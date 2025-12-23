SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Martín Arrau por migración irregular: “Lo que buscamos es que pase a ser un delito y por tanto, puedan quedar en prisión preventiva”

    Sobre el tema, ei exjefe de campaña de Kast indicó que "hay que ordenar la casa", y las personas que se quieran quedar en Chile, "que lo declaren y que sigan los trámites”.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    Martín Arrau, exjefe de campaña de José Antonio Kast y vicepresidente del Partido Republicano abordó esta jornada en Radio Duna sobre los preparativos para el nuevo gobierno del presidente electo, destacando a su vez, la importancia de la unidad en la derecha.

    “Hay diferencias importantes, políticas, ideológicas, en todo ese espectro, pero también hay cosas en común. Y eso es lo valioso de este proyecto que hemos designado ‘gobierno de Emergencia’, señaló.

    Esto, recordó, consiste “en centrar la acción del gobierno en pocas materias. Una es seguridad, la segunda es empleo, y la tercera son dos cosas, que es salud, listas de espera y educación social”.

    Al respecto, y consultado sobre el tema migratorio y la idea de Kast de volver a penalizar el ingreso irregular, Arrau expresó que “hay que ordenar la casa y las personas que se quieran quedar en Chile, que lo declaren y que sigan los trámites”.

    “Lo que buscamos es que las personas que ingresen irregularmente pasen a ser un ingreso ilegal, un delito y, por tanto, puedan quedar en prisión preventiva”, detalló, indicando a su vez que que Chile debiera avanzar hacia estándares similares a los de otros países, ya que actualmente

    “En la mayoría de los países las personas quedan en detención hasta que son expulsadas, acá en Chile como que da lo mismo y eso hay que cambiar”, detalló.

    En esta línea, y sobre si fue un error que Kast viajara a Argentina a supuestamente ofrecer un cargo de ministro a José Luis Daza, Arrau fue muy categórico en señalar que “error es decir que José Antonio Kast fue para eso”.

    “El viaje a Argentina fue en primer lugar para reunirse con el Presidente de Argentina, nuestro principal vecino”, indicó. “Además que hay una amistad entre José Antonio Kast y Javier Milei, hubo reunión de empresarios con empresarios de allá, yo pude conversar con varios”,

    En esto, “hubo reunión efectivamente con el Ministro de Economía donde está el viceministro, José Luis Daza, y hubo conversación ahí. Efectivamente lo que puedan comentar ellos a título personal es asunto de ellos, hubo una conversación que ya está en los medios, pero es algo natural que se dan estas conversaciones todos los tiempos antes del 15 de enero, que es la fecha de autoimpuestos”.

    Más sobre:PolíticaMartín ArrauPartido RepublicanoJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    En operativo de más de ocho horas: logran retiro de camión siniestrado en Las Condes

    Mientras el precio del dólar cae, los montos transados en el mercado se disparan

    Caso Factop: Peritaje encargado por la Fiscalía confirma que valorización de Grupo Patio era “razonable” y rebate denuncia de hermanos Jalaff

    Gobierno inicia revisión de norma que regula ruido de vehículos: entre motocicletas se han detectado hasta 20 decibeles de diferencia

    Kidd Voodoo se tomará una pausa tras su año más intenso: “Nos vemos en otro momento”

    Rusia se comunica con EE.UU. para expresar su preocupación por Venezuela

    Lo más leído

    1.
    Quiebre de socialistas con Ossandón pone en riesgo sus chances de presidir el Senado en 2026

    Quiebre de socialistas con Ossandón pone en riesgo sus chances de presidir el Senado en 2026

    2.
    Presidencia de la Cámara: PDG rechaza veto de la UDI a Pamela Jiles

    Presidencia de la Cámara: PDG rechaza veto de la UDI a Pamela Jiles

    3.
    Kast posterga su decisión en nominación de Bachelet a la ONU y expresidenta alista nuevos viajes para enero

    Kast posterga su decisión en nominación de Bachelet a la ONU y expresidenta alista nuevos viajes para enero

    4.
    En el marco de su viaje a Ecuador: Kast aprovecha escala en Lima y sostiene cita con canciller peruano

    En el marco de su viaje a Ecuador: Kast aprovecha escala en Lima y sostiene cita con canciller peruano

    5.
    Republicanos sube el tono contra el gobierno por restricción de despidos en reajuste público

    Republicanos sube el tono contra el gobierno por restricción de despidos en reajuste público

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    Servicios

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de diciembre con el RUT

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de diciembre con el RUT

    Rating del lunes 22 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 22 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Horario especial de los supermercados Unimarc por la Navidad

    Horario especial de los supermercados Unimarc por la Navidad

    En operativo de más de ocho horas: logran retiro de camión siniestrado en Las Condes
    Chile

    En operativo de más de ocho horas: logran retiro de camión siniestrado en Las Condes

    Gobierno inicia revisión de norma que regula ruido de vehículos: entre motocicletas se han detectado hasta 20 decibeles de diferencia

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de diciembre con el RUT

    Mientras el precio del dólar cae, los montos transados en el mercado se disparan
    Negocios

    Mientras el precio del dólar cae, los montos transados en el mercado se disparan

    Liderar en la era de la IA, acelerando el cambio

    Caso Factop: Peritaje encargado por la Fiscalía confirma que valorización de Grupo Patio era “razonable” y rebate denuncia de hermanos Jalaff

    “Si se quiere hacer el duro…”: Trump advierte a Maduro en medio de los ataques
    Tendencias

    “Si se quiere hacer el duro…”: Trump advierte a Maduro en medio de los ataques

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Qué se sabe de la muerte de Vince Zampella, el cocreador de Call of Duty

    “Nos alegra saber que cuentan con una nueva casa”: el cálido saludo del Bayern Múnich a la UC por el Claro Arena
    El Deportivo

    “Nos alegra saber que cuentan con una nueva casa”: el cálido saludo del Bayern Múnich a la UC por el Claro Arena

    ¿Palo para Paqui? El mensaje de Joaquín Montecinos en las redes a minutos de que Meneghini fuera elegido como DT de la U

    “Franja en el pecho, pelota al pie”: el libro que desvela la identidad de la UC en la voz de sus grandes referentes

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara
    Finde

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Kidd Voodoo se tomará una pausa tras su año más intenso: “Nos vemos en otro momento”
    Cultura y entretención

    Kidd Voodoo se tomará una pausa tras su año más intenso: “Nos vemos en otro momento”

    De Candelabro a Cristóbal Briceño: así viene la edición 2026 de VAM, el gran encuentro de la industria musical

    Libro de conversaciones musicales con Jorge González se lanza en San Miguel

    Rusia se comunica con EE.UU. para expresar su preocupación por Venezuela
    Mundo

    Rusia se comunica con EE.UU. para expresar su preocupación por Venezuela

    Maduro emplaza a Trump a atender “los temas de su país”: “Le iría mejor”

    Detienen a Greta Thunberg en Londres por apoyo a grupo clasificado como terrorista

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación
    Paula

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida