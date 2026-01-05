Ley de eutanasia en Chile: este martes comienza la discusión en el Senado

Este martes se discutirá la aprobación de la Ley de Eutanasia, tras más de cuatro años de tramitación en el Senado. El proyecto sería el segundo punto de la tabla en la Sala. De ser aprobada en la Sala, volverá a la comisión de Salud para su discusión en particular o, de lo contrario, pasará a comisión mixta.

Cabe recalcar que el proyecto de ley había sido aprobado por tres votos contra dos en la comisión de Salud del Senado. Sin embargo, las indicaciones que ha presentado el Ejecutivo se implementarán una vez aprobada la ley.

Entre ellas, destaca la eliminación de la aplicación de la eutanasia para menores de edad, la eliminación de objeción de conciencia institucional y, además, no considera alguna afectación psicológica del paciente como causal para acceder a la muerte asistida.

Las posturas de los parlamentarios

Dentro de la comisión de Salud, la iniciativa fue aprobada con los votos a favor del presidente de la instancia, Iván Flores (DC) y los senadores Juan Luis Castro (PS) y Ximena Órdenes (indp. PPD).

El senador Castro valora la llegada del proyecto de ley a la Cámara Alta y aseguró que “Chile está en condiciones de resolver y tener muerte digna frente a esta dramática situación, que ya a estas alturas no corresponde que sean terceros los que resuelvan”.

Por su parte, Iván Flores, presidente de la comisión de Salud del Senado, afirma que “tengo la sensación de que el oficialismo va a votar a favor y parte también de la oposición”. Además, agregó que: “Yo creo que este es un proyecto mucho más seguro, mucho más amplio, y que tiene que ver con el complemento que siempre se pensó en el proyecto de cuidados paliativos”.

Por otro lado, quienes votaron en contra en la instancia, fueron los senadores Francisco Chahuán (RN) y Sergio Gahona (UDI). Dentro del Senado, la iniciativa contaría con 27 votos a favor y 23 en contra, aunque la ausencia –por motivos de salud- del senador Jorge Soria (PPD) podría cambiar el rumbo de la aprobación.

Asimismo, el senador Gustavo Sanhueza (UDI) aseguró que como oposición “tenemos claridad en los temas valóricos” y que junto a su bancada “esperamos que esta votación marque un límite claro, porque no se puede ofrecer la muerte como respuesta cuando el Estado no ha cumplido primero con su deber de cuidar”. Además, la oposición afirmó que los cuidados paliativos no están bien abordados dentro del proyecto de ley de eutanasia.