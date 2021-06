Gobierno anuncia que hoy ingresará proyecto de matrimonio igualitario con suma urgencia

El pasado martes 1 de junio el Presidente Sebastián Piñera realizó su cuarta y última cuenta pública, correspondiente a su segundo mandato.

Entre los varios anuncios realizados en la ceremonia, uno de los más destacados fue la urgencia que se le pondrá al proyecto de matrimonio igualitario, ingresado al Congreso originalmente en 2017 en el gobierno de Michelle Bachelet. “Pienso que ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país”, dijo el Mandatario.

Anuncio que provocó división en la derecha conservadora oficialista y molestia por parte de un sector hacia el gobierno. “Nosotros sabemos que el tema del matrimonio igualitario genera diferencias de opinión, y son muy legítimas porque es un tema muy central, muy de conciencia”, expresó esta mañana el Ministro de Justicia, Hernán Larraín, en conversación con 24 Horas.

“Se trata, más que de imponer un punto de vista, de avanzar en algo que pareciera ser de mucho consenso nacional, así lo reflejan los centros de estudios. Y el Presidente dijo ‘Antes que termine mi mandato quiero dar una señal de que avance este proyecto’”, añadió Larraín explicando la decisión que, precisó, no le había sido informada a él previo a la cuenta pública.

“Se le pondrá suma urgencia, para que esto pueda tramitarse con cierta rapidez, y creo que existen mayorías en el Congreso para aprobar esta iniciativa, de manera que no debería haber tanta dificultad”, afirmó el ministro de Justicia, detallando que “la intención no es hacer un nuevo proyecto, si no que avance lo que ya estaba en el Senado”.

Horas más tarde, el ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, precisó la suma urgencia sería ingresada este jueves. “El día de hoy se le va a ingresar la urgencia suma para que este proyecto pueda ser despachado en 15 días, que es lo que establece la urgencia suma. Por supuesto que vamos a conversar con el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, porque tienen otros proyectos al mismo tiempo, para que pueda ser puesto en tabla”.

Sobre la divisiones al interior de Chile Vamos por esta iniciativa -que ya fue aprobada en general en la sala del Senado y que ahora será discutido en particular-, expresó: “Entendemos perfectamente que haya personas que sean críticas al respecto o que no estén de acuerdo con esto. Que algunos en conciencia digan que no les parece. Eso es legítimo dentro de nuestro país, de las coaliciones, dentro de la diversidad de pensamiento. Nosotros como gobierno tenemos esa convicción”, agregó.