BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Las 7 denuncias de Galilea en el tribunal supremo de RN que desataron una batalla en el partido, ad portas del balotaje

    El alcalde Mario Desbordes no dudó en criticar a la directiva tras conocer el escrito en su contra por respaldar la candidatura del republicano Álvaro Carter. "Concentrémonos en que Kast sea presidente", señaló. En la mesa, por su parte, se defienden y aseguran que todas las denuncias fueron realizadas antes de la primera vuelta.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas

    Este sábado 22 de noviembre el tribunal supremo (TS) de Renovación Nacional (RN) dio cuenta de más de 10 denuncias ingresadas en el marco de la elección parlamentaria y presidencial, y desató una nueva batalla interna en el partido en plena campaña para la segunda vuelta.

    En concreto, siete de esos escritos fueron presentados por la directiva liderada por el senador Rodrigo Galilea, en contra de los alcaldes de Santiago, Mario Desbordes, de Zapallar, Gustavo Alessandri, y de Rengo, Enrique del Barrio; del gobernador de Arica, Diego Paco; de los parlamentarios Miguel Mellado (quien renunció a la jefatura de bancada y al partido el 19 de agosto) y Alejandro Kusanovic (a quien se le suspendió la militancia también en agosto); y del expresidente del partido, Carlos Larraín (cuyo caso también está en el TS).

    No obstante, en la mesa liderada por Galilea explican que todas las denuncias presentadas por descuelgues fueron ingresadas antes del 16 de noviembre y que solamente por procedimiento, algunos fueron notificados después de primera vuelta.

    De todos modos, la ofensiva de la mesa no pasó inadvertida en la colectividad, sobre todo dentro de la oposición interna, que hoy encabeza Desbordes.

    Y es que desde la inscripción de candidaturas por parte del grupo conocido como la “Derecha Social” -que reúne a otras figuras como la senadora Paulina Núñez y el exministro Cristián Monckeberg- han acusado a la actual conducción de haber tomado decisiones perjudiciales para el partido y también de haberse extendido en su mandato que -apuntan- terminó en octubre de este año. Esto, a pesar de que el acuerdo en esas filas fue postergar las internas para después de los compromisos electorales.

    Lo anterior, se intensificó en los últimos días después del magro resultado para la colectividad el 16-N, con Evelyn Matthei en el quinto lugar y luego que el partido obtuviera el peor desempeño en la Cámara de Diputados desde el retorno a la democracia.

    En ese escenario, para algunos el hecho de que Desbordes haya estado dentro de la lista de denunciados se trata de una disputa más entre ambas facciones, de cara a las elecciones internas de marzo.

    Así, este sábado apenas conoció la denuncia en su contra, fue el propio alcalde quien -a través de sus redes sociales- salió rápidamente a criticar la determinación, apuntando a que “a diferencia del presidente del partido”, su prioridad está en el balotaje del 14 de diciembre.

    El escrito contra Desbordes, según señalan desde la directiva, fue presentado antes de la primera vuelta, solo un día después de que el pasado 3 de noviembre se conociera el respaldo del jefe municipal al diputado Álvaro Carter (Partido Republicano), quien buscaba la reelección en el distrito 12, donde RN mantenía como candidatos a Ximena Ossandón, Paola Romero y Hugo Estrella.

    En el escrito ingresado el 4 noviembre, Galilea acusa al alcalde de haber cometido “una infracción grave a los deberes y obligaciones establecidos en los Estatutos de Renovación Nacional“.

    Al respecto, consultado por La Tercera, Desbordes insistió en sus críticas por la ofensiva de la directiva.

    “Lo único que importa hoy día es preocuparnos de la segunda vuelta. Estamos a 22 días de la elección presidencial, yo estoy trabajando en el municipio, dedicándole todo mi tiempo, pero también algunos espacios a la carrera presidencial, pidiendo días administrativos”, apuntó.

