Tohá critica aspiración presidencial de Mundaca y destaca que la primaria define “la candidatura para competir con la derecha”

Tras asistir a votar en el Centro Cultural Estación Mapocho, la candidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá (PPD), abordó este domingo cómo continuará la unidad dentro del oficialismo tras las primarias.

“Es una sensación muy emocionante estar en este momento, haber hecho este recorrido, haber logrado que existieran estas primarias, que cautivaran el interés del país como ha sido y llegar a este momento de definición donde ya la responsabilidad está en los ciudadanos y las ciudadanas", comenzó señalando la candidata.

Posteriormente, consultada respecto a si se disputa en la primaria la unidad de la izquierda, señaló que " lo que se juega es en esta etapa cuál va a ser el liderazgo de la centro izquierda y lo que se juega es cuál va a ser la candidatura para competir con la derecha “.

Enfatizando que la derecha esta avanzando “hacia posiciones muy radicalizadas”, la exministra del Interior señaló que “los que participamos en esta primaria, y esta candidatura en particular, no queremos a Chile por ese camino, queremos a Chile por un camino que promueva el diálogo a nivel global, que promueva el interior del país, una democracia y un progreso que ponga a todos adentro y no le ponga el pie encima a nadie”.

También se refirió a una eventual candidatura presidencial del actual gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, que señaló en entrevista con La Tercera que cinco días después de las primarias evaluaría una eventual candidatura.

“Yo espero que no lo haga. Al menos en mi caso fui muy partidaria cuando hubo elecciones de gobernadores que hubiera unidad. Di el mensaje e hice todo lo que estuvo a mi alcance para que convergiéramos en candidaturas comunes y en definitiva todo el oficialismo estuvo detrás de su candidatura al gobierno regional”, comenzó señalando.

A lo que agregó: “Todos entendemos que más allá de que pueda haber diferencias en muchas materias hay cosas más importantes que tenemos en común y sobre todo la amenaza de la derecha al lado. Yo espero que esa reflexión también esté presente en las decisiones del gobernador”.