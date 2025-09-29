SUSCRÍBETE
Política

Ley de Presupuesto: oposición emplaza al gobierno a transparentar los recursos para la candidatura de Bachelet a la ONU

Para parlamentarios del sector, los dineros que se utilicen para la campaña de la expresidenta a la secretaría general del organismo deberían estar especificados en el proyecto que ingresará el martes. Al respecto, el canciller Alberto van Klaveren aseguró que "será una candidatura austera".

Pedro Rosas 
Pedro Rosas

A solo dos días de que termine el plazo para que el gobierno ingrese la nueva Ley de Presupuesto en el Congreso, la discusión por la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU), sumó un nuevo problema para la tramitación del proyecto.

Y es que en los últimos días, en la oposición y particularmente en Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), lanzaron una ofensiva contra La Moneda, encabezada por la abanderada de la coalición, Evelyn Matthei, debido a lo que califican como falta de transparencia del Ejecutivo por el estado de las arcas fiscales. Razón por la que se llegó a condicionar la tramitación de la iniciativa.

Desde el gobierno, en tanto, no han dudado en defenderse. Este domingo, quien respondió fue el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien, en Estado Nacional de TVN, apuntó a que las críticas son “normales en un contexto de campaña” y descartó falta de transparencia.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, durante la Comisión de Hacienda.

Lo cierto es que el anuncio de la candidatura de Bachelet generó un nuevo cuestionamiento en el sector: en un contexto fiscal complejo, cuántos serán los recursos que comprometerá el gobierno para la campaña de la expresidenta.

Según parlamentarios de oposición, en un escenario en el que despliegue por la candidatura de Bachelet significará giras internacionales y gestiones poco habituales de funcionarios de Cancillería con más de 100 países, si esto requerirá más recursos -apuntan- debería ser transparentado en el proyecto que ingresará el martes.

Al respecto, este domingo, en entrevista con Mesa Central, de Canal 13, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, fue consultado por el costo de la candidatura de la exmandataria.

“Es difícil hacer un cálculo. Hay países que gastan mucho, hay países que gastan mucho menos, y la verdad es que nosotros pensamos asumir esto con cargo a nuestro presupuesto normal, el de Cancillería. Será una candidatura austera o como corresponde a los tiempos”, explicó.

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, durante la Comisión de Relaciones Exteriores.

Eso sí, reconoció que “por supuesto” hay recursos considerados para hacer la campaña.

Sus declaraciones estuvieron lejos de generar tranquilidad en la oposición.

Así, para el diputado de Renovación Nacional (RN) y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Diego Schalper, es clave que el mismo martes Cancillería entregue un primer apronte a los recursos que estarán involucrados en la candidatura de la expresidenta.

“Me parece que el día martes, que ingresa el proyecto y el canciller va a asistir a la Comisión de Relaciones Exteriores, o al menos está invitado, parte de las preguntas que va a tener que contestar es cuál es el esfuerzo humano y presupuestario que va a involucrar para la actual Cancillería y para la del futuro gobierno, la candidatura de Michelle Bachelet”, recalcó.

DIEGO SCHALPER

De esa forma, afirmó que “evidentemente no solo son los gasto directos como reuniones, giras, entre otras cosas, sino que además lo que significan las horas/hombre destinadas de la Cancillería, del canciller. Entonces, evidentemente acá nos parece que se ha precipitado una decisión sin conversar con la oposición, y que además va a impactar en el futuro gobierno”.

En esa línea, el diputado de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero (Partido Republicano), recalcó que “lo primero que corresponde es transparencia. Si este gobierno quiere impulsar la candidatura de la expresidenta Bachelet a la ONU, tiene que decir con claridad cuánto le costará al próximo gobierno, de qué partidas saldrán los recursos y si planean proponer aumentar el presupuesto de Cancillería”.

Y agregó que “los chilenos deben saber que mientras ellos enfrentan recortes y ajustes, paralelamente en esta administración se abren las chequeras sin límites para financiar campañas internacionales del agrado del Presidente. Por eso vamos a exigir que estos gastos queden expresamente consignados y discutidos en la Ley de Presupuestos 2026″.

Su par de la UDI en la instancia, Felipe Donoso, en tanto, aseguró que “hoy el gobierno está en una situación especialmente difícil en materia presupuestaria, por los constantes errores en la estimación de ingresos y excesos de gasto. Por eso, la candidatura de Bachelet presentada por el gobierno del Presidente Boric tiene que ser transparente con los chilenos que tienen derecho a saber cuáles son los costos económicos y compromisos que adquiere para favorecer este desafío autoimpuesto”.

El diputado de la Comisión de RR.EE. Stephan Schubert (republicano), por su parte, apuntó a que “estamos en una situación crítica donde no tenemos recursos, donde tenemos muchas necesidades sociales insatisfechas. Entonces pensar hoy día en financiar además una campaña que sabemos no tiene mucho futuro, porque es probable que exista un veto de países como Estados Unidos y que le interesa solo a un sector político, creo que es una mala estrategia”.

“Si usted me pregunta por recursos para la campaña, creo que no deben salir de las arcas fiscales, y espero se transparente si es así”, recalcó.

Durante la semana pasada, varios dirigentes del sector -entre ellos los abanderados de Chile Vamos y el Partido Republicano, Evelyn Matthei y José Antonio Kast, respectivamente, ya habían apuntado contra el gobierno y la candidatura de Bachelet debido a que -según acusaron- no fue socializada previo al anuncio.

