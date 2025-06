Marcando sus diferencias, pero con llamado a la unidad: el último despliegue de los precandidatos del oficialismo

Con gestos para sus adherentes y valorando el desarrollo de la primaria. Así fue el despliegue de los abanderados del oficialismo en el día clave para el sector.

Durante este domingo, Gonzalo Winter (FA), Jeannette Jara (PC), Carolina Tohá (PPD) y Jaime Mulet (FRVS) se miden en las urnas para definir quién será el abanderado del oficialismo de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.

Desde temprano, los candidatos comenzaron a movilizarse hacia sus respectivos locales de votación para ser parte de la invernal jornada electoral.

El primero en acudir a emitir su sufragio fue el abanderado de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), diputado Jaime Mulet. El precandidato concurrió hasta el colegio José Caroca Laflor, en Vallenar, Región de Atacama, instancia en la que dijo estar “tranquilo” y destacó que durante su campaña se hizo un proceso “muy importante” al recorrer el país.

“La gente quiere tranquilidad, la gente quiere trabajo digno, la gente que era un servicio de salud que funcione, la gente no quiere más peleas políticas, la gente quiere un país en orden y creo que los Regionalistas Verdes hemos ido dando esa señal, recogiendo también en cada región y también en la Región Metropolitana, el sentido de una ciudadanía que a veces no es muy escuchada”, indicó.

De acuerdo a lo sabido, el precandidato Mulet esperará los resultados de las primarias en la sede de la FRVS, en Príncipe de Gales 69, en el centro de Santiago, por lo que concretará su traslado desde el Norte Chico a la Región Metropolitana luego de votar.

Foto: Claudio Lopez/Aton Chle CLAUDIO LOPEZ/ATON CHILE

Posterior a Mulet, fue el turno del precandidato del Frente Amplio (FA), diputado Gonzalo Winter. El parlamentario fue hasta el Centro Cultural Estación Mapocho para emitir su sufragio en la mesa 401. Winter colocó el foco en la unidad del sector luego de votar.

“Yo le garantizo que el día de hoy, en la noche, esta coalición va a estar más unida que hace una elección atrás, en donde los partidos que hoy día concurrimos no éramos parte del mismo bloque, y eso es algo que yo celebro”, destacó.

Al mismo tiempo, abordó las diferencias que se marcaron en la carrera entre los precandidatos. “Quiero que prevalezca, en primer lugar, lo que nos une. En segundo lugar, las diferencias; y en tercer lugar las polémicas”.

“Creo que vamos a estar unidos. Efectivamente la unidad no se decreta, se construye. Y sobre todo creo que el candidato que gane tiene la responsabilidad de convocar a que todo el resto vote con gusto por ese candidato”, añadió en la oportunidad.

Winter aguardará los resultados en la casona patrimonial de Esmeralda 761, en el centro de Santiago.

Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

La tercera en concurrir a votar fue la exministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), la carta del Socialismo Democrático (SD). Tohá también acudió hasta la Estación Mapocho para participar de la jornada electoral, sin embargo, concretó su voto en la mesa 398.

“Lo que se juega es, en esta etapa, cuál va a ser el liderazgo de la centro-izquierda y lo que se juega es cuál va a ser la candidatura para competir con la derecha”, comentó, al mismo tiempo que acusó que en dicho sector se ha avanzado “hacia posiciones muy radicalizadas”.

“Los que participamos en esta primaria, y esta candidatura en particular, no queremos a Chile por ese camino, queremos a Chile por un camino que promueva el diálogo a nivel global, que promueva el interior del país, una democracia y un progreso que ponga a todos adentro y no le ponga el pie encima a nadie”, dijo.

Tohá se mantendrá expectante respecto a los resultados en Londres 76, el centro de operaciones de la abanderada del PPD, ubicada en el barrio París-Londres, a pasos de sedes de los partidos de centroizquierda que respaldan su candidatura.

Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Quien cerró el despliegue de los precandidatos fue la abanderada del Partido Comunista (PC), la exministra del Trabajo, Jeannette Jara. La militante comunista emitió su sufragio en la Mesa 46 del Liceo Poeta Federico García Lorca, en Conchalí.

Tras votar, Jara abordó los cuestionamientos planteados en el tramo final de la campaña, por su par, Carolina Tohá, respecto a la capacidad de gobernabilidad que ofrecería su candidatura al estar bajo el alero del Partido Comunista. “Yo creo que tienen que tener tranquilidad, nosotros ya formamos parte de una coalición de gobierno donde hay distintos partidos. Quien gane la primaria, en mi caso en particular yo tengo esa convicción, será la candidatura de una coalición amplia, no de sólo un partido”, aseguró.

“Tengo la disposición y la tranquilidad para decir con tranquilidad que me he preparado y estoy tranquila. Si me toca asumir la primera magistratura del país, sabré gobernar con todos y representar no solo a los que hoy voten por mí, sino también a los que están desilusionados o enojados“, subrayó.

Jara conocerá los resultados mientras está en Ricardo Cumming 350, cerca de la Plaza Brasil.

Foto: Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

El cierre de mesas está previsto para las 18.00 horas de este domingo. Se espera que el conteo de votos sea expedito y, por consiguiente, se oficialice al gran abanderado o abanderada de las fuerzas de gobierno.

Temprano, el Presidente Gabriel Boric también se refirió al proceso electoral. Con un ánimo conciliador, destacó: “Lo importante es que, al final del día, los sectores progresistas vamos a estar todos unidos detrás de una sola candidatura. Voy a estar contento cualquiera sea el resultado".

“Estas son primarias para elegir al candidato o candidata del progresismo porque tenemos la convicción que cuando hay diferentes alternativas dentro de una misma corriente política, lo mejor es definirlo democráticamente. Por eso se están haciendo estas primarias”, sumó.

“Votar es esencial para que construyamos una patria común, es un derecho y a la vez un deber. (...) En donde hemos avanzado, en donde tenemos motivos para en Chile estar optimista respecto al futuro que no espera. Y donde, sin lugar a dudas, tenemos tremendos desafíos en materia de seguridad, de salud, de medioambiente”, cerró al respecto.