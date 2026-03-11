Las últimas horas de Kast antes de asumir la Presidencia y cómo planteará su discurso

Diez minutos antes de las 23.00 del martes, José Antonio Kast cruzó las puertas del Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar. La llegada a la residencia de descanso de los presidentes marcó el cierre de su último día como presidente electo y el inicio de las horas previas a convertirse en el nuevo Jefe de Estado.

Llegó acompañado de la Primera Dama, Pía Adriasola, y de sus hijos. De hecho, el diputado y primogénito del Presidente, José Antonio Kast Adriasola, salió desde Cerro Castillo en dirección a Valparaíso para jurar en el Congreso.

Tras hacer arribo a Viña del Mar, lo acompañaron colaboradores de su círculo más cercano, quienes se mantuvieron en la residencia mientras terminaban de afinar los detalles de la jornada siguiente.

A esa hora, a las afueras de la instalación presidencial, lo esperaban varios adherentes. No fue la única muestra de apoyo en los momentos previos a su traslado al Congreso Nacional. Durante la mañana de este miércoles, un simpatizante pasó repetidas veces frente al recinto en su auto con el jingle de campaña del republicano a todo volumen.

El retraso en su arribo a Cerro Castillo tuvo una explicación: las reuniones bilaterales que sostuvo durante la tarde en el Palacio Cousiño se extendieron más de lo previsto. Y aun así no alcanzó el tiempo para cumplir con todos los encuentros que estaban contemplados.

Entre las citas que finalmente no se concretaron estuvo la reunión con el Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, por temas de agenda. Tampoco se materializó el encuentro que tenía previsto con el Mandatario argentino, Javier Milei, durante la mañana de este miércoles.

El ajuste de agenda había comenzado incluso antes. El martes también se cayó la bilateral que estaba prevista con Lula da Silva. El Presidente de Brasil, que inicialmente había confirmado su asistencia al cambio de mando, finalmente desistió de viajar a Chile.

Quien sí llegó a Valparaíso fue Flavio Bolsonaro, senador brasileño e hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, quien asistió a la ceremonia en el Congreso Nacional.

Pero antes de que Kast llegara a pernoctar a Viña del Mar, en la residencia presidencial ya había comenzado otro tipo de preparación. Hasta el lugar arribó el diseñador y sastre del ahora Mandatario, Sergio Arias, responsable del atuendo que lució durante la ceremonia de investidura. Durante la mañana también se hizo presente.

El traje elegido fue de color azul, acompañado de una corbata en tonalidades más claras del mismo color.

La noche en la residencia también tuvo espacio para el trabajo político. Con su círculo más cercano, Kast afinó los últimos detalles del discurso que entregará esta noche en cadena nacional, el primero de su administración.

La apuesta de su equipo es clara: una intervención breve. En el entorno del Mandatario transmiten que el mensaje tendrá una duración cercana a los 20 minutos y que fue programado para las 21.00, en horario prime, con el objetivo de alcanzar la mayor audiencia posible.

En las horas previas, el texto fue revisado por Cristián Valenzuela, quien asumirá como director de comunicaciones y contenidos del Segundo Piso de La Moneda, junto a su equipo.

Según transmiten en el entorno presidencial, el discurso tendrá como eje el concepto de “gobierno de emergencia”, una idea que Kast instaló durante la campaña y que apunta a concentrar los esfuerzos iniciales de su administración en seguridad y reactivación económica.

Quienes conocen el contenido del mensaje aseguran que el Presidente buscará transmitir que recibe al país en una situación compleja, lo que -dirá- requerirá la colaboración de la ciudadanía. La idea de que “hoy comienza el trabajo real” atravesará buena parte de la intervención.

También está previsto que adelante algunas de las medidas que impulsará durante los primeros 90 días de gobierno, en el marco del denominado “Plan Desafío 90” y que mencione la auditoría que su equipo realizará a la administración saliente.

En el equipo presidencial reconocen que las primeras señales serán observadas con atención. El foco no estará solo en el contenido del discurso, sino también en el despliegue político y territorial del nuevo gobierno durante sus primeras semanas.

La contingencia, sin embargo, se coló en medio de las horas finales previas al cambio de mando. Durante la jornada, Kast pidió al director de Carabineros, Marcelo Araya, que se trasladara hasta Cerro Castillo para informarle personalmente sobre lo ocurrido en Puerto Varas, donde un carabinero fue baleado durante un procedimiento y que se mantiene con muerte cerebral.

El sargento primero Javier Figueroa Manquemilla fue mencionado por el Mandatario en sus primeras declaraciones del día.

“Si bien hoy es un día de celebración para nuestra patria, no podemos mantenernos al margen de comentar la trágica noticia del ataque que sufrió el sargento primero Javier Figueroa Manquemilla en la comuna de Puerto Varas”, señaló Kast.

Y agregó: “Cuando atacan a un carabinero nos atacan a todos nosotros y aquí va a haber un antes y un después, el que ataca a un carabinero ataca a Chile, ataca a la patria, nos ataca a nosotros, y esto va a cambiar, porque lo vamos a perseguir, lo vamos a encontrar, lo vamos a juzgar y les vamos a aplicar todo el peso de la ley”.

Durante esta tarde, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se trasladará a la zona.

Horas después, ya en el Congreso Nacional, Kast protagonizó uno de los momentos más comentados de la ceremonia. Al llegar al recinto saludó afectuosamente a Milei, con quien intercambió un abrazo antes de ingresar al Salón de Honor.

Dentro del salón también se detuvo a saludar a los dignatarios internacionales presentes y a las exprimeras damas Cecilia Morel y Marta Larraechea. Unos asientos más allá estaba Pía Adriasola, sentada junto a la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich.

Así, fue la nueva presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), quien le entregó la banda presidencial al Mandatario. Al otro lado de la testera, junto al ahora exjefe de Estado Gabriel Boric, se ubicó el recién electo presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri. El parlamentario de la UDI había logrado minutos antes imponerse por solo dos votos en la votación interna de la corporación, arrebatándole la testera a la izquierda, que apostaba por la candidatura de Pamela Jiles (PDG).

¿La incógnita? Antes de retirarse, Boric le hizo entrega de una carta a José Antonio Kast. El contenido de la misiva es, por ahora, desconocido.

Por lo pronto, Kast busca ponerse en acción rápidamente. Para este viernes agendó su primer consejo de gabinete.