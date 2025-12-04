VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    Las propuestas de Coanil a José Antonio Kast para un Chile “más inclusivo”

    El republicano destacó las medidas sugeridas por la fundación, las cuales abordan cuatro ejes: atención temprana, educación, empleo y vida independiente.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Este jueves la Corporación de Ayuda al Niño Limitado (COANIL) hizo entrega de un paquete de 12 propuestas para un Chile con mayor inclusión al candidato presidencial José Antonio Kast (republicano).

    Las medidas abordan cuatro áreas fundamentales: atención temprana, educación, empleo y vida independiente.

    Entre ellas, se incluye la creación de un sistema nacional de atención temprana, la revisión del financiamiento de las escuelas especiales, el fomento del empleo protegido y la expansión de programas de vivienda tutelada, entre otras acciones que buscan garantizar una inclusión real y sostenible en el tiempo.

    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Tras la visita y la reunión con la directiva de la fundación, que se extendieron por casi una hora, el candidato Kast manifestó: “Estas 12 medidas que nos plantea fundación Coanil son muy ilustrativas de cómo poder ir solucionando- en la práctica- problemas como, por ejemplo, de transporte, de asistencia, de colaboración integral para las personas que ya no dependen de la fundación, y también nos obliga a coordinar las distintas instituciones les permite tener un interlocutor válido, y no tres, cuatro o cinco, con políticas públicas que se van cruzando y que no permiten optimizar el buen uso de los recursos”.

    Mientras que Nicolás Fehlandt, gerente general de Fundación Coanil, manifestó que “fue muy importante poder conversar con el candidato José Antonio Kast sobre la realidad de las personas con discapacidad intelectual en Chile y las deudas que aún existen, que afectan su plena inclusión y el respeto de su dignidad. También pudimos entregarle nuestro documento con 12 medidas para un Chile inclusivo, que cuenta con temas que son posibles de implementar en el corto plazo”.

