Los cálculos de la oposición tras la arremetida por seguridad

“Esto es lo peor para el gobierno”, decía ayer en privado un parlamentario de Chile Vamos respecto de la estrategia política que está haciendo la oposición luego del asesinato de la sargento de Carabineros Rita Olivares.

En la derecha estiman que tienen ventaja por sobre el oficialismo en los temas de seguridad, y que esta agenda complica particularmente a La Moneda, dado que varios de quienes hoy día están gobernando estuvieron en contra de algunos proyectos legislativos que resguardan la seguridad de la institución, y que dentro de la coalición de gobierno el asunto divide a sus filas.

Por ello es que en Chile Vamos intentaron sacar ventaja de la situación. Uno de los primeros lineamientos que se acordó -en conversaciones entre los mismos diputados- es que la arremetida se concentrará en lo legislativo más que en lo fiscalizador.

En ese sentido, es que en la UDI, RN y Evópoli -más allá de los deseos de algunos parlamentarios a nivel individual- se acordó que no impulsarían interpelaciones o acusaciones constitucionales contra las autoridades, ya que la idea es no “politizar” la arremetida contra el gobierno, y que la gente no vea las presiones de la oposición al Ejecutivo como una típica pelea de políticos. Además, porque creen que una interpelación o acusación une al oficialismo, lo que consideran que no los beneficia.

En ese sentido, se acordó que se concentrarían las presiones en proyectar la imagen de que Chile Vamos quiere solucionar los problemas con proyectos de ley que han estado dormidos en el Congreso Nacional, como la “ley Retamal”, una iniciativa que aumenta las sanciones contra los agresores de las policías y que nació por parte de RN, o como la “ley Nain”, que persigue los mismos objetivos, pero que fue originada por parte de la UDI. Por ello es que la arremetida de la derecha partió presionando al gobierno pidiéndoles que le pongan urgencia a las iniciativas para que se conviertan en ley.

Chile Vamos acudió al Congreso hoy para ver los temas de seguridad.

Adicional a ello, como Chile Vamos se acordó colocar una indicación -que fue aprobada este lunes en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja- para ponerle a la ley Nain todo el contenido de la ley Retamal. La idea de esto primero fue unir los dos proyectos, y evitar divisiones entre la UDI y RN. Ya que ambos partidos podían eventualmente disputarse el crédito de qué proyecto resultaba despachado y se hacía innecesario una pelea en la derecha.

Asimismo, el objetivo es que la materia resulte aprobada, pues en la derecha existe la creencia de que la ley Nain concita más acuerdos en la izquierda que la ley Retamal.

En la línea de apoyar estas iniciativas se manifestaba la derecha completa, al punto que también en el Partido Republicano se encontraban respaldando la idea. Sin embargo, esa tienda tampoco descartaba avanzar en una línea más dura con alguna interpelación o acusación, y este martes tienen contemplado reunirse para conversar al respecto.

El despliegue

En Chile Vamos el despliegue por estos proyectos partió temprano, cuando los diputados de RN Diego Schalper, Andrés Longton y José Miguel Castro acudieron a La Moneda para hacer una puesta en escena en que solicitaron a La Moneda la urgencia. En ese partido manejaban una minuta interna con las iniciativas que les eran relevantes, entre ellas, algunas como la Ley Antiterrorista, propuestas por migraciones y medidas para la protección de las víctimas.

Luego las discusiones siguieron hasta que se acordó -previo a la Comisión de Seguridad- impulsar dicha indicación.

También se conversó en la derecha que el tema fiscalizador solamente se radicaría a la comisión investigadora de indultos, que busca establecer las responsabilidades en la decisión del Presidente Gabriel Boric de perdonar las condenas a presos del estallido social y a un exfrentista.

Además, se analizó la reunión que tuvo el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), junto al presidente de la Cámara Baja, Vlado Mirosevic, con la ministra del Interior, Carolina Tohá, y las intenciones del gremialista de impulsar una serie de proyectos como un acuerdo.

Y fue en esa línea que desde los diputados de Chile Vamos afirmaron que no necesariamente apoyarían una especie de gran acuerdo, y que más adelante puede que vayan a presionar a los senadores para que ratifiquen los proyectos que salgan desde la Cámara.

De todas maneras, se contempla que existan apoyos a las reformas que agraden al sector. Por ello es que en Chile Vamos fueron mal evaluadas las palabras del presidente de RN, el senador Francisco Chahuán, quien condicionó la discusión de cualquier proyecto a si el gobierno presentaba o no las urgencias a la ley Retamal.

Arremetida con fines electorales

En la oposición también se hicieron los cálculos de que la arremetida podía usarse con fines electorales, en vista de las elecciones que vienen. Una de las primeras señales se vio con una puesta en escena en la Dirección General de Carabineros a la que acudieron los presidentes de Chile Vamos, y también alcaldes de la Región Metropolitana que suenan como candidatos presidenciales. Ahí, se hicieron presentes los representantes de Providencia, Evelyn Matthei (UDI); La Florida, Rodolfo Carter (IND-ex UDI); y de Puente Alto, Germán Codina, dando discursos criticando al gobierno.

En la derecha se hizo el análisis de que la seguridad es uno de los principales temas de preocupación de la ciudadanía, según las encuestas, por lo que un discurso que endurezca esa línea es beneficioso para las candidaturas.

Asimismo, se conversó que también los candidatos al Consejo Constitucional pueden “sacar provecho” de ello. Así, de hecho, se habló entre las directivas de los partidos y también entre los propios postulantes.

El diagnóstico que se hizo es que se pueden levantar temas que endurezcan la línea de seguridad, por ejemplo, quitar la facultad de conceder indultos en la nueva Constitución, crear una entidad de defensoría pública para las víctimas, y darles garantías constitucionales a las Fuerzas Armadas y del Orden.

En la oposición transmitían que justamente el tema de seguridad será usado en la franja televisiva como parte del mensaje que quieren transmitir. En esa línea es que el nombre de la lista es Chile Seguro, por lo que su principal eslogan de campaña será ese.