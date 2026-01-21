La segunda línea de Kast: los subsecretarios y delegados presidenciales que llegarán al Ejecutivo

Santiago 20 de enero 2026. El Presidente electo, Jose Antonio Kast, realiza anuncio oficial del Gabinete de Ministros; en la comuna de Las Condes. Dragomir Yankovic/Aton Chile

Con la presentación de su gabinete ministerial durante este martes, José Antonio Kast empezó una nueva cuenta regresiva: esta vez para dar a conocer los nombres que estarán detrás de los denominados cargos de segunda línea de su administración.

Se trata de quienes asumirán en las subsecretarías de las distintas carteras y también las delegaciones presidenciales. Mientras que para las primeras hay un total de 40 cargos a disposición, en el caso de las delegaciones son 16, una por cada región del país.

En ese contexto, en la Oficina del Presidente Electo (OPE) llevan varias semanas trabajando en la nómina para esos cargos que -se espera- se den a conocer, a más tardar, a fines de este mes.

Así, según pudo conocer La Tercera, ya hay varios nombres confirmados. Eso sí, fuentes del entorno de Kast recalcan que podría haber movimientos hasta último minuto. Esto, sobre todo considerando que, ante las críticas de los partidos por la predominancia de independientes en el gabinete, a través de estos cargos la idea es equilibrar la representación de cada colectividad.

Aun así, ya hay varias cartas que, se da por hecho, llegarán al gobierno el próximo 11 de marzo.

Uno de ellos es director ejecutivo del movimiento Acción Republicana, Sebastián Figueroa. Cercano a Kast y hasta hace poco uno de los miembros clave de su equipo, asumirá como subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere), una de las reparticiones pertenecientes al Ministerio del Interior y una de las más importantes del Ejecutivo, a cargo del financiamiento para las distintas regiones.

A él también se suma el nombre de Máximo Pavez (UDI). El abogado ya está confirmado para dirigir la Subsecretaría del Interior, principalmente a cargo de la coordinación política y territorial del gobierno.

En Hacienda, Juan Pablo Rodríguez acompañará al ministro Jorge Quiroz desde la subsecretaría de la cartera.

29/09/2023 FOTOGRAFIAS A MAXIMO PAVEZ FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

Fuera del Ministerio del Interior, otra cartera donde ya hay subsecretarios confirmados es en Relaciones Exteriores. Se trata de la constructora civil y gerente general de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham), Paula Estévez, quien asumirá como subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei).

Uno de los cargos que -según explican en la OPE- será clave bajo la administración de Kast, donde en materia internacional uno de los principales focos estará en la inversión extranjera.

Junto a ella, en Cancillería también asumirá como subsecretario de Relaciones Exteriores el diplomático Raúl Sanhueza, quien durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera se desempeñó como director general de Asuntos Consulares y de Inmigración.

La Subsecretaría de la Segpres es otro de los cargos donde ya hay un nombre definido: la cientista política de Renovación Nacional Constanza Castillo, quien empezó a colaborar con el equipo de Kast tras la segunda vuelta presidencial.

En Segegob, en tanto, quien llegará a la subsecretaría es el director ejecutivo del Instituto Res Pública, centro de estudios ligado a la derecha, José Francisco Lagos. El abogado es cercano a la futura ministra de esa cartera, Mara Sedini.

Otro nombre confirmado es el del abogado y exconsejero constitucional republicano Luis Silva, quien asumirá como subsecretario de Justicia. Ministerio que dirigirá el independiente Fernando Rabat.

En Trabajo -cartera liderada por Tomás Rau- y según señaló el Diario Financiero, será Gustavo Rosende quien se hará cargo de la subsecretaría del Trabajo y Elisa Cabezón de Previsión Social.

25/08/2023 LUIS SILVA, CONSEJERO CONSTITUCIONAL FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

En Defensa, por su parte, es el vicealmirante en retiro y excandidato al Senado, Alberto Soto, quien se hará cargo de la subsecretaría. En un inicio, su nombre fue uno de los que estuvieron en la lista para asumir el Ministerio de Seguridad.

A ellos también se suman otros nombres que han estado sonando como subsecretarios. Entre ellos, Carlos Maldonado (Demócratas) para Derechos Humanos, Andrés Otero para Deporte y para Salud Pública, Solana Terrazas y Alejandra Pizarro.

Los futuros delegados

Más allá de los subsecretarios, donde también ha habido avances es en las delegaciones presidenciales.

Por ejemplo, uno de los que ya está definido es el exalcalde de Puente Alto, Germán Codina, quien asumirá el cargo en la Región Metropolitana. El exjefe municipal es una de las visitas habituales de “La Moneda chica” y fue una de las primeras figuras ligadas a Chile Vamos en entregar su apoyo a Kast en la campaña.

Inicialmente, su nombre sonó como una opción para el Ministerio de Desarrollo Social, donde finalmente fue presentada la socióloga María Jesús Wulf, y también en Seguridad.

La Región de Valparaíso es otra donde ya se definió al delegado: el excandidato a gobernador por la zona, Manuel Millones, quien de hecho, hace unos días se reunió con la futura primera dama, María Pía Adriasola, en el marco de una visita a la región.

Otro que asumirá como delegado es el exintendente del Maule, Juan Eduardo Prieto, quien ya se desempeñó en el cargo durante la segunda administración de Piñera, y en 2024 fue candidato a gobernador en la región con cupo del Partido Republicano.

En la región de Ñuble también ya está confirmado quien se hará cargo de la delegación. Se trata del dirigente republicano Diego Sepúlveda. El abogado fue candidato a diputado por la zona en la última elección parlamentaria y en la campaña presidencial fue uno de los principales colaboradores del jefe de campaña de Kast, Martín Arrau.

En Atacama, por su parte, también ya está definido que sea la diputada Sofía Cid quien asuma como delegada presidencial. La parlamentaria -quien fue candidata al Senado- también sonó como eventual ministra de Minería, sin embargo, esa opción se descartó unos días antes del anuncio del gabinete.

Valparaiso, 8 de octubre de 2024 La diputada Sofia Cid durante la Comision AC Ministros Vivanco y Munoz Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

En la Región de Coquimbo, en tanto, son dos los nombres que corren con ventaja: el del diputado de Demócratas, Víctor Pino, y también el del actual consejero regional republicano, Francisco Corral.

Otros nombres, como el de la vicepresidenta de la UDI, Pía Margarit, en O’Higgins, y el del general en retiro Luis Felipe Cuellar, en Arica, se mantienen en evaluación. Este último sonó como una las opciones para los ministerios de Defensa y Seguridad, después de haber dirigido el programa de Johannes Kaiser en la materia.