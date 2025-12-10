Ley de 40 horas, posibles indultos y migración: los hitos que marcaron el desempeño de Kast en el debate Anatel

El candidato Jose Antonio Kast participa en el debate presidencial, organizado por la Asociacion Nacional de Television. Dragomir Yankovic/Aton Chile

A solo días de la segunda vuelta presidencial, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, llegó al debate de Anatel con un ambiente marcado por cuestionamientos a su desempeño en encuentros anteriores.

Su primera interacción del día ya anticipaba el tono: al ser consultado en su llegada al debate por el uso reiterado del “depende” en el debate de Archi, el candidato respondió irónicamente que existe “una canción muy buena que es del grupo ‘Jara de Palo’”, cambiándole el nombre real del conjunto musical Jarabe de Palo, buscando aludir a su contendora, Jeannette Jara.

Ya en el espacio, Kast debió enfrentar el primer eje: gobernabilidad. Consultado por su permanencia en el Partido Republicano si resulta electo presidente, afirmó: “No voy a seguir siendo militante del partido”. Argumentó que su rol exige representar “a Chile entero”.

El tema de sus antiguas declaraciones contra el fallecido expresidente Sebastián Piñera también salió al ruedo. En 2021 lo calificó como el “peor gobierno desde el retorno a la democracia”.

Ahora, sin embargo, buscó matizar, remarcando que “todo tiene que verse dentro del contexto histórico (…) terminamos trabajando juntos”, cerrando la polémica con un “absolutamente”, asegurando que esas críticas ya son “cosa del pasado”.

Santiago 9 de diciembre 2025. El candidato Jose Antonio Kast participa en el debate presidencial, organizado por la Asociacion Nacional de Television. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Indultos a condenados por violaciones a DD.HH.

El candidato también debió aclarar la controversia originada por el diputado José Carlos Meza, quien habló sobre conmutar penas incluso a condenados por abusos sexuales a menores, en caso de enfermedades terminales.

Kast se desmarcó afirmando: “No está en el programa. No lo vamos a hacer”, pero luego dejó abierta la posibilidad de revisar casos asociados a violaciones de derechos humanos, particularmente de conscriptos de la dictadura y en general de enfermos terminales. “Nadie merece morir en una cárcel”, dijo, aludiendo a palabras del exjuez español Baltasar Garzón.

Ley de las 40 horas

Consultado por la reducción de la jornada laboral, Kast negó que planteara echar pie atrás a la aplicación de la Ley de 40 Horas.

“No vamos a tocar las 40 horas. Lo que vamos a hacer es mejorar lo que usted hace en esas 40 horas, porque va a tener más oportunidades. Y le vamos a garantizar que después de esas 40 horas usted va a llegar a su casa. No va a tener que tener temor de que lo asalten, de que le quiten el auto, de que lo asesinen”, dijo, tras un emplazamiento de Jara.

Ya terminado el debate, al ser abordado sobre la suspensión de la aplicación de la ley a las pymes, de acuerdo a lo que aparece en su programa, indicó que “nosotros lo que hemos planteado es una evaluación de todas las políticas públicas”.

Migración

En cuanto al tema migratorio y control fronterizo, uno de los puntos más controversiales durante la campaña, Kast, fue consultado sobre los cambios en su propuesta, desde cuando dijo que expulsaría a los migrantes irregulares hasta sus palabras en el debate Archi, cuando manifestó que los iba a “invitar” a salir del país.

“No vamos a regularizar, no vamos a ordenar, no vamos a empadronar a ninguno de los 330.000” , recalcó.

Al ser emplazado por Jara sobre los cambios en sus propuestas, en las que incluyó el quitar los beneficios a los migrantes irregulares, el republicano dijo que efectuaría “todas las anteriores juntas”.

Nicolás Maduro y advertencias internacionales

Kast también explicó su declaración de que al gobernante venezolano Nicolás Maduro le quedaban “98 días en el poder”, frase que Jara calificó como temeraria.

“Hoy día le quedan 92 días. (A Maduro) le queda poco tiempo para entregar poder. Yo creo que se va a ir antes. Es ponerle presión y decirle, mire, en 92 días más va a haber un cambio de actitud de Chile en la OEA, en la ONU, en la OCDE. Es ir todos los días (...), indicó.

El aspirante republicano agregó que al gobernante venezolano que “le queda poco tiempo para entregar el poder. Es presión política internacional”, asegurando que Chile deberá endurecer su postura en organismos multilaterales.

En ese contexto, Jara lo acusó de haber dado “una cuña que no correspondía”, a lo que Kast replicó con críticas al PC por sus nexos con el régimen.

“Ustedes recibieron plata de (Hugo) Chávez en la Universidad de Arcis. Tu principal asesor, el señor (Daniel) Núñez, el senador Núñez, quebró la Arcis y le regalaron 9 millones de dólares de Venezuela", retrucó Kast.