Política

Matthei presenta plan nacional de seguridad hídrica contra la sequía: “El agua será nuestra prioridad”

Desde la Región de O´Higgins, la candidata presidencial propuso un Sistema de Emergencia Hídrica, planes estratégicos por cuenca y un programa nacional de desalación y embalses.

Joaquín Díaz 
Joaquín Díaz

La candidata presidencial Evelyn Matthei presentó este sábado un Plan Nacional de Seguridad Hídrica, con el objetivo de asegurar el suministro de agua para las familias, la agricultura y el desarrollo productivo en todo el país.

Desde la bocatoma de la Asociación de Canales del Río Cachapoal en Machalí, en la Región de O’Higgins, afirmó que frente a la sequía, en su eventual gobierno “actuaremos a tiempo”.

No se trata solo de un problema futuro, sino de una crisis actual, que golpea a las familias, a los sectores productivos y a nuestras comunidades, especialmente en la zona centro del país”, aseguró.

Entre las medidas, la propuesta incluye la creación de un Sistema de Emergencia Hídrica, que activará alertas tempranas y medidas preventivas como campañas de ahorro, plantas desaladoras móviles y apoyo a comunidades rurales ante reducciones en caudales, precipitaciones o niveles de embalses.

A nivel estructural, Matthei propuso implementar los Planes Estratégicos de Gestión de Recursos Hídricos (PEGRH) en las 46 cuencas más críticas, con más de 1.050 iniciativas, incluyendo recarga de acuíferos, obras de infraestructura, reúso de aguas y proyectos de desalación. Cada cuenca contará con un órgano de seguimiento para garantizar resultados.

En tanto, en sectores con escasez de agua, la candidata anunció un Plan Nacional de Desalación y Embalses, que contempla la construcción de plantas desaladoras multipropósito y la instalación de 500 desaladoras comunitarias en caletas y comunidades costeras para 2030, además de 354 embalses de regulación corta para uso agrícola.

Por otro lado, Matthei también destacó la necesidad de una institucionalidad moderna y gestión integrada, aludiendo a fortalecer la Dirección General de Aguas (DGA), agilizando permisos, intensificando la fiscalización y aplicando sanciones efectivas

“El agua será nuestra prioridad, y la vamos a cuidar gota a gota, porque sin agua no hay vida ni desarrollo. Cuando lleguemos a La Moneda dejaremos atrás la improvisación: enfrentaremos la sequía con gestión, es decir, con decisión y planificación“, sentenció.

Más sobre:Evelyn MattheiEleccionesAguaRegión de O´Higgins

