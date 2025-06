Rodrigo Mundaca, gobernador de Valparaíso: “Mi sensación es que las primarias están abiertas”

De forma intempestiva, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca (64), se transformó en un protagonista inesperado en la recta final de la campaña de las primarias oficialistas al señalar que estaba disponible a ser candidato presidencial si es que Carolina Tohá ganaba la elección.

“No me siento identificado por sus planteamientos, con lo que ella encarna y representa. Como ministra del Interior, ella fue un obstáculo a la descentralización”, señala en esta entrevista el activista de izquierda, quien derrotó en forma contundente a la candidata de la oposición, María José Hoffmann (UDI), en la elección de gobernadores del año pasado. Y confirma su posibilidad de competir en la primera vuelta presidencial del próximo 16 de noviembre. “Si voy como independiente, sin el patrocinio de un partido, tenemos las firmas”, agrega el ingeniero agrónomo, experto en frutales.

En cuanto a la participación, ¿cuál es su pálpito para mañana?

Yo paso mucho tiempo en terreno y percibo que hay poca temperatura. Las primarias son elecciones muy militantes y no veo una efervescencia. Estamos en la mitad de las vacaciones de invierno de la mayoría de los colegios y varias universidades. No sé si va a existir la voluntad de las personas de hacer un alto en sus vacaciones para ir a votar. Lo veo difícil.

¿Así lo ha visto en los debates?

Mi sensación es que los debates han sido muy impugnadores, con poco tiempo y pocas posibilidades para que los candidatos –Gonzalo Winter (FA), Jeannette Jara (PC), Carolina Tohá (PPD) y Jaime Mulet (FRVS)- puedan desplegar sus propuestas. Poco se ha podido ver y escuchar sobre qué encarna cada uno de ellos y qué es lo que le ofrece al país en términos de esperanza, anhelo y proyectos. Eso no lo he visto.

Ello lo llevó a decir que no se sentía representado por ninguno de los cuatro candidatos.

A propósito de esa frase, me llamó el Presidente Boric, con quien guardo una buena relación, pese a que tengo una opinión muy crítica de algunos de sus ministros sectoriales. Él me pidió dos cosas: llamar a votar en las primarias -cosa que he hecho- y escuchar a los cuatro candidatos. Primero me reuní en mi casa, en Recreo, con Jara. El lunes tuve una conversación bien franca con Gonzalo. Con Jaime Mulet tuvimos un choque de agenda. Y con Carolina Tohá, no obstante que ella señalaba que siempre estuvo a disposición, su jefa de gabinete, Pía Mundaca, recién nos contactó esta semana y la verdad es que no nos pareció pertinente conversar con ella luego de que ella ha dicho de forma muy reiterativa que si yo fuera candidato, le voy a pavimentar el camino a la derecha.

Pero ella está en campaña, usted no.

Yo no me victimizo ni mucho menos. Entiendo que la política es árida, pero, con mucho respeto y humildad, yo -después del Presidente Boric y del gobernador de la Región Metropolitana (Claudio Orrego)- soy la persona que concentra la mayor votación del país y creemos que debe haber un mínimo de respeto hacia nosotros que no se expresó.

Mundaca: "Yo guardo una buena relación con el Presidente, pese a que tengo una opinión muy crítica de algunos de sus ministros sectoriales". Manuel Lema Olguin

¿Usted cree que tiene alguna posibilidad real de ganar a la derecha?

No voy a escabullir su pregunta. La derecha -Chile Vamos, P. Republicano y Amarillos- enfrentó unida la pasada elección de segunda vuelta de gobernadores, apoyando a María José Hoffmann. Trajeron a (Mario) Desbordes, a (Sebastián) Sichel y a todas las figuras del sector, Evelyn Matthei fue prácticamente la jefa de campaña. Yo gané en las 38 comunas de la Región de Valparaíso. Hoffmann cerró su campaña en San Antonio, donde yo saqué el 77,8% de los votos. Y la primera pregunta que me hicieron los periodistas al día siguiente de la elección fue cómo había ganado en la comuna de Zapallar. Respondí que, indistintamente de nuestras posiciones políticas e ideológicas que no todos comparten, al frente del gobierno regional, he superpuesto por sobre todas las cosas el bienestar de los habitantes de la región.

¿Si Tohá gana mañana las primarias usted será candidato?

Me voy a tomar una semana de vacaciones, a partir del lunes, para tomar una decisión junto al colectivo del cual formo parte, que se llama Modatima (Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente). Por cierto que, dada mi condición de fundador de la organización, sin duda se me escucha, pero yo me someto a las decisiones que toma el colectivo.

¿Qué hará si gana Jeannette Jara o Gonzalo Winter?

Pase lo que pase voy anunciar mi decisión dentro de los próximos cinco días después de la elección de este domingo. Mi sensación es que las primarias están abiertas y, sin desmerecer a ninguno de los candidatos, debería dirimirse en este orden: Jara, Tohá y Winter. Ya no existe la certeza que había hace dos meses y hay una dosis importante de incertidumbre, y el resultado va a estar condicionado mucho por el volumen de participantes.