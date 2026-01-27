SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    “Me llega a dar vergüenza”: diputado republicano carga contra el oficialismo por críticas a futura ministra de la Mujer

    Asimismo, con respecto al flanco que abrió Mara Sedini, señaló que se trata de una controversia "artificial".

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Foto: Prensa Partido Republicano

    La mañana de este martes el diputado republicano Luis Fernando Sánchez salió a responder las críticas que han surgido en torno a tres figuras del gabinete de José Antonio Kast.

    En concreto, en conversación con radio Agricultura, el parlamentario abordó el flanco que abrió la próxima vocera de gobierno, Mara Sedini, al señalar que las conversaciones entre su par de Seguridad, Trinidad Steinert, y el presidente electo, para que ella liderara esa cartera, datan desde hace “un buen tiempo”.

    Esto generó varias críticas en el oficialismo y obligó al equipo del republicano a dar explicaciones. Sedini hizo lo mismo, retrocediendo en sus dichos.

    Futura vocera de gobierno Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    Sobre el tema, Sánchez acusó: “Esto es una controversia artificial. Hoy día tenemos una izquierda que no encuentra de qué afirmarse para retomar el control de la agenda, muy sentada en lo que va a ser el inicio de la administración”.

    “En este caso particular, claramente, nosotros entendemos, y todo el mundo lo sabe, que la invitación a una persona a ser ministro no se refiere a una llamada de cinco minutos, pero tampoco es algo tan espaciado en el tiempo, entonces, sacar conjeturas, interpretaciones, yo creo que es un poco artificial”, acotó.

    “Me llega a dar vergüenza”

    La otra figura que ha sido criticada es la de la futura ministra de la Mujer, Judith Marín, por su perfil conservador, dado a que milita en el PSC y es evangélica.

    Respecto a estos reproches, Sánchez aseveró: “Francamente, me llega a dar vergüenza, me llega a dar vergüenza que exista ese nivel de cuestionamiento en nuestro país, no solo por su religión, por sus convicciones, como si la izquierda tuviera un pedestal moral para definir el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas”.

    “Recordemos que este es el gobierno que le prestó tribuna en La Moneda a un subsecretario cuestionado por abusos sexuales. Una cuestión francamente inaceptable y que sí pone en duda el compromiso por las mujeres por parte de la izquierda. Yo creo que es inaceptable, yo creo que no tienen la altura moral desde la izquierda para hacer este tipo de cuestionamientos. Yo les pediría un poquito más de prudencia y también respeto la diversidad de opiniones en este país”, cerró.

