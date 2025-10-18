ME-O defiende su franja electoral tras críticas: “Nadie ha podido desmentir lo que afirmé en la franja”

Este sábado, tras la presentación de su propuesta laboral, el candidato Marco Enríquez-Ominami defendió su franja electoral que ha generado polémica.

La secuencia comienza con un segmento en blanco y negro titulado “La dimensión desconocida”, donde se muestra a sus contendores por la derecha -Evelyn Matthei, Johannes Kaiser y José Antonio Kast- en un montaje realizado con inteligencia artificial, mostrando escenas alusivas al golpe de Estado de 1973.

Además, cuestionó a figuras como el Presidente Boric, el exministro Giorgio Jackson y a la candidata Jeannette Jara.

El candidato detalló que “veo que fue la más comentada de todas. Fue una franja de mucha verdad. Y no dije nada falso hasta el día de hoy. Nadie ha podido desmentir lo que afirmé en la franja . ¿Dije algo que fuera incorrecto? Nadie se atrevió. No hay polémica porque es imbatible. Porque nosotros actuamos con nuestro lema. La verdad, el cambio".

“¿Hay algo que yo haya dicho que no es verdad? ¿No bombardearon la moneda ellos? ¿No están orgullosos de eso? ¿Han pedido perdón alguna vez? ¿Uno de ellos pidió perdón por bombardear el Palacio del Pueblo? Quiero recordar que con los aviones de todos nosotros bombardearon el Palacio del Pueblo. Estaba el presidente adentro. Lo bombardearon. Un país en que por odio lo bombardean. ¿Y los cuatro candidatos de la derecha dura han condenado alguna vez ese bombardeo? Yo sí. Yo creo que eso fue un enorme crimen", comentó.

Enríquez-Ominami explicó que “ vamos a hablar con la verdad. Duela a quien le duela. ¿Evelyn Matthei ha condenado al bombardeo de la Fuerza Aérea? ¿Lo condenó alguna vez? ¿José Antonio Kast condenó la dictadura? Al revés. Kaiser dice que están orgullosísimos. Dicen que lo repetirían. Los cito a ellos. Lo justifican. Nosotros creemos que es bueno que la gente sepa la verdad".

“Usted tiene cuatro candidaturas que están orgullosas de ese proceso. Y yo no quiero volver al pasado, solo digo la verdad. ¿Hay algo que yo haya afirmado en la franja que sea falso? No. ¿Es falso decir que el Frente Amplio se farreó la nueva Constitución? No", destacó el candidato.

Añadió que “aunque se enoje Matthei, Kast, Kaiser. La claridad les duele, pero es la claridad. Lo otro es manipulación”.

Sumó que el candidato sería el “único, total, responsable, arquitecto, líder de la franja. La creé. Me hago responsable. Fue idea mía, total. Yo soy director de televisión y de cine, así que prepárense porque vienen más capítulos. Así que si les molesto este, no les va a gustar lo que viene porque vienen más cosas . La verdad duele, la verdad duele".

“¿Qué dije falso en la franja? Afirmo que las cuatro candidaturas de derecha quieren repetir la dictadura y que la candidata al gobierno quiere cuatro años más de un gobierno incompetente", concluyó.