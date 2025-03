Los dardos de los jefes de bancada de Chile Vamos tras renuncia de Tohá: “Su gestión no aportó soluciones a la crisis que enfrenta el país”

Divergentes han sido las opiniones que genera la renuncia de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá (PPD), determinación que adoptó ad portas de una eventual candidatura que la posicionaría como una de las cartas principales de la oposición en miras a la carrera presidencial.

De esta forma, la jefa del gabinete ministerial dejó el puesto que asumió hace dos años y seis meses con la intención de representar al llamado “Socialismo Democrático” en la disputa por La Moneda. Esto, tras reunirse y comunicarle su decisión al Presidente Gabriel Boric.

Pese a ello, la salida de la -ahora- exsecretaria de Estado no fue vista con buenos ojos por personeros de la oposición, quienes efectuaron ácidas críticas en contra de la militante del PPD, señalando que “no aportó soluciones a la crisis que enfrenta el país”.

Así lo indicaron los jefes de bancada de diputados de Chile Vamos, Ximena Ossandón, (RN), Gustavo Benavente (UDI) y Jorge Guzmán (EVO), quienes en horas de la tarde de este martes se refirieron a esta contingencia a través de un punto de prensa en dependencias del Congreso en Valparaíso.

Al respecto, la diputada Ossandón manifestó que “está bien que se empiece a despejar la cancha, que empiece la carrera presidencial. Efectivamente, como se ha dicho aquí, ir a una carrera presidencial demuestra, de cualquier candidato, valentía. Lo que uno no entiende es que una persona que en este minuto está liderando el ministerio más importante, que es el de Interior y Seguridad, dado la crisis que estamos viviendo, decida dejarlo por ir a una candidatura presidencial”.

De igual modo, la jefa de la bancada de diputados RN remarcó que “tengo la sensación de que no es el minuto. No sabemos quién va a ser la persona que va a continuar, pero efectivamente si tú eres una persona con convicción y que sabes que tu trabajo es tremendamente importante, dado la historia que estamos viviendo en esta materia, creemos que, sobre todo cuando además tú tampoco estás marcando muy bien en las encuestas (...) esto es arriesgado y es irresponsable de parte de ella, dado lo que se está viviendo en la crisis en este minuto de seguridad”.

Por su parte, el diputado Benavente lanzó sus dardos contra la “mala evaluación” que Tohá consigna en las últimas encuestas y estudios de opinión.

“Carolina Tohá deja un país con homicidios, deja un país con delincuencia en las calles, con el crimen organizado campeando libremente. Así es que la evaluación sin duda que es mala y no sólo una evaluación, no sólo una percepción, es la realidad, es lo que perciben los chilenos y chilenas día a día que no pueden caminar tranquilamente por las calles”, subrayó.

Sumado a ello, siguió reprochando que “pese a que ha tenido todas las herramientas necesarias para combatir la delincuencia y el crimen organizado, todas las leyes que hemos aprobado en este Parlamento en materia de seguridad por iniciativa parlamentaria, no ha sido capaz ella de frenar esta grave crisis de inseguridad que vive hoy día nuestro país”.

Finalmente, el diputado Guzmán, se refirió al “legado de delincuencia, inseguridad y una crisis de violencia en el país”, que atribuyó a la gestión de la exministra, apuntando a que es “una situación de la que nunca pudo ni supo hacerse cargo”.

“Valoramos su salida, porque su gestión en el Ministerio de Interior no aportó soluciones a la crisis que enfrenta el país, pero advertimos al gobierno: ahora proponen a Álvaro Elizalde como ministro del Interior, y esperamos que, a diferencia de su antecesora, él sí enfrente y resuelva la crisis de seguridad”, sentenció.