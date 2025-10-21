Las gestiones del comando de Matthei para conseguir un gesto de Frei

El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle no ha desaparecido del debate público. Opina con frecuencia en foros empresariales y políticos, mantiene una nutrida agenda internacional, pero hay un terreno donde ha preferido la cautela: su definición presidencial .

En un escenario donde su partido, la Democracia Cristiana (DC), decidió respaldar a la candidata oficialista Jeannette Jara, el exmandatario ha evitado pronunciarse sobre su voto, pero sí ha sido enfático en transparentar la distancia con la definición de su colectividad, descartando de plano la posibilidad de votar por la militante PC.

“Hoy, con profunda consternación, veo lo que ha pasado en mi partido, que tomó una decisión que traiciona los principios que lo formaron y renuncia al espíritu del humanismo cristiano, solo con fines electorales”, advirtió, a inicios de agosto, durante un foro económico, a propósito de la decisión de apoyar a Jara.

La frase, más que una discrepancia puntual con su partido, consolidó la idea de que Frei ya no se siente parte del rumbo que tomó la tienda fundada por su padre. De todas formas, en esa ocasión reiteró: “Yo no voy a renunciar a mi partido, al que he participado en él desde toda mi vida, casi 70 años de militante”.

Desde antes de ese hito, su figura ya había empezado a ser observada con atención desde el entorno de Evelyn Matthei . Según publicó La Segunda, la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos se reunió con el expresidente en su residencia a fines de marzo, en un encuentro que calificaron como “privado” y del cual no se entregaron mayores detalles.

Meses después, ambos coincidieron en el Encuentro Empresarial del Sur, lo que alimentó las especulaciones sobre una afinidad creciente con la candidata.

En el comando de Matthei no niegan que existen contactos con el exjefe de Estado. En los partidos transmiten que quienes han servido de puente está Claudio Hohmann, exministro de Transportes durante el gobierno de Frei. Hohmann mantiene un vínculo cercano con el exmandatario. También Matías de la Fuente, exjefe de gabinete de Ricardo Lagos y parte del equipo que asesora a Matthei en la preparación de debates televisivos y foros.

A esa red se suman gestiones de figuras con ascendencia política: Juan Sutil, hoy jefe de estrategia de la campaña y expresidente de la CPC; y la senadora Ximena Rincón, timonel de Demócratas y exmilitante DC .

En el entorno de la candidata, aseguran que han sondeado el ánimo del exjefe de Estado respecto a un apoyo público. Allí, reconocen que un gesto de Frei podría facilitar la decisión del voto de un electorado de centro que hoy se siente huérfano tras la decisión de la DC.

La propia Matthei ha hecho un viraje para captar esos votos y así se ha visto en el relato de su franja televisiva y en distintas declaraciones donde ha apelado a un “sufragio escondido” en ese sector.

Durante la elección presidencial de 2021, cuando la DC apoyó la candidatura de Gabriel Boric en el balotaje que lo enfrentó a José Antonio Kast, Frei también se mantuvo al margen. En ese entonces, su silencio contrastó con el respaldo de Michelle Bachelet y Ricardo Lagos al actual Presidente. E incluso, al de su propia hermana, Carmen Frei, también militante DC. Sin embargo, una vez electo, Frei recibió a Boric en su residencia.

Pero hoy -aseguran- el escenario es otro y la opción de Matthei está lejos de mirarla con distancia.

Del otro lado, hoy la vocera de Jara, la senadora Alejandra Sepúlveda, reconoció que la candidata resiente que el expresidente no la respalde.

“Jeannette Jara tiene un dolor ahí, y esto lo confidenció en una reunión, porque ella ayudó en las dos campañas a Eduardo Frei. Hizo puerta a puerta, estuvo apoyando en las comunas donde le tocaba, entonces ella estuvo ayudando a Eduardo Frei y hoy día no hay reciprocidad ”, señaló en Desde la Redacción de La Tercera.

Dicho eso, planteó: “Yo creo que hace falta una buena conversación entre Jeannette y el expresidente Frei”.