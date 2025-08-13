Martínez califica como un “error” las dos listas parlamentarias aunque dice respetar decisión del FRVS y AH

Tras varias jornadas de discusiones, el oficialismo no logró consensuar un pacto unitario para competir en las elecciones parlamentarias. Fue la tarde del martes donde la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH) notificaron al resto de la alianza de gobierno -y a la Democracia Cristiana (DC)- que ellos optarán por agruparse en otra lista.

La presidenta del Frente Amplio (FA) Constanza Martínez, calificó esta decisión como un “error”, aunque enfatizó que respeta la postura de ambos partidos, recalcando que todos están “unidos” por la candidatura de la abanderada oficialista, Jeannette Jara.

En diálogo con Radio Duna, Martínez señaló que en las discusiones “no hubo una exclusión por parte del resto de los partidos, y en eso quiero ser bien enfática, siempre vamos a seguir bregando por la unidad en cualquier término".

La exdelegada afirmó que no sintió que hubo un “quiebre” en el oficialismo, aunque destacó: “Tengo una diferencia política importante con la decisión que se toma, pero lo que vi fue intenciones de poder seguir conversando”.

En ese sentido, planteó que “son dos partidos de nueve, en el que el resto de los nueve seguimos pensando que la unidad es muy importante, y sigue siendo una cantidad muy grande de partidos (…) en el grupo de quienes nos quedamos sigue estando la convicción de que es necesario ganar en noviembre y ganar una mayoría parlamentaria“.

No obstante, reconoció que es “un momento que es difícil. Yo lamento muchísimo la decisión que tomaron los dos partidos, pero están en su legítimo derecho de tomarlo, porque además plantearon elementos de carácter propios de sus partidos”.

La timonel del FA aseguró que hay cosas “más importantes” que están ocurriendo en el escenario político. En ese sentido, se refirió a la frase que emanó ayer martes el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien señaló que “el Congreso es importante, pero no es tan relevante como imaginan”.

Al respecto, Martínez calificó como un “error” la división en dos listas, puesto que -a su parecer- “no se ve el panorama general, creo que se priorizan ciertas discusiones legítimas, pero que creo que hoy día no son las principales, pero soy respetuosa de esas decisiones.

“Creo que políticamente uno puede hacer un análisis del momento que está viviendo Chile, y yo creo que con las declaraciones de ayer (de Kast) queda muy claro que hay desafíos más importantes allá afuera”, sostuvo.