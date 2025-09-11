Matthei tras arremetida de Parisi en su contra: “Él es muy así con las mujeres”

Luego del debate presidencial que reunió a los ocho aspirantes a La Moneda, la carta de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei hizo un positivo balance de su participación y aseguró en alusión a Franco Parisi que “él es muy así con las mujeres” luego de un directo emplazamiento.

Hay que recordar que en una de las intervenciones realizadas por Parisi, este levantó fotografías del expresidente Sebastián Piñera y del dictador Augusto Pinochet, con una franja con la palabra “traicionó”, lo que motivó la intervención de la producción, que recordó que los equipos acordaron el uso de apuntes personales y no de apoyos fotográficos.

En esa línea, Matthei sostuvo que no se sintió “descolocada” con la arremetida de Parisi y destacó el formato del espacio televisado.

Consultada sobre si se “cuidó el tono” en el programa que se extendió por cerca de tres horas, Matthei señaló que “salvo un caso (de Franco Parisi)”, dijo entre risas. “Él es así, si todos lo conocemos”, agregó.

“No, la verdad es que no. La verdad es que yo suponía que venía algo así porque él es así. Y sobre todo es así con las mujeres”, aseguró Matthei.

Posteriormente reflexionó que “yo tengo entendido que había un acuerdo entre todos los comandos que no iban a haber agresiones personales, pero todos lo conocemos. Él es como agresivo”.

“Yo contesté lo que a mí me corresponde, que es básicamente dar a conocer ese carácter (de Parisi) que al final no le hace bien a Chile, no le hace bien a la democracia, no le hace bien al futuro (…)”, dijo.

Además, Matthei aprovechó la instancia para abordar las acusaciones de estar cooptada por los partidos políticos que la respaldan.

“Estamos trabajando impresionantemente bien los cinco partidos y se ha formado un ambiente muy grato, donde hay mucha gente que antes estábamos en veredas opuestas (…) pero hemos funcionado increíble. Han aportado muchísimo, Amarillos y Demócratas. Se ha ido armando una amistad que me hace tener mucha esperanza sobre el futuro de Chile”, dijo Matthei.