    En esa línea, agregó que “el presidente del partido está realmente en la estratosfera, no entiende en lo que estamos hoy día. Y, por lo tanto, ni siquiera voy a entrar en polémicas en este minuto. Lo único que le pido, por favor, dedíquese a trabajar en esta segunda vuelta y a hacer por ahora lo que él puede aportar. Concentrémonos en que José Antonio Kast sea presidente, y luego de eso, vamos a tener todo el tiempo del mundo para debatir respecto de lo que pasó en esta última elección y en la interna, donde él, por ejemplo, junto a la secretaría general, apoyaron a un candidato de otro partido habiendo diputados de RN”.

    El tema inquieta a varios miembros del partido, que llaman a dejar en pausa la disputa interna hasta después del balotaje.

    “Evidentemente, cualquiera de este tipo de situaciones tiene que resolverse después de la segunda vuelta, porque esto puede enturbiar mucho el ambiente para poder actuar cohesionados detrás de la candidatura de José Antonio Kast. Esto, sin perjuicio de las infracciones estatutarias y disciplinarias que tienen que verse con la debida reflexión”, afirmó el diputado y senador electo por Valparaíso, Andrés Longton.

    En todo caso, la actual mesa también registra algunas denuncias en su contra. En particular, contra Galilea se ingresaron algunos escritos por las decisiones de la mesa en el marco de la negociación parlamentaria, mientras que contra la secretaria general, Andrea Balladares, por haber hecho campaña en El Maule junto al diputado de Evópoli Jorge Guzmán, hecho que fue criticado por Desbordes.

    Más sobre:RNRodrigo GalileaMario DesbordesEleccionesAndrea Balladares

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Acusación constitucional en el Senado: futuro de Pardow se tambalea entre el abismo y la salvación

    Cómo enfrentarán Kast y Jara la segunda semana antes del balotaje

    Accidente de tránsito deja dos menores de edad fallecidos en San Miguel

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Lo más leído

    1.
    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    2.
    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    3.
    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    4.
    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    5.
    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”

    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 24 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 24 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Acusación constitucional en el Senado: futuro de Pardow se tambalea entre el abismo y la salvación
    Chile

    Acusación constitucional en el Senado: futuro de Pardow se tambalea entre el abismo y la salvación

    Las 7 denuncias de Galilea en el tribunal supremo de RN que desataron una batalla en el partido, ad portas del balotaje

    Cómo enfrentarán Kast y Jara la segunda semana antes del balotaje

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”
    Negocios

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”

    El nuevo mapa del poder en el Congreso que desafía las reformas del próximo gobierno

    La señal detrás del primer acercamiento entre economistas de Matthei y el equipo de Kast

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo
    Tendencias

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    La sinceridad de Lucas Cepeda tras el repunte Colo Colo: “Lamentablemente despertamos tarde; ahora quedan dos finales”
    El Deportivo

    La sinceridad de Lucas Cepeda tras el repunte Colo Colo: “Lamentablemente despertamos tarde; ahora quedan dos finales”

    El Colo Colo de Fernando Ortiz se saca las ataduras: golea a La Calera y se mete en zona de Copa Sudamericana

    Gustavo Álvarez enciende las alarmas por las lesiones en la U en la pelea por el Chile 2: “Se va sintiendo el cansancio”

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    De las ruinas a memoria viva: el renacer patrimonial de la casona Arrieta en Peñalolén
    Cultura y entretención

    De las ruinas a memoria viva: el renacer patrimonial de la casona Arrieta en Peñalolén

    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”

    Y ahora estoy aquí: Shakira deslumbra en su regreso a Chile entre hits, despecho y amor propio

    Cómo los narcos desafían al Estado de Francia desde Marsella
    Mundo

    Cómo los narcos desafían al Estado de Francia desde Marsella

    Arresto de Bolsonaro genera dudas sobre la fuerza de su movimiento de cara a elecciones de 2026

    El ministro de Defensa israelí ordena revisar los informes sobre la investigación del Ejército por el 7-O

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?
    Paula

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”