Winter señala que luego de las primarias la coalición oficialista “va a estar más unida que antes”

El candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, asistió la mañana de este domingo a votar en el Centro Cultural Estación Mapocho, donde resaltó que tras las primarias la coalición oficialista " va a estar más unida que antes de la elección “.

“Yo le garantizo que el día de hoy en la noche esta coalición va a estar más unida que hace una elección atrás, donde los partidos que hoy día concurrimos no éramos parte del mismo bloque. Y eso es algo que yo celebro”, destacó a la prensa el parlamentario frenteamplista.

Consultado sobre sus expectativas de votación en la primaria, no entregó alguna cifra en particular, solamente señaló que “obviamente que uno siempre quiere que haya la mayor cantidad de gente posible y además no le voy a mentir, que si vota muy poquita gente a uno le da pena”.

Por otro lado, mencionó que el desarrollo de la campaña permitió marcar diferencias entre los candidatos.

“Como dije anteriormente, quiero que prevalezca en primer lugar lo que nos une, en segundo lugar las diferencias y en tercer lugar las polémicas. Yo creo que vamos a estar unidos. Efectivamente la unidad no se decreta, se construye. Y sobre todo creo que el candidato que gane tiene la responsabilidad de convocar a que todo el resto vote con gusto por ese candidato”, enfatizó Winter.

También el diputado descartó apoyar la realización de un nuevo proceso constitucional, propuesta que resurgió durante los últimos días tras los dichos del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona.