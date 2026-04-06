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    María José Hoffmann (UDI) y desvinculación de directora de SernamEG: “Se ha manejado pésimo”

    La vicepresidenta gremialista precisó que su crítica es a la "forma" y no al "fondo" de la decisión de remover a Priscilla, Carrasco, quien tiene un diagnóstico de cáncer.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

    El despido de Priscilla Carrasco, directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y quien sufre un cáncer de mama triple negativo, sigue generando coletazos en el mundo político.

    En conversación con el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, la vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann, si bien aseguró que el gobierno “tiene todo el derecho” de pedirle el cargo a Carrasco, sinceró que “efectivamente se ha manejado pésimo” la “forma” en que el Ministerio de la Mujer, liderado por Judith Marín, lo ha impulsado.

    El fin de semana, la secretaria de Estado ratificó en La Tercera que el Ejecutivo pedirá la salida de Carrasco una vez que finalice su licencia médica, lo que produjo más cuestionamientos.

    “Quizás faltó manejo político, de entender que esto no solamente es lo que hay que hacer. Hay que tener un poco más de tino. Yo comparto la decisión, lo que no comparto es la forma, es garantizarle a ella el mínimo de humanidad en una situación así y nosotros lo planteamos internamente, pero bueno, otros prefieren hacerlo públicamente", aseguró la también exdiputada, agregando que los cuestionamientos de Evelyn Matthei, Karla Rubilar y de las senadoras RN Paulina Núñez y María José Gatica no le parecen “una deslealtad”.

    “Espero que la ministra entienda que para muchas mujeres es necesario que ella dé señales también de ser empática”, agregó.

    Descarta fuego amigo

    “Las críticas son como tienen que ser (puertas) adentro” dijo en tanto Hoffmann al ser consultada por las recriminaciones cruzadas al interior del oficialismo desde la instalación del gobierno de José Antonio Kast, motivadas, además de la remoción de Carrasco, por la abrupta alza en el precio de las bencinas, por el desempeño de la ministra vocera Mara Sedini o por la polémica de la ministra Trinidad Steinert (Seguridad) con la PDI.

    De todas formas, planteó que las “críticas propositivas siempre tienen que ser bienvenidas”, descartando que -a su juicio- exista “fuego amigo” o “deslealtad” por cuestionamientos públicos de personeros del sector, como Diego Schalper (RN) o Matthei (UDI) a las decisiones de La Moneda.

    En esa línea, según la exparlamentaria gremialista, es la UDI, y no el Partido Republicano, la colectividad que más ha defendido al gobierno de sus “chascarros”, “errores” y “traspiés”.

    ¿Nueva coalición oficialista?

    La dirigente de la UDI sostuvo que “no buscaría una coalición nueva” de los partidos que apoyan al gobierno, a propósito del debate en el oficialismo sobre conformar una alianza de este tipo entre las colectividades que respaldan al gobierno, pero enfatizó en que “Chile Vamos es una coalición absolutamente superada”.

    “Vale la pena hoy día más que buscar formar una coalición, respetar y valorar las distintas diversidades o sensibilidades que tiene cada uno de los partidos”, argumentó.

    En esa línea, la vicepresidenta UDI afirmó que “ya no se justifica” la existencia de Chile Vamos -coalición compuesta por la UDI, RN y Evópoli, partido hoy en proceso de disolución-, porque “ya cumplió su ciclo”.

    “Para nosotros es importante diferenciarnos de lo que fue Chile Vamos, que fue una coalición que hoy está absolutamente superada y por lo tanto hay que buscar otra forma de gobernar. No digo una coalición más amplia ni un partido único, en ningún caso”, precisó.

    Sobre cómo se organizarán las colectividades oficialistas, sostuvo que prefiere “esperar que las cosas decanten, trabajar, buscar esa complicidad que se genera en el actuar, en el conducir, en este caso, la oportunidad de conducir un país e ir viendo con calma”.

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