SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Ley de eutanasia en Chile: este martes comienza la discusión en el Senado

    Tras cuatro años de tramitación en la Cámara Alta, este martes se discutirá el futuro de la Ley de Eutanasia, donde incluye modificaciones a cargo del Ministerio de Salud que dieron paso a que diversos senadores aprueben la iniciativa.

    Por 
    Felipe Alcafus
    Imagen referencial

    Este martes se discutirá la aprobación de la Ley de Eutanasia, tras más de cuatro años de tramitación en el Senado. El proyecto sería el segundo punto de la tabla en la Sala. De ser aprobada en la Sala, volverá a la comisión de Salud para su discusión en particular o, de lo contrario, pasará a comisión mixta.

    Cabe recalcar que el proyecto de ley había sido aprobado por tres votos contra dos en la comisión de Salud del Senado. Sin embargo, las indicaciones que ha presentado el Ejecutivo se implementarán una vez aprobada la ley.

    Entre ellas, destaca la eliminación de la aplicación de la eutanasia para menores de edad, la eliminación de objeción de conciencia institucional y, además, no considera alguna afectación psicológica del paciente como causal para acceder a la muerte asistida.

    Las posturas de los parlamentarios

    Dentro de la comisión de Salud, la iniciativa fue aprobada con los votos a favor del presidente de la instancia, Iván Flores (DC) y los senadores Juan Luis Castro (PS) y Ximena Órdenes (indp. PPD).

    El senador Castro valora la llegada del proyecto de ley a la Cámara Alta y aseguró que “Chile está en condiciones de resolver y tener muerte digna frente a esta dramática situación, que ya a estas alturas no corresponde que sean terceros los que resuelvan”.

    Por su parte, Iván Flores, presidente de la comisión de Salud del Senado, afirma que “tengo la sensación de que el oficialismo va a votar a favor y parte también de la oposición”. Además, agregó que: “Yo creo que este es un proyecto mucho más seguro, mucho más amplio, y que tiene que ver con el complemento que siempre se pensó en el proyecto de cuidados paliativos”.

    Por otro lado, quienes votaron en contra en la instancia, fueron los senadores Francisco Chahuán (RN) y Sergio Gahona (UDI). Dentro del Senado, la iniciativa contaría con 27 votos a favor y 23 en contra, aunque la ausencia –por motivos de salud- del senador Jorge Soria (PPD) podría cambiar el rumbo de la aprobación.

    Asimismo, el senador Gustavo Sanhueza (UDI) aseguró que como oposición “tenemos claridad en los temas valóricos” y que junto a su bancada “esperamos que esta votación marque un límite claro, porque no se puede ofrecer la muerte como respuesta cuando el Estado no ha cumplido primero con su deber de cuidar”. Además, la oposición afirmó que los cuidados paliativos no están bien abordados dentro del proyecto de ley de eutanasia.

    Más sobre:EutanasiaSaludMinsalMinisterio de SaludProyecto de LeySenadoLey de Eutanasia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Casi la mitad de los subsidios a la tasa para la compra de viviendas nuevas ya ha sido asignado

    “Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes”: Delcy Rodríguez es investida como presidenta encargada de Venezuela

    PAES regular deja 2.861 puntajes nacionales, casi mil más que su versión anterior

    Nicolasito, Los Chamos y los narcosobrinos: los familiares de Maduro perseguidos por EE.UU. acusados de corrupción y narcotráfico

    A un año de Debí tirar más fotos: la huella del cruce de Bad Bunny entre folklore y reggaetón

    Jeannette Jara reaparece con defensas a la Ley Karin y a la reforma previsional

    Lo más leído

    1.
    La Moneda reparte oficio para reforzar que funcionarios de confianza deben renunciar el 11 de marzo

    La Moneda reparte oficio para reforzar que funcionarios de confianza deben renunciar el 11 de marzo

    2.
    Quién asesoró a Kast con su declaración sobre Venezuela y por qué no mencionó a Estados Unidos

    Quién asesoró a Kast con su declaración sobre Venezuela y por qué no mencionó a Estados Unidos

    3.
    Senador Insulza propone perfil de Alfredo Moreno para liderar Cancillería de Kast tras nuevo escenario en Venezuela

    Senador Insulza propone perfil de Alfredo Moreno para liderar Cancillería de Kast tras nuevo escenario en Venezuela

    4.
    La Moneda eleva el tono por operación de Estados Unidos en Venezuela y remarca distancia con Kast

    La Moneda eleva el tono por operación de Estados Unidos en Venezuela y remarca distancia con Kast

    5.
    Alessandri o Macaya: la presión UDI para que uno de los dos presida la Cámara o el Senado

    Alessandri o Macaya: la presión UDI para que uno de los dos presida la Cámara o el Senado

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Devolución de excedentes de Fonasa: revisa si te corresponde el pago

    Devolución de excedentes de Fonasa: revisa si te corresponde el pago

    Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa

    Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa

    PAES regular deja 2.861 puntajes nacionales, casi mil más que su versión anterior
    Chile

    PAES regular deja 2.861 puntajes nacionales, casi mil más que su versión anterior

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Ley de eutanasia en Chile: este martes comienza la discusión en el Senado

    Casi la mitad de los subsidios a la tasa para la compra de viviendas nuevas ya ha sido asignado
    Negocios

    Casi la mitad de los subsidios a la tasa para la compra de viviendas nuevas ya ha sido asignado

    Cobre vuelve a anotar un máximo histórico en medio de temores por escasez y caída de Maduro

    Fondos de pensiones registraron su mejor desempeño en seis años en 2025 liderados por el A

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos
    Tendencias

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    La grave lesión del defensa croata Josko Gvardiol que remece al Manchester City de Pep Guardiola
    El Deportivo

    La grave lesión del defensa croata Josko Gvardiol que remece al Manchester City de Pep Guardiola

    En España apuntan a Alexis Sánchez por ceder el penal en la caída del Sevilla: “La culpa es del veterano”

    ¿Viene Novak Djokovic? Serbia entrega la nómina para enfrentar a Chile en la Copa Davis

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    A un año de Debí tirar más fotos: la huella del cruce de Bad Bunny entre folklore y reggaetón
    Cultura y entretención

    A un año de Debí tirar más fotos: la huella del cruce de Bad Bunny entre folklore y reggaetón

    Fundación CorpArtes presenta nueva temporada de la compañía La Llave Maestra

    Ángelo Pierattini avanza en su recuperación y suspende gira nacional

    “Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes”: Delcy Rodríguez es investida como presidenta encargada de Venezuela
    Mundo

    “Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes”: Delcy Rodríguez es investida como presidenta encargada de Venezuela

    Nicolasito, Los Chamos y los narcosobrinos: los familiares de Maduro perseguidos por EE.UU. acusados de corrupción y narcotráfico

    Países de Europa expresan su apoyo a Groenlandia tras comentarios de Trump

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso