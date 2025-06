Las miradas de Matthei y Tohá sobre la violencia

La candidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá y la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, expusieron en torno a la violencia durante un encuentro ocurrido la tarde de este miércoles.

Ambas concurrieron a la sede del Centro de Estudios Públicos (CEP) para participar de la presentación del libro “Violencia en Chile: la fragilidad del orden social”, editado por Aldo Mascareño, Rodrigo Vergara y Nicole Gardella.

El texto, compuesto por 14 capítulos, entrega propuestas de políticas públicas para abordar las distintas representaciones de la violencia que afecta a la sociedad chilena.

La receta Medellín de Matthei

Fue la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei quien ocupó el podio disponible para entregar sus comentarios respecto al libro que fue motivo de la cita.

La exministra del Trabajo comentó su experiencia personal en torno a Medellín, en Colombia. Sin precisar año, Matthei afirmó que fue hasta la ciudad colombiana debido a su cercanía con el arquitecto Alejandro Echeverri.

“Hace un par de años decidí ir a Medellín, porque me preocupaba que la violencia en Chile estaba aumentando (…)”, dijo Matthei, quien comparó cifras de homicidios entre Medellín y Santiago, señalando que en Chile se cometen seis asesinatos por cada 100 mil habitantes, mientras en la ciudad de Colombia, en 1991, se llegó a cifrar en 381 muertes por cada 100 mil personas.

“Conversando con ellos, me llamaron la atención dos cosas. Uno, que no abandonaron Medellín, no se fueron a vivir a Miami (...) Se quedaron ahí. Y se unieron empresarios, universidades, sociedad civil, políticos, todos, y enfrentaron unidos y con determinación el mal que los aquejaba”, afirmó Matthei respecto al plan que se aplicó.

En esa línea, la abanderada comentó que las empresas de la ciudad colombiana aportaran dinero, mientras las casas de estudio dispusieron a sus investigadores, aliándose con centros de pensamiento internacional, lo que permitió acceder a mejor información para hacer frente a la violencia.

Ya en tono político, Matthei aseguró que para hacer frente al fenómeno de la violencia se requiere de “todos unidos y con recetas que funcionen. No con plancitos inventados para una campaña”.

En torno al crimen organizado, Matthei planteó que son 12 organizaciones criminales presentes en el país que tienen relación con el crimen organizado transnacional.

“No se trata solo de bandas, se trata de estructuras sofisticadas que corrompen, que intimidan, que sustituyen al Estado. La gente lo percibe como delincuencia, pero es mucho más que eso, porque ellos están tratando de controlar el espacio público y controlar la toma de decisiones en nuestro país”, aseguró.

Evelyn Matthei presentación libro CEP

Así, la candidata de Chile Vamos destacó el noveno capítulo titulado la “Concentración territorial y daño del delito en Santiago de Chile”. En él se aborda con metodología cómo se distribuye espacialmente el delito en la capital.

“Increíblemente es la comuna de Santiago la que concentra la mayor cantidad de estos lugares, donde se mezcla alta intensidad con alto daño. Segundo está (la comuna de) Providencia”, reveló.

Así, Matthei coincidió con el planteamiento del libro, y aseguró que “no existen soluciones mágicas”.

“(…) la verdad, es que no basta con más cárceles, no basta con más leyes, necesitamos políticas integrales, coordinadas, inteligentes, que combinen prevención, persecución penal, fortalecimiento institucional y reinserción social. Este no es un problema que pueda ser abordado solo desde el gobierno de turno”, propuso.

Matthei también aprovechó de destacar la labor de Tohá como exministra del Interior y Seguridad Pública, quien acordó una vía rápida para aprobar una serie de leyes en materia de seguridad con el senador Juan Antonio Coloma (UDI).

“Acá tenemos que hacer lo mismo que hizo Medellín (...)”, planteó.

Tohá diagnostica pérdida de legitimidad de todo tipo de autoridades en la sociedad

Durante la exposición de la precandidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, afirmó que “violencia es una palabra harto más grande que delincuencia” y sumó que existe un “vació” frente a una autoridad legítima.

Durante su exposición, Tohá, aseveró que en la sociedad chilena existen tres factores que le preocupan: violencia, delincuencia y miedo.

“El problema que tenemos en Chile es ese: cómo estas tres cosas están entrelazadas y funcionando de un modo muy vicioso, que tiene tomada la conversación pública, que tiene tomada muchas veces la decisión de la política pública y de esa manera, se hace muy difícil de que seamos efectivos”, aseguró Tohá respecto a su diagnóstico.

A juicio de Tohá, uno de los principales peligros en torno a la criminalidad más violenta, está en el fenómeno del “contagio”.

“Hoy el delincuente común, que roba un celular, está con un arma y está dispuesto a arrebatar una vida y probablemente no es parte de ninguna banda de crimen organizado, pero ya vio eso y las armas se hicieron accesibles”, ejemplificó la exministra del Interior.

En ese contexto, Tohá también planteó que el orden social se ha construido en base a la jerarquía de distinto tipo, pero que ve una falta en ella actualmente.

Carolina Tohá Presentación libro CEP

“Uno es el monopolio de la fuerza por parte del Estado, pero hay muchas más. En la autoridad de la familia, en la autoridad de la escuela, en la autoridad política, en la élite que manda, en las iglesias, dirigentes sociales y en todas en esas estructuras de orden en la sociedad, hoy están resquebrajadas”, planteó Tohá.

“Probablemente la humanidad avanzará en la dirección (de ”autoridad horizontal“), pero estamos justo en esa etapa intermedia en que parece no haber autoridad legítima“, agregó Tohá.

A su juicio, eso genera tensión en la sociedad que desencadena en violencia y también genera temor en la población.

Con todo, Tohá destacó que las instituciones presentes en el país deben contar con herramientas para enfrentar el crimen y la violencia. La abanderada también cuestionó que en la discusión parlamentaria se haya demorado la tramitación de proyectos referentes a inteligencia e inteligencia económica.

“Se habla poco de ellas, son poco glamorosas, dan pocos likes, pocos votos. Son las que más se traban en el Parlamento. La inteligencia, la inteligencia económica, las políticas contra la corrupción son tan importantes, porque cuando vayamos ahí, toda la cadena de legitimidad se nos viene abajo”, reclamó Tohá, quien recordó que fue “un parto sacar estas cosas”.