Bachelet asegura que tras la primaria se pondrá “a disposición del candidato que sea electo”

La expresidenta Michelle Bachelet acudió durante la mañana de este domingo al Complejo Educacional La Reina, en la comuna del mismo nombre, para emitir su voto para estas primarias oficialistas.

En el lugar, la exmandataria hizo un llamado a la participación en el proceso, asegurando que “las personas sienten que quisieran que su voz se de a conocer, y esta es una oportunidad para eso”.

Por otro lado, Bachelet recalcó su decisión de ser prescindente en estos comicios , y no manifestar su apoyo directo algún candidato en particular, explicando que “mi mejor rol es contribuir a la unidad del progresismo, y eso es lo que voy a hacer“.

Pese a esto, expresó que “si voy apoyar al candidato electo durante el periodo de campaña”.

“Todavía no he conversado con los comandos, lamentablemente en junio y julio he tenido muchos compromisos internacionales, de hecho hoy viajo, asi que cuando vuelva me pondré a disposición de la candidata o candidato que salga electo”.