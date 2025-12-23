Martín Arrau por migración irregular: “Lo que buscamos es que pase a ser un delito y por tanto, puedan quedar en prisión preventiva”

Martín Arrau, exjefe de campaña de José Antonio Kast y vicepresidente del Partido Republicano abordó esta jornada en Radio Duna sobre los preparativos para el nuevo gobierno del presidente electo, destacando a su vez, la importancia de la unidad en la derecha.

“Hay diferencias importantes, políticas, ideológicas, en todo ese espectro, pero también hay cosas en común. Y eso es lo valioso de este proyecto que hemos designado ‘gobierno de Emergencia’, señaló.

Esto, recordó, consiste “en centrar la acción del gobierno en pocas materias. Una es seguridad, la segunda es empleo, y la tercera son dos cosas, que es salud, listas de espera y educación social”.

Al respecto, y consultado sobre el tema migratorio y la idea de Kast de volver a penalizar el ingreso irregular, Arrau expresó que “hay que ordenar la casa y las personas que se quieran quedar en Chile, que lo declaren y que sigan los trámites”.

“Lo que buscamos es que las personas que ingresen irregularmente pasen a ser un ingreso ilegal, un delito y, por tanto, puedan quedar en prisión preventiva”, detalló, indicando a su vez que que Chile debiera avanzar hacia estándares similares a los de otros países, ya que actualmente

“En la mayoría de los países las personas quedan en detención hasta que son expulsadas, acá en Chile como que da lo mismo y eso hay que cambiar”, detalló.

En esta línea, y sobre si fue un error que Kast viajara a Argentina a supuestamente ofrecer un cargo de ministro a José Luis Daza, Arrau fue muy categórico en señalar que “error es decir que José Antonio Kast fue para eso”.

“El viaje a Argentina fue en primer lugar para reunirse con el Presidente de Argentina, nuestro principal vecino”, indicó. “Además que hay una amistad entre José Antonio Kast y Javier Milei, hubo reunión de empresarios con empresarios de allá, yo pude conversar con varios”,

En esto, “hubo reunión efectivamente con el Ministro de Economía donde está el viceministro, José Luis Daza, y hubo conversación ahí. Efectivamente lo que puedan comentar ellos a título personal es asunto de ellos, hubo una conversación que ya está en los medios, pero es algo natural que se dan estas conversaciones todos los tiempos antes del 15 de enero, que es la fecha de autoimpuestos”.