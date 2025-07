Matthei en debate económico: “La mentalidad de Jeannette Jara nos ha llevado a una crisis de recaudación”

En el seminario “Volver a crecer: Shock de inversión, Shock de Optimismo”, organizado por La Tercera, radio Duna y la Sofofa, la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, apuntó directamente a la carta del oficialismo, Jeannette Jara, en torno al crecimiento en Chile.

En una de sus intervenciones, la exalcaldesa de Providencia planteó que “si la economía no crece, y si no crece con grandes inversiones, porque estamos hablando de que aquí hay 100 mil millones de dólares, que de verdad pueden cambiar la aguja, entonces, perdón, con todo cariño, las pymes tampoco van a surgir, porque no tienen a quién darle el servicio”.

En segundo lugar, la aspirante a La Moneda de la derecha tradicional dijo que “la forma más obvia de darle mayor dignidad a los chilenos es con empleo. Esa es la mejor receta para sacarlos de la pobreza. Lo demostramos cuando estábamos creciendo al 6, 5%. Hoy día que no estamos creciendo, obviamente que la gente no tiene empleo y empieza a caer en la pobreza”.

Y luego lanzó: “Entonces, yo creo que justamente la mentalidad que tiene Jeannette Jara, que yo naturalmente no comparto en absoluto, es la que nos ha llevado finalmente a una crisis de recaudación, porque han subido y subido las tasas y la recaudación no ha subido, porque finalmente nadie está invirtiendo y nadie está pensando en el futuro”.

“Esa mentalidad de ponerle trabas a las grandes empresas, sencillamente porque son más ricas, perdón, yo la invitaría a ver la experiencia de Irlanda. En Irlanda ha bajado la pobreza, ha aumentado el empleo. Es una economía que ha prosperado de una manera increíble y que tiene una tasa sustancialmente menor que el promedio de la OCDE”, dijo.

En esa misma línea, sostuvo que “nosotros, en cambio, un país inestable, con problemas graves, tenemos un impuesto para las grandes empresas mucho mayor que el de la OCDE. Entonces, querida Jeannette, ahora entiendo por qué se crearon 141 empleos en un año”.