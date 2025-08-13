SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Martínez califica como un “error” las dos listas parlamentarias aunque dice respetar decisión del FRVS y AH

La timonel del FA planteó que con estas decisiones se "priorizan ciertas discusiones legítimas, pero que hoy día no son las principales", señalando que hay "desafíos más importantes allá afuera".

Paula ParejaPor 
Paula Pareja

Tras varias jornadas de discusiones, el oficialismo no logró consensuar un pacto unitario para competir en las elecciones parlamentarias. Fue la tarde del martes donde la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH) notificaron al resto de la alianza de gobierno -y a la Democracia Cristiana (DC)- que ellos optarán por agruparse en otra lista.

La presidenta del Frente Amplio (FA) Constanza Martínez, calificó esta decisión como un “error”, aunque enfatizó que respeta la postura de ambos partidos, recalcando que todos están “unidos” por la candidatura de la abanderada oficialista, Jeannette Jara.

En diálogo con Radio Duna, Martínez señaló que en las discusiones “no hubo una exclusión por parte del resto de los partidos, y en eso quiero ser bien enfática, siempre vamos a seguir bregando por la unidad en cualquier término".

La exdelegada afirmó que no sintió que hubo un “quiebre” en el oficialismo, aunque destacó: “Tengo una diferencia política importante con la decisión que se toma, pero lo que vi fue intenciones de poder seguir conversando”.

En ese sentido, planteó que “son dos partidos de nueve, en el que el resto de los nueve seguimos pensando que la unidad es muy importante, y sigue siendo una cantidad muy grande de partidos (…) en el grupo de quienes nos quedamos sigue estando la convicción de que es necesario ganar en noviembre y ganar una mayoría parlamentaria“.

No obstante, reconoció que es “un momento que es difícil. Yo lamento muchísimo la decisión que tomaron los dos partidos, pero están en su legítimo derecho de tomarlo, porque además plantearon elementos de carácter propios de sus partidos”.

La timonel del FA aseguró que hay cosas “más importantes” que están ocurriendo en el escenario político. En ese sentido, se refirió a la frase que emanó ayer martes el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien señaló que “el Congreso es importante, pero no es tan relevante como imaginan”.

Al respecto, Martínez calificó como un “error” la división en dos listas, puesto que -a su parecer- “no se ve el panorama general, creo que se priorizan ciertas discusiones legítimas, pero que creo que hoy día no son las principales, pero soy respetuosa de esas decisiones.

“Creo que políticamente uno puede hacer un análisis del momento que está viviendo Chile, y yo creo que con las declaraciones de ayer (de Kast) queda muy claro que hay desafíos más importantes allá afuera”, sostuvo.

Más sobre:OficialismoFRVSAH

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

¿Por qué Donald Trump pidió la renuncia del economista jefe de Goldman Sachs?

PS rechaza cambio de nombre de avenida en San Miguel: “No opacará en absoluto el legado, el ejemplo y el coraje de Salvador Allende”

EEUU sospecha que Rusia hackeó el sistema de los tribunales federales que administra registros “altamente sensibles”

Deuda de EE.UU. llega a un nivel inédito y es tan grande que supera la suma del PIB de China y toda la Eurozona

Las autoridades de Gaza cifran en más de 61.700 los muertos por la ofensiva israelí

Democracia Viva: Fiscalía cierra investigación, pero mantiene en suspenso situación de Jackson, Crispi y Martínez

Lo más leído

1.
Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

2.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

3.
Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

4.
Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

5.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Inédito registro: captan a un gato andino en plena cacería

Inédito registro: captan a un gato andino en plena cacería

Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”

Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”

Los polémicos dichos de Kast sobre el Congreso : “Es importante, pero no es tan relevante como imaginan”.

Los polémicos dichos de Kast sobre el Congreso : “Es importante, pero no es tan relevante como imaginan”.

Tenistas Emma Raducanu pide que expulsen a un niño del estadio en pleno partido

Tenistas Emma Raducanu pide que expulsen a un niño del estadio en pleno partido

Servicios

Temblor hoy, miércoles 13 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 13 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

Martínez califica como un “error” las dos listas parlamentarias aunque dice respetar decisión del FRVS y AH
Chile

Martínez califica como un “error” las dos listas parlamentarias aunque dice respetar decisión del FRVS y AH

PS rechaza cambio de nombre de avenida en San Miguel: “No opacará en absoluto el legado, el ejemplo y el coraje de Salvador Allende”

Democracia Viva: Fiscalía cierra investigación, pero mantiene en suspenso situación de Jackson, Crispi y Martínez

¿Por qué Donald Trump pidió la renuncia del economista jefe de Goldman Sachs?
Negocios

¿Por qué Donald Trump pidió la renuncia del economista jefe de Goldman Sachs?

Deuda de EE.UU. llega a un nivel inédito y es tan grande que supera la suma del PIB de China y toda la Eurozona

Polémica por eliminación del feriado bancario escala al Congreso: senadores presentan proyecto para reponerlo

EEUU sospecha que Rusia hackeó el sistema de los tribunales federales que administra registros “altamente sensibles”
Tendencias

EEUU sospecha que Rusia hackeó el sistema de los tribunales federales que administra registros “altamente sensibles”

Estos son los 4 restaurantes de Lima que destacan entre los 50 mejores del mundo

Con sabor a terremoto y Fiestas Patrias: así es la nueva cerveza lanzada por LOA y NotCo

¿Qué pasa con Antony? La tensión entre el Betis y el Manchester United remece el mercado del equipo de Pellegrini
El Deportivo

¿Qué pasa con Antony? La tensión entre el Betis y el Manchester United remece el mercado del equipo de Pellegrini

“Paulo Santo”: en Argentina se encomiendan a la presencia de Díaz en River Plate de cara a la Copa Libertadores

“No es seguro que ganemos”: exdirigente de la federación rusa advierte sobre la jerarquía de la Selección Chilena

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Kylie Minogue en el Movistar Arena: no puedes sacártela de la cabeza
Cultura y entretención

Kylie Minogue en el Movistar Arena: no puedes sacártela de la cabeza

“¿Quién crees que es esa persona?”: la misteriosa aparición de David Bowie en el universo de Twin Peaks

John Fogerty: “Hice lo que hicieron los Beatles, pero lo hice solo. No tuve a otras dos personas componiendo conmigo”

Las autoridades de Gaza cifran en más de 61.700 los muertos por la ofensiva israelí
Mundo

Las autoridades de Gaza cifran en más de 61.700 los muertos por la ofensiva israelí

China asegura que ha “expulsado” a un destructor militar de EEUU tras una incursión “ilegal”

El jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel avala el plan para ampliar la ofensiva en Gaza pese a las críticas

Hablemos de amor: Me terminó un bot
Paula

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos