de sus hobbies: la carpintería.

Eso hasta el pasado 8 de enero, cuando se publicó en el Diario Oficial la constitución de su nueva empresa : “Asesorías para el Desarrollo Limitada”, destinada a la consultoría de diversas entidades públicas y privadas.

La sociedad se inscribió ante notario y con un capital de $1.000.000 que se dividió entre los cuatro socios fundadores.

El principal es Miguel Crispi que, según un documento revisado por este medio, aportó $400 mil en efectivo. También figuran Camila Ponce Contreras, María Consuelo Valderrama y un reconocido excolaborador de Crispi en el Segundo Piso: Leonardo Moreno Núñez, exencargado de seguimiento de compromisos presidenciales del equipo de Boric. Este último aportó $300 mil Ponce $200 mil y Valderrama $100 mil.

Crispi y Moreno renunciaron al gobierno en marzo de 2025 en medio en medio de la polémica por el fallido intento de la compra de la casa del presidente Salvador Allende.

El sociólogo frenteamplista se inició como subsecretario de Desarrollo Regional en el gobierno de Boric, hasta que, tras el plebiscito constitucional de 2022, quedó designado como jefe de asesores del Segundo Piso del Presidente. En ese cargo asumió una inusitado protagonismo, que lo llevó a exponer ante la Cámara de Diputados por polémicas como el lío de platas entre fundaciones y reparticiones del Estado y también en la comisión investigadora por el caso Monsalve.

Tras una acumulación de polémicas y un desgaste evidente de su figura -con el fallido intento de comprar la casa de Salvador Allende como golpe final- el Mandatario le solicitó su renuncia al mismo tiempo que pidió la renuncia de la entonces ministra de Defensa y nieta del líder de la Unidad Popular, Maya Fernández, de su gabinete.

Moreno, en tanto, presentó su renuncia en medio de las críticas por su rol en la fallida compra de la casa de Allende. El abogado -sin militancia- debió monitorear la transacción que encabezó el Ministerio de Bienes Nacionales con la familia Allende por $933 millones que resultó inconstitucional ya que implicaba un contrato del estado con la ministra Fernández y con la senadora Isabel Allende (PS), quien terminó siendo destituida de su cargo por el Tricel por este caso.

Según la misma documentación, el objetivo “exclusivo” de la sociedad de Crispi y compañía es “ la prestación de servicios profesionales de asesoría y consultoría integral en materias de política pública, programas o proyectos, diseño y gestión institucional, participación ciudadana y territorio, recolección de datos, análisis y estadísticas” .

“ Asimismo, podrá prestar servicios profesionales de capacitación y formación profesional en las materias antes descritas, tanto a personas naturales como jurídicas, públicas o privadas, así como de coordinación técnica, administrativa y financiera de proyectos con fondos nacionales o internacionales en las materias señaladas ”, se agregó en el texto.

26/07/2024 LEONARDO MORENO MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

La consultora no es la única empresa constituida por el exdiputado y líder de RD. Tal como ya se ha mencionado, luego de dejar el gobierno él volvió a su hobbie de carpintería.

El mismo pasatiempo lo llevó a otro nivel y el 26 de julio del 2025 Crispi constituyó en el Registro Electrónico de Empresas y Sociedades su emprendimiento “Mueblería Miguel Crispi Serrano E.I.R.L.” , cuyo nombre de fantasía es “Mueblería Tepú E.I.R.L.”.

El objeto de la empresa es la “fabricación de muebles de madera” y su capital inicial fue de $1.000.000.

Jara y Jackson también abrieron consultoras

Crispi no fue el primero en abrir una consultora tras dejar el gobierno. Este miércoles La Tercera publicó que la exministra del Trabajo, y otrora abanderada presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, constituyó “Transforma SPA”, una sociedad en conjunto con su exjefe de gabinete, Jorge Millaquén.

Según el documento que se publicó en el Diario Oficial, Transforma SPA tiene por objetivo la “asesoría, capacitación, análisis técnico, político y legislativos de políticas públicas, nacionales e internacionales”.

Jeannette Jara y su jefe de gabinete, Jorge Millaquén.

Además, también se inscribió para el “relacionamiento con empleadores, trabajadores y organismos nacionales e internacionales”. En definitiva, dice el mismo texto, será una “consultoría” con “especialidad en temas laborales y seguridad social”.

Este medio también mencionó a otros exministros que armaron consultoras. Un ejemplo es el de Giorgio Jackson, otrora factótum de Boric que, durante su paso por el gobierno, encabezó los ministerios de la Segpres y de Desarrollo Social. El exdiputado, ahora radicado en España, constituyó el pasado 25 de julio de 2025 la sociedad “Sur Co Consultora Limitada”.

Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

Otra exministra que abrió su consultora tras pasar por La Moneda fue la ex-Segpres, Ana Lya Uriarte. La otrora jefa de gabinete de Michelle Bachelet constituyó el 11 de marzo de 2024 la sociedad “Asesorías Clave Sustentable Limitada”, en conjunto con el abogado y ejecutivo de Quiñenco, Davor Domitrovic.

21 ABRIL 2023 RETRATO A LA EX MINISTRA SEGPRES, ANA LYA URIARTE. FOTO: DEDVI MISSENE DEDVI MISSENE

El exministro de Agricultura, Esteban Valenzuela hizo lo propio con dos sociedades, ambas con su esposa Alejandra Pallamar e inscritas el mismo día: 17 de diciembre de 2025.

18 MARZO 2025 MINISTRO DE AGRICULTURA, ESTEBAN VALENZUELA, DURANTE PUNTO DE PRENSA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Una de ellas es “Mercart SPA”, que se dedica a la “venta de arte y artesanías; venta al por menor de recuerdos, artesanías y artículos religiosos en comercios especializados”. La otra es “Ser Arte SPA”, cuya finalidad es ofrecer “servicios y consultoría organizacional, arquitectura y arte.