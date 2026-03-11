SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Las últimas horas de Kast antes de asumir la Presidencia y cómo planteará su discurso

    José Antonio Kast llegó la noche del martes a la residencia de Cerro Castillo y afinó el mensaje que entregará esta noche desde los balcones de La Moneda, donde buscará instalar el tono de su administración y reforzar el concepto de “gobierno de emergencia”.

    Por 
    Rocío Latorre
    Nicolás Quiñones
     
    Juan Andrés Quezada

    Diez minutos antes de las 23.00 del martes, José Antonio Kast cruzó las puertas del Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar. La llegada a la residencia de descanso de los presidentes marcó el cierre de su último día como presidente electo y el inicio de las horas previas a convertirse en el nuevo Jefe de Estado.

    Llegó acompañado de la Primera Dama, Pía Adriasola, y de sus hijos. De hecho, el diputado y primogénito del Presidente, José Antonio Kast Adriasola, salió desde Cerro Castillo en dirección a Valparaíso para jurar en el Congreso.

    Tras hacer arribo a Viña del Mar, lo acompañaron colaboradores de su círculo más cercano, quienes se mantuvieron en la residencia mientras terminaban de afinar los detalles de la jornada siguiente.

    A esa hora, a las afueras de la instalación presidencial, lo esperaban varios adherentes. No fue la única muestra de apoyo en los momentos previos a su traslado al Congreso Nacional. Durante la mañana de este miércoles, un simpatizante pasó repetidas veces frente al recinto en su auto con el jingle de campaña del republicano a todo volumen.

    El retraso en su arribo a Cerro Castillo tuvo una explicación: las reuniones bilaterales que sostuvo durante la tarde en el Palacio Cousiño se extendieron más de lo previsto. Y aun así no alcanzó el tiempo para cumplir con todos los encuentros que estaban contemplados.

    Entre las citas que finalmente no se concretaron estuvo la reunión con el Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, por temas de agenda. Tampoco se materializó el encuentro que tenía previsto con el Mandatario argentino, Javier Milei, durante la mañana de este miércoles.

    El ajuste de agenda había comenzado incluso antes. El martes también se cayó la bilateral que estaba prevista con Lula da Silva. El Presidente de Brasil, que inicialmente había confirmado su asistencia al cambio de mando, finalmente desistió de viajar a Chile.

    Quien sí llegó a Valparaíso fue Flavio Bolsonaro, senador brasileño e hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, quien asistió a la ceremonia en el Congreso Nacional.

    Pero antes de que Kast llegara a pernoctar a Viña del Mar, en la residencia presidencial ya había comenzado otro tipo de preparación. Hasta el lugar arribó el diseñador y sastre del ahora Mandatario, Sergio Arias, responsable del atuendo que lució durante la ceremonia de investidura. Durante la mañana también se hizo presente.

    El traje elegido fue de color azul, acompañado de una corbata en tonalidades más claras del mismo color.

    La noche en la residencia también tuvo espacio para el trabajo político. Con su círculo más cercano, Kast afinó los últimos detalles del discurso que entregará esta noche en cadena nacional, el primero de su administración.

    La apuesta de su equipo es clara: una intervención breve. En el entorno del Mandatario transmiten que el mensaje tendrá una duración cercana a los 20 minutos y que fue programado para las 21.00, en horario prime, con el objetivo de alcanzar la mayor audiencia posible.

    En las horas previas, el texto fue revisado por Cristián Valenzuela, quien asumirá como director de comunicaciones y contenidos del Segundo Piso de La Moneda, junto a su equipo.

    Según transmiten en el entorno presidencial, el discurso tendrá como eje el concepto de “gobierno de emergencia”, una idea que Kast instaló durante la campaña y que apunta a concentrar los esfuerzos iniciales de su administración en seguridad y reactivación económica.

    Quienes conocen el contenido del mensaje aseguran que el Presidente buscará transmitir que recibe al país en una situación compleja, lo que -dirá- requerirá la colaboración de la ciudadanía. La idea de que “hoy comienza el trabajo real” atravesará buena parte de la intervención.

    También está previsto que adelante algunas de las medidas que impulsará durante los primeros 90 días de gobierno, en el marco del denominado “Plan Desafío 90” y que mencione la auditoría que su equipo realizará a la administración saliente.

    En el equipo presidencial reconocen que las primeras señales serán observadas con atención. El foco no estará solo en el contenido del discurso, sino también en el despliegue político y territorial del nuevo gobierno durante sus primeras semanas.

    La contingencia, sin embargo, se coló en medio de las horas finales previas al cambio de mando. Durante la jornada, Kast pidió al director de Carabineros, Marcelo Araya, que se trasladara hasta Cerro Castillo para informarle personalmente sobre lo ocurrido en Puerto Varas, donde un carabinero fue baleado durante un procedimiento y que se mantiene con muerte cerebral.

    El sargento primero Javier Figueroa Manquemilla fue mencionado por el Mandatario en sus primeras declaraciones del día.

    “Si bien hoy es un día de celebración para nuestra patria, no podemos mantenernos al margen de comentar la trágica noticia del ataque que sufrió el sargento primero Javier Figueroa Manquemilla en la comuna de Puerto Varas”, señaló Kast.

    Y agregó: “Cuando atacan a un carabinero nos atacan a todos nosotros y aquí va a haber un antes y un después, el que ataca a un carabinero ataca a Chile, ataca a la patria, nos ataca a nosotros, y esto va a cambiar, porque lo vamos a perseguir, lo vamos a encontrar, lo vamos a juzgar y les vamos a aplicar todo el peso de la ley”.

