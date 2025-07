Los 22 cupos parlamentarios por los que la DC entregó su respaldo a Jeannette Jara

El veto contra la Democracia Cristiana (DC) terminó. Eso es lo que aseguran en el oficialismo luego de que la junta nacional de la colectividad, su máxima instancia de decisión partidaria, aprobara adherir a la candidatura presidencial de la alianza de gobierno, la de la ganadora de la primaria del 29 de junio, Jeannette Jara (Partido Comunista).

En plenas negociaciones para acordar una lista parlamentaria unitaria, las conversaciones con la DC quedaron suspendidas el lunes de la semana pasada, ante la indefinición del partido respecto a respaldar a Jara, puesto que ellos no participaron de la primaria. Y, en particular, por la propuesta que hizo Alberto Undurraga –quien renunció a la presidencia de la DC tras conocer el resultado de la junta– sobre integrarse a un pacto electoral del sector y dar libertad de acción a la militancia democratacristiana.

Tras la resolución de la junta nacional, el partido que hoy encabeza de forma interina el senador Francisco Huenchumilla puede volver a sentarse a la mesa de negociación. De hecho, justo el día anterior a la junta nacional de la decé, Jara instó a los partidos de la alianza de gobierno a buscar un acuerdo parlamentario con la DC, independientemente del resultado de la junta.

La negociación se retomará a las 17.00 horas de este lunes, en la sede del Partido Socialista (PS). La idea es reunirse a diario en ese lugar, a la misma hora, hasta conseguir conformar la lista parlamentaria.

Antes del veto que impuso el oficialismo, que dejó a la DC fuera de la reunión de la semana pasada, la Falange ya había tenido avances en la conformación de un pacto parlamentario amplio. En la junta nacional del sábado, antes de votar sobre la proclamación de Jara, la secretaria nacional de la DC, Alejandra Krauss, dio cuenta de esos avances y de las condiciones que la alianza de gobierno ha puesto sobre la mesa.

La dirigente explicó que un primer ejercicio fue que cada colectividad diera a conocer sus pretensiones. Así, entre los nueve partidos que conformarían el eventual pacto unitario, sumaron una alarmante cifra de 403 cupos, cuando una lista, en el caso de la Cámara de Diputados, solo permite presentar un total de 183 nombres.

En una reunión siguiente –dijo Krauss ante la militancia–, cada colectividad bajó sus aspiraciones y se llegó a un total de 249 cupos. En esa misma instancia, detalló la exministra, hicieron un ejercicio de simulación en que cada colectividad destinó a las demás los cupos que, consideraban, les correspondían por su historial electoral y peso político.

“Nosotros hacíamos una propuesta de 29 cupos. Pero, en definitiva, la gran mayoría de los partidos nos dieron en torno a 20, 22 cupos. En promedio, 22 cupos”, transparentó Krauss ante la junta nacional. Junto con eso, la secretaria nacional explicitó que “en general existía una similitud de criterios, entre los distintos partidos, de que la lista de unidad debe adherir a la candidatura presidencial de Jeannette Jara. Tener un candidato presidencial distinto complejizaba el proceso electoral”.

Esa condición no solo se puso sobre la mesa en privado. En conversación con Desde la Redacción, de La Tercera, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, dijo que para formar una “coalición progresista”, que incorpore al centro, es fundamental una sola lista parlamentaria y el apoyo a la candidata presidencial única.

Desde la DC calificaron sus dichos como un “chantaje”. Pero en el PS insistieron. “Es una obviedad lo que propone Paulina Vodanovic: lista única para la candidatura única del progresismo. Inaceptable actitud de la DC”, dijo el senador Tomás de Rementería. “Si quieren sumarse a la lista, deben apoyar a Jara. Eso no es chantaje, sino condición mínima. Y si no les gusta, tienen toda la libertad de ir en otra lista”, complementó el diputado Daniel Manouchehri.

Esos 22 cupos que ofrecieron los partidos del oficialismo fueron suficientes para Krauss –y para el 63% de la junta nacional– para votar a favor de la opción de respaldar la candidatura presidencial de Jara.

Junto con ser una de las negociadoras, Krauss fue una de las principales promotoras de la candidatura de Jara al interior de la DC. Eso, de hecho, quebró su relación con Undurraga, a quien despidió de forma fría cuando él renunció ante la junta. La comisión negociadora de la DC también la integran el vicepresidente Óscar Ramírez y el consejero nacional Luis Ruz.

En su intervención ante la junta nacional, Huenchumilla fue un paso más allá y reconoció que pactar con el oficialismo es un imperativo. “Nos estamos jugando la supervivencia del partido. Si no hacemos las cosas bien hoy día (en referencia al resultado de la junta), el partido va a desaparecer (...) Nadie nos va a dar un acuerdo parlamentario si es que nosotros no adherimos a la candidatura que tienen ellos (...)“, planteó.

Esa postura encuentra resistencia en sectores de la DC. En entrevista con La Tercera, la extimonel Carolina Goic afirmó el sábado que “pareciera que la lista única, respaldar a la candidata, nos garantiza subsistencia. Yo no estoy tan clara de que sea así, no creo que ahí esté garantizada la elegibilidad de nuestros candidatos (...) Yo nunca he sido partidaria de arrodillarse a cambio de tres cupos”.

Por su parte, el expresidente de la Cámara Ricardo Cifuentes, también militante DC, advirtió que “un partido que acuerda un apoyo, antes de tener un acuerdo parlamentario y programático, pierde posibilidad en la negociación”.

El sábado, antes de renunciar a la presidencia, Undurraga complementó la información que entregó Krauss y reveló a la junta que, en paralelo a la negociación de todos los partidos, existe otra, que explora un posible pacto más reducido, que permitiría mayor representación a las colectividades que lo integren. En particular, mencionó a la Federación Regionalista Verde Social, el Partido Liberal y Acción Humanista.

Los dirigentes de esas colectividades tuvieron un último encuentro el viernes 25 de julio en casa de el presidente de los liberales, Juan Carlos Urzúa. Hasta su domicilio, en Santiago Centro, llegaron Undurraga, el diputado Jaime Mulet y Flavia Torrealba (ambos en representación de los Regionalistas Verdes), y el secretario general de Acción Humanista, Efren Osorio.