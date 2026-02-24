Las versiones de los ministros de Boric sobre el cable submarino chino y que un decreto anulado echa por tierra

Las versiones que hasta este lunes habían entregado los ministros del Presidente Gabriel Boric sobre el cable submarino chino evitaron dar cuenta que en enero el proyecto fue visado mediante un decreto firmado por el titular de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

En las múltiples declaraciones de La Moneda que se han sucedido desde el pasado viernes 20 de febrero, cuando se conoció el golpe de la Casa Blanca que retiró las visas a tres funcionarios del Ejecutivo, tampoco se reveló que solo dos días después de la firma, el decreto que daba visto bueno a la iniciativa de la empresa China Mobile fue anulado.

Según dio a conocer El Mercurio este martes, Muñoz firmó el documento el 27 de enero, que daba a la compañía asiática un periodo de 30 años de concesión y la autorizaba a “instalar, operar y explotar una Red de Transmisión por cable de Fibra Óptica Submarino con repetidores y tecnología DWDM, que interconecta China con Chile, entre las ciudades de Hong Kong y Concón".

El 29 de enero, en tanto, se dio marcha atrás. “Esta solicitud se funda en un requerimiento del jefe de gabinete de la Subtel, Sr. Guillermo Petersen, por correo de la misma fecha, indicando: por razones de error técnico o en su tipeo”.

Pese a que el decreto fue anulado, el gobierno de Donald Trump intervino para evitar el avance del proyecto, que competiría directamente por la transmisión de datos con el cableado submarino que ya fue adjudicado a la empresa norteamericana Google.

La arremetida fue directamente hacia Muñoz; el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya (PC), y el jefe de gabinete de éste, Guillermo Petersen.

Estados Unidos justificó el retiro de visas al señalar que los funcionarios “a sabiendas, dirigieron, autorizaron, financiaron, prestaron un apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio".

La versión de Muñoz

En un video grabado el mismo viernes, tras ser notificado del retiro de su visa, el propio Muñoz señaló en relación a la iniciativa china: “En los últimos meses no ha habido un nuevo proyecto de esta naturaleza que haya contado con la aprobación de la Subsecretaría de Telecomunicaciones para avanzar en su proceso de aprobación”.

Luego, en entrevista con La Tercera reforzó esa declaración al señalar que “el proyecto cuando nos llegó, como todo proyecto de telecomunicaciones, lo estábamos analizando y según los antecedentes que nos dispuso la Embajada de Estados Unidos, nosotros tenemos en pausa el proyecto, y estamos viendo con los organismos competentes”.

“Este es un proyecto que tiene 12 etapas, y el subsecretario solo se refirió a la primera, que es la que tiene que ver con nosotros, no se refirió a ninguna de las otras que viene a continuación. Y lo que él indica es que estamos revisando todos los antecedentes, y ahora tenemos antecedentes nuevos, que los tenemos que evaluar correctamente, para ver cuáles son los pasos a seguir”, añadió.

En su respuesta, el titular de Transportes se refería a los dichos de Araya en una entrevista previa con El Mercurio, en la que apuntó que gobierno estaba “en la recta final” para entregar una respuesta a China Mobile.

También se supo que Muñoz se reunió el 2 de febrero con el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd. Según dijo a este medio el ministro de Transportes, en esa cita el diplomático le advirtió que la Casa Blanca podría tomar medidas contra Chile si se avanzaba en el proyecto. El norteamericano también sostuvo encuentros con otras autoridades.

Las declaraciones de Van Klaveren y Vallejo

Esas palabras del subsecretario de Telecomunicaciones daban cuenta que la iniciativa estaba en una etapa mucho más avanzada que su sola evaluación, como planteó el canciller Alberto van Klaveren y la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, luego de que estalló la polémica.

Santiago, 20 de Febrero 2026. El Canciller Alberto Van Klaveren entrega un punto de prensa luego de reunirse con el ministerio del interior por la revocacion de visas para el ministro Juan Carlos Munoz de parte de Estados Unidos Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

Luego de conocida la declaración del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que informó inicialmente la restricción de visa a los funcionarios chilenos, el titular de Relaciones Exteriores dijo: “Estas medidas se originan a partir de una solicitud de autorización presentada por dos empresas privadas al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para el tendido de un cable submarino que uniría la costa chilena con Hong Kong en la República Popular China. El gobierno de los Estados Unidos estima que ese cable podría de alguna manera representar una amenaza a su seguridad. Nosotros en realidad estamos hablando de un proyecto que no ha sido aprobado, es un proyecto que está en evaluación”.

Este lunes, en tanto, tras la conferencia de prensa del embajador de Estados Unidos, Van Klaveren insistió en esa versión. En esa declaración a los medios nacionales, el representante diplomático de la Casa Blanca endureció el tono y deslizó la posibilidad de sacar a Chile del programa Visa Waiver.

“Quisiera reiterar algo que ya dijimos anteriormente, Chile solamente ha aprobado un proyecto de cable submarino transpacífico, que es el cable Humboldt, que es financiado por la muy prestigiosa empresa estadounidense Google, en una asociación con el Estado de Chile, a través de la empresa Desarrollo País. El proyecto del cable submarino Hong Kong-Valparaíso debe ser evaluado en su propio mérito”, reforzó el canciller.

Vallejo por su parte, en la habitual vocería de los lunes, defendió esa misma tesis. “Recordemos que este proyecto está en estado de evaluación. No hay una decisión tomada, lo que hace además más imprudente, unilateral y arbitraria la sanción que ha aplicado el gobierno de los Estados Unidos contra un ministro del Estado de Chile, que además cuenta con todo nuestro respaldo”.