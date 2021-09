Lista del Pueblo respalda a Rojas Vade, a pesar del impacto en el bloque por confesión

La tarde del sábado y un poco antes de que La Tercera publicara un reportaje donde el convencional del movimiento Pueblo Constituyente (ex Lista del Pueblo) Rodrigo Rojas Vade reconociera haber mentido y admitiera no tener cáncer, él mismo comenzó a contactarse con algunos de sus cercanos y miembros de la Convención para contarles los hechos.

Sorpresa es el concepto que, en privado, más se repitió entre los colegas de Rojas Vade ante la situación. Sin embargo, públicamente ninguno de los compañeros de su pacto salieron a cuestionarlo, es más, la mayoría le entregó muestras de apoyo y solidaridad o simplemente optaron por el silencio.

Uno de los primeros en reaccionar la noche del sábado fue el vocero de la Lista del Pueblo, Rafael Montecinos, quien señaló que “en estos momentos difíciles, todo el apoyo para nuestro compañero Rodrigo Rojas Vade. Que su enfermedad sea otra no quiere decir que esta sea menos grave, incluso su estado de salud está cada día peor”. Y a pesar de que varios han solicitado que Rojas Vade deje sus labores en la elaboración de la nueva Constitución y se ha abierto un debate en torno a eso, el representante del movimiento agregó que “seguiremos firmes apoyando a nuestro compañero para que siga aportando su grano de arena para cambiar Chile desde la Convención”.

Otra de las reacciones al remezón que generó la confesión de Rojas Vade -y que terminó ayer en la renuncia de este a la vicepresidencia adjunta de la Convención- fue la del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. El jefe comunal escribió un mensaje en la cuenta de Instagram -plataforma que utilizó el constituyente para explicar los hechos a sus seguidores- donde señaló: “Querido Rodrigo, muchos te admiramos y queremos. Tu video es una muestra de tu humanidad. Desde Valparaíso te abrazamos con cariño”.

Quien también comentó en el muro de Instagram de Rojas Vade fue la convencional constituyente Alejandra Pérez -paciente con cáncer de mama desde el 2016, y quien se hizo conocida durante el estallido social por salir a manifestarse con su torso desnudo, dejando en evidencia su doble mastectomía-, quien escribió: “Te quiero tanto!!!”. La Tercera intentó conseguir su opinión sobre la situación de Rojas Vade, pero esta no quiso realizar declaraciones.

En tanto, el convencional constituyente Helmuth Martínez, quien es exmiembro de la Lista del Pueblo, señaló a este medio que “tenemos que tener una responsabilidad máxima con el cargo que estamos desempeñando. Personalmente, no tengo los elementos hoy día para opinar más allá de lo que ha salido en los medios de comunicación. Yo lo dejaría por ahora en el plano personal, porque no tengo todos los elementos. Yo no lo voy a condenar a priori, porque siento que todos podemos errar”.

En tanto, el candidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric, fue consultado este domingo sobre la situación del constituyente Rodrigo Rojas Vade y sostuvo que “es muy duro. Hay mucha gente trabajando y sacándose la cresta por el momento constituyente en Chile (…). Todo daño a la confianza de la constituyente es un daño importante. Nosotros sabemos que los proyectos colectivos son difíciles y se fundan en la confianza de la gente”.

Si bien señaló que “por supuesto” que es un hecho condenable lo de Rojas, recalcó que esto no afecta el rol de la Convención Constitucional. “Acá hay una confesión de algo muy grave por parte de una persona y que requiere ser investigado. Él tomará las decisiones que corresponda, pero la Convención no se mancha”, finalizó.

La situación de Rojas Vade se hizo pública solo 72 horas después de que él y otros 16 convencionales constituyentes anunciaran su distanciamiento definitivo de la Lista del Pueblo y comunicaran la conformación de un colectivo independiente de coordinación denominado Pueblo Constituyente.