    Durante esta tarde, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se trasladará a la zona.

    Horas después, ya en el Congreso Nacional, Kast protagonizó uno de los momentos más comentados de la ceremonia. Al llegar al recinto saludó afectuosamente a Milei, con quien intercambió un abrazo antes de ingresar al Salón de Honor.

    Dentro del salón también se detuvo a saludar a los dignatarios internacionales presentes y a las exprimeras damas Cecilia Morel y Marta Larraechea. Unos asientos más allá estaba Pía Adriasola, sentada junto a la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich.

    Así, fue la nueva presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), quien le entregó la banda presidencial al Mandatario. Al otro lado de la testera, junto al ahora exjefe de Estado Gabriel Boric, se ubicó el recién electo presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri. El parlamentario de la UDI había logrado minutos antes imponerse por solo dos votos en la votación interna de la corporación, arrebatándole la testera a la izquierda, que apostaba por la candidatura de Pamela Jiles (PDG).

    ¿La incógnita? Antes de retirarse, Boric le hizo entrega de una carta a José Antonio Kast. El contenido de la misiva es, por ahora, desconocido.

    Por lo pronto, Kast busca ponerse en acción rápidamente. Para este viernes agendó su primer consejo de gabinete.

    Más sobre:La Tercera PMPolíticaCambio de MandoJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Los cinco ejes de trabajo de Fernando Rabat a la cabeza del Ministerio de Justicia y DD.HH. en la era Kast

    Fiscal Nacional y ataque contra carabinero en Puerto Varas: “Confiamos en que los hechos pronto se esclarezcan”

    Sedini no descarta cambios en agenda de Kast por ataque a carabinero en Puerto Varas

    Llegó la cama y los veladores: hoy el Presidente Kast duerme en La Moneda

    Carabinero baleado en Puerto Varas: PDI trabaja en coordinación con la policía uniformada y no se descarta emboscada

    Nuevo ministro Segpres: “La información de que la Cámara iba a ser presidida por Alessandri, yo la tenía temprano”

    Lo más leído

    1.
    Los planes familiares de Boric tras dejar la Presidencia: camping, fútbol y vacaciones en Tierra del Fuego

    Los planes familiares de Boric tras dejar la Presidencia: camping, fútbol y vacaciones en Tierra del Fuego

    2.
    La derecha da golpe a pacto de la izquierda y Jorge Alessandri se queda con la presidencia de la Cámara Baja

    La derecha da golpe a pacto de la izquierda y Jorge Alessandri se queda con la presidencia de la Cámara Baja

    3.
    La trastienda de la tensa votación en la que la derecha le arrebató la presidencia de la Cámara a Jiles y a la oposición

    La trastienda de la tensa votación en la que la derecha le arrebató la presidencia de la Cámara a Jiles y a la oposición

    4.
    Gritos de “traidor”, la molestia oficialista y los descargos de Jiles tras la tensa votación de la presidencia de la Cámara

    Gritos de “traidor”, la molestia oficialista y los descargos de Jiles tras la tensa votación de la presidencia de la Cámara

    5.
    Contraloría desestima denuncia por escudo en la banda presidencial de José Antonio Kast

    Contraloría desestima denuncia por escudo en la banda presidencial de José Antonio Kast

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Chelsea por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Chelsea por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Sporting por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Sporting por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Arsenal por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Arsenal por la Champions League

    Los cinco ejes de trabajo de Fernando Rabat a la cabeza del Ministerio de Justicia y DD.HH. en la era Kast
    Chile

    Los cinco ejes de trabajo de Fernando Rabat a la cabeza del Ministerio de Justicia y DD.HH. en la era Kast

    Fiscal Nacional y ataque contra carabinero en Puerto Varas: “Confiamos en que los hechos pronto se esclarezcan”

    Sedini no descarta cambios en agenda de Kast por ataque a carabinero en Puerto Varas

    La Asociación de AFP anuncia a León Fernández de Castro como nuevo líder del gremio
    Negocios

    La Asociación de AFP anuncia a León Fernández de Castro como nuevo líder del gremio

    Los cargos clave donde el gobierno de Kast terminará de utilizar las “balas de plata”

    Cencosud conmemora a Horst Paulmann a un año de su muerte

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato
    Tendencias

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    2 recomendaciones para fortalecer la confianza y el autoestima de los niños, según una especialista

    En vivo: Arsenal visita a Bayer Leverkusen por los octavos de final de la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Arsenal visita a Bayer Leverkusen por los octavos de final de la Champions League

    “Hay un perjuicio” y “estamos a disposición”: las diversas reacciones que genera Natalia Duco como ministra del Deporte

    La reflexión final de Paqui Meneghini en su adiós a la U: “Asumo mi responsabilidad y por eso también salgo”

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Campanas, cañones y un largo solo de guitarra: los cinco momentos que marcarán el show de AC/DC en Chile
    Cultura y entretención

    Campanas, cañones y un largo solo de guitarra: los cinco momentos que marcarán el show de AC/DC en Chile

    Por qué los presidentes de Chile vivieron en La Moneda

    Muere Tita Colodro, histórica productora de la televisión chilena

    Eléonore Caroit, ministra francesa: “Es importante en esta transición de Chile que podamos también estar presentes”
    Mundo

    Eléonore Caroit, ministra francesa: “Es importante en esta transición de Chile que podamos también estar presentes”

    Presidente de Bolivia recuerda su vida en Chile durante el exilio: Aquí “empecé a entender la importancia de la democracia”

    Tres buques son atacados en el estrecho de Ormuz y uno de ellos es evacuado por un incendio

    Hummus de palta
    Paula

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte