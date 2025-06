Boric advierte a secuestradores de exalcalde de Macul que “no se van a poder esconder” y que “los vamos a pillar”

En medio de las elecciones primarias, el secuestro del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya Riquelme, generó un gran impacto.

Cabe mencionar que Montoya fue liberado este sábado en la noche gracias a una negociación que llevó adelante un equipo especial de la Policía de Investigaciones (PDI).

Frente a esto, desde su local de votación, el Presidente Gabriel Boric advirtió que “acá no les quepa duda que la justicia va a caer con todo el peso de la ley sobre estas personas. No se van a poder esconder. Que vayan donde vayan, en Chile o afuera, las vamos a pillar. Porque Chile no se rinde ante la delincuencia y esa pelea la vamos a dar todos los días”.

Agregó que “esto es inaceptable, no hay nada que relativizar ni matizar. Las características propias del delito lo está viendo el Ministerio Público en conjunto con las policías que están trabajando codo a codo con el gobierno”.

“Lo que les puedo asegurar es que las personas que llevaron adelante una acción de este tipo van a caer. Como han caído las diferentes facciones del Tren de Aragua”, detalló desde Punta Arenas.

También comentó que “hace poco desarticulamos una de las facciones en materia económica, desarticulamos a algunos que estaban dedicados especialmente a delitos en el norte. Hemos desarticulado a bandas que están dedicadas a la trata de personas. Hemos desarticulado bandas de chilenos y extranjeros”.

Además señaló que “quien crea que puede tener impunidad cometiendo delitos de estas características, esta muy equivocado. Yo confío plenamente en nuestras policías, en Carabineros, en el área de investigaciones que están haciendo una tremenda tarea”.

“El ex alcalde Montoya está hoy día en buenas condiciones, le envío un saludo a él y a su familia. Lo que pasó es inaceptable. Desconozco las características específicas del caso, pero acá no se puede relativizar", determinó.

“Una persona que es privada de libertad en contra su voluntad en un contexto no judicial es evidentemente absolutamente inaceptable y tenemos que combatirlo con toda la fuerza de la ley. Vamos a ser firmes y duros como lo hemos sido en todos los casos donde se ha vulnerado la justicia en Chile”, concluyó.

Ministro Cordero señala se debe ser “cuidadoso” con el secuestro

En tanto, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, señaló en un punto de prensa desde La Moneda, que “efectivamente él ha aparecido esta madrugada, se ha constatado sus lesiones, ha procedido a ser atendido por la Policía de Investigaciones (PDI)”.

“Desde que se reportó su desaparición ha habido un trabajo conjunto, tanto del Ministerio Público como de la Policía de Investigaciones; y el Gobierno ha estado especialmente atento al desarrollo de la misma”, comentó.

“La calificación respecto del hecho, es una calificación que forma parte de la investigación y probablemente durante el transcurso de la mañana el Ministerio Público también se va a referir a este punto”, sumó Cordero.