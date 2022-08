“Me autocancelo”: Alejandra Valle suspende su participación en acto del Apruebo en La Cisterna tras escándalo en Valparaíso

“Se volvieron locos los bots del Rechazo con el show de Las Indetectables. Les cuesta detectar cualquier cosa que no sea literal. Es difícil para ellos lo metafórico”.

Esas fueron las palabras de Alejandra Valle ayer tras la polémica performance de un grupo de disidencia sexual, donde hicieron alusión al aborto con una bandera de Chile. El acto generó transversal rechazo.

Valle, quien fue la animadora del evento familiar que reunió a cerca de tres mil personas, hoy se refirió a los hechos en su cuenta de Twitter, esta vez con otro tono.

“Siento vergüenza y pena. El acto en Valpo fue hermoso en un 98%. 3 mil personas cantando con Quilapayún y Redolés con esperanzas en el Apruebo y el futuro que nos abre”, señaló en parte de su comentario.

Finalmente, la otrora periodista de farándula y hoy concejala de Ñuñoa dijo: “Sobre mi papel, podría contar muchas cosas, pero no me justificaré: me bajé hoy de La Cisterna y me autocancelo”. Esto, debido a que hoy realizaría la animación de un acto del Apruebo en esa comuna de la zona sur de la Región Metropolitana.

Gobierno condena el acto

La condena al referido segmento fue transversal. La ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, repudió el hecho.

“Como @GobiernodeChile repudiamos y condenamos tajantemente hechos ocurridos en la performance de “Las indetectables” en Valparaíso. Estos hechos no solo ofenden a nuestros símbolos patrios sino que atentan contra niños, niñas y adolescentes, por lo que llamamos a no difundir video”, detalló a través de su cuenta de Twitter.

Por la misma red social, desde la Defensoría de la Niñez detallaron que “ante la situación generada en Valparaíso en un cierre de campaña, con niños, niñas y adolescentes presentes, informamos que denunciaremos estos hechos para que se investigue la comisión del delito de ofensas al pudor”.

Por su parte. la diputada PC Karol Cariola también se refirió al controversial episodio y, de paso anunció que llevará a cabo acciones legales por lo ocurrido. “El acto de Valparaíso no fue organizado por nuestro comando. Presentaremos querella contra responsables del terrible hecho frente a niño/as. Los Apruebazos organizados por el comando @ApruebaxChile han sido multitudinarios, culturales y respetuosos con las personas que asisten”, publicó.

En tanto, el alcalde de la comuna, Jorge Sharp, -quien estaba compartiendo en vivo el evento-, abordó la situación por medio de las redes sociales, manifestando que “quiero expresar mi absoluta condena a lo sucedido hoy en Valparaíso. No representa en ningún caso el sentido del acto que convocó a + de 3 mil personas, tampoco a Apruebo Transformar, ni menos al Apruebo. La acción en cuestión no estuvo en conocimiento previo”.