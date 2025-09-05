Lo que no se vio del relanzamiento de campaña de Matthei con el que busca repuntar

Hasta pasadas las 11 de la noche del lunes se extendieron las celebraciones en el comando de la abanderada de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Evelyn Matthei, quien ese día realizó el relanzamiento de su campaña, con un nuevo logo y eslogan para empezar lo que definen como una nueva etapa de la contienda electoral.

“Vamos a ganar chiquillos”, fue una de las frases que reiteró varias veces la candidata en su discurso y que se tomó las conversaciones en la casona de Enrique Foster, donde con cierto optimismo a partir de las siete de la tarde comenzaron a llegar distintos dirigentes del sector, entre ellos exministros de Sebastián Piñera, de la coalición y también Demócratas y Amarillos.

La bajada para todos era más o menos la misma: empezaba una etapa clave de la campaña, y pese a los resultados de las encuestas que muestran a José Antonio Kast liderando, la elección todavía está abierta. Así lo señalaron varios al llegar comando, que con los minutos poco a poco se fue llenando, tanto así que algunos se tuvieron que conforman con ver el acto desde la calle.

Pero fue cerca de las nueve de la noche cuando las más de 400 personas que llegaron al evento, empezaron a hacer un gran pasillo, mientras entre aplausos, por altoparlantes se anunciaba la llegada de la exprimera dama, Cecilia Morel.

“Estando en tiempos de campaña, siempre es importante estar en contacto con las personas, y especialmente, seguir juntos trabajando hacia adelante, como lo habría hecho Sebastián en este momento", dijo al entrar.

Una de las que fijó la atención en su llegada fue la senadora y presidente de Demócratas, Ximena Rincón, quien después de algunos intentos por acercarse a la viuda del exmandatario, desde el podio donde unos minutos después hablaría Matthei, logró una selfie con Morel.

A la espera de abanderada, en tanto, otra de las figuras que causó el revuelo de los presentes fue la hija mayor del exmandatario, Magdalena Piñera. Al lugar, también llegó el hermano del exjefe de Estado, Pablo. Los tres tenían un espacio reservado junto a Matthei.

Desde temprano, además, y cada uno con su respectiva chapita con el nuevo logo de campaña, ya estaban esperando a Matthei algunos excolaboradores de las dos administraciones de Piñera. Entre ellos, llamó la atención la presencia del exjefe de asesores del Segundo Piso, Cristián Larroulet, Jaime Mañalich, Alfredo Moreno, Hernán Larraín, Juan Andrés Fontaine, Carla Munizaga, ntre otros.

Así, a la espera de Matthei, varios se acercaban para intercambiar sus opiniones sobre la campaña, mientras garzones ofrecían empandas, canapés, jugos y bebidas. Algunos, no dudaron en empezar a hablar de mattheismo, debido a la alta convocatoria.

Ya a minutos de que Matthei partiera con su intervención, la batalla por alcanzar un lugar al lado del podio se tomó la preocupación de algunos dirigentes, quienes intentaban avanzar como pudiesen al lado de la candidata.

La puesta en escena, en todo caso, estaba bien cuidada: parlamentarios, alcaldes, la familia Piñera-Morel y exautoridades del piñerismo tenían que estar si o sí en la imagen.

Así, una de las protagonistas fue la senadora Ximena Rincón, quien se mantuvo al lado de Matthei durante toda su intervención. Algo que explican algunos en Chile Vamos, estaba dentro del diseño, pues el acto era el primero de la campaña que congregaba también a la directiva de su partido y de Amarillos.

Quien también tomó un protagonismo inesperado fue el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), quien en medio del discurso de Matthei se hizo un espacio para ponerse justamente atrás de la candidata, lo que llamó la atención de algunos, pues -en medio de los descuelgues a favor de José Antonio Kast- ha sido uno de los más críticos de la campaña de la exalcaldesa.

Al llegar, de hecho, aseguró que si “hay un diputado de RN que apoya a Kast, yo no haría mayor problema de eso”.

Ya en su discurso, Matthei reiteró que “hoy empieza la campaña del triunfo” y enfatizó en su nuevo eslogan: “Chile, un solo equipo”, desatando los aplausos y el lanzamiento de confetí, que asustó a más de uno de los presentes.

Pero la celebración se mantuvo por al menos dos horas y algunos diputados como Frank Sauerbaum y Miguel Ángel Becker de RN, con las manos al aire, no dudaron en intentar animar a los presentes, en medio de un variado repertorio que fue desde Shakira, Wisin y Yandel y U2. Las copas de vino y de cerveza que se empezaron a ofrecer también ayudaron a distender el ambiente.

De hecho, tras su discurso, la propia Matthei se mantuvo por casi dos horas conversando con los presentes, sacándose fotos. Y es que en la coalición reiteran, de cara a septiembre -que creen será clave para volver a ganar terreno- el cambio de ánimo es clave.

“Quisimos esperar el primer día de septiembre, mes de la Patria para lanzar esta campaña, porque hoy nos reunimos bajo una misma bandera, una única bandera, la bandera de Chile”, dijo Matthei.