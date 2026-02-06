SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    La señal de apoyo a Cuba que envió Lautaro Carmona (PC) en medio de las críticas veladas a Jara por su postura sobre la isla

    El exdiputado Hugo Gutiérrez afirmó que quienes creen que Cuba es una dictadura no pueden permanecer en el Partido Comunista, pese a que Jeannette Jara sí ha cuestionado al régimen que rige en la isla.

    Paz Rubio 
    Paz Rubio
    Lautaro Carmona y Jeannette Jara

    Dirigentes del Partido Comunista hicieron un rayado de cancha esta semana: su apoyo al régimen cubano no está en cuestión, pese a que otras figuras relevantes de la propia colectividad, entre ellas la excandidata presidencial Jeannette Jara (PC) tienen una postura contraria. En ese escenario, el timonel del PC, Lautaro Carmona, salió a reforzar la postura oficial del partido sobre este asunto.

    Ya en el transcurso de la campaña presidencial Jara fue paulatinamente alejándose de la defensa que históricamente el PC ha demostrado hacia la isla. De decir que Cuba “no es una dictadura” y que “tiene un sistema democrático distinto al nuestro”, la otrora presidenciable pasó a afirmar que “claramente no es una democracia”. Y a mediados de enero de este año anunció que se encuentra en estado de reflexión sobre su militancia.

    En la noche del lunes que, mediante el programa Barbarroja transmitido por Youtube que dos figuras comunistas, el exdiputado y actual integrante del comité central del partido, Hugo Gutiérrez, junto al periodista Juan Andrés Lagos -miembro de la comisión política del PC y cercano a Carmona- hicieron una férrea defensa al sistema político de la isla. “En este partido no podría haber nadie que creyera que Cuba es una dictadura. Y si alguien lo cree, esa persona no puede estar en este partido”, dijo Gutiérrez.

    Hugo Gutiérrez.

    “En algún momento aquí en Chile se hablaba con tanta ligereza de que la dictadura de Venezuela, la dictadura de Cuba...Yo no sé si en este momento hay algún espacio para justificar algo, a propósito de que ahí habría regímenes dictatoriales, de verdad", añadió Lagos.

    Estas declaraciones fueron rebatidas, entre otros, por el exdiputado PPD y actual analista político Pepe Auth. “Ese partido alejará a sus mejores liderazgos y terminará siendo una secta o una pieza e arqueología”, dijo Auth. Gutiérrez, por su lado, le respondió: “Lo de la secta no me preocupa, recuerda que el cristianismo fue llamado la ‘secta de los nazarenos’, y ahí lo tienes vigente durante veinte siglos. Y además tengo gran aprecio por las piezas arqueológicas (...) La pieza arqueológica tiene más futuro que el estiércol que solo flota todo el tiempo”.

    Jeannette Jara en ceremonia de inauguración de la Fiesta de los Abrazos 2026

    En medio de esa pugna -y de sus vacaciones- el timonel de los comunistas, Lautaro Carmona, envió una señal. Mediante sus redes sociales, llamó a difundir un afiche diseñado por el muralista y Premio Nacional de Artes Plásticas, Alejandro “Mono” González, que reza “Cuba no está sola”. Luego, difundió un video en el que el artista se reflexiona: “Siempre Cuba fue solidaria con Chile, en la Unidad Popular, durante la dictadura. ¿Cuántos compañeros exiliados no estuvieron en Cuba? ¿Cuánta cooperación tuvimos de Cuba?“.

    ¿Por qué ahora no podemos ser solidarios con Cuba y reconocer a Cuba en contra del imperialismo que la tiene cercada hace mucho tiempo?“, se cuestionó el González.

    Afiche de apoyo a Cuba, del artista Mono González, que Lautaro Carmona llamó a difundir.
