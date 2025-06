“Me pone un poco triste”: Jeannette Jara sobre la minuta del comando de Tohá que apunta sus dardos contra ella

Tras participar de un nuevo debate con los candidatos presidenciales del oficialismo, que medirán sus fuerza en las primarias del próximo 29 de junio, Jeannette Jara (PC-AH) fue consultada por una minuta que se hizo pública donde se instruyó a los voceros de la campaña de Carolina Tohá (Socialismo Democrático) a dejar de responder a las provocaciones del Frente Amplio y destinar los esfuerzos a contrarrestar al Partido Comunista.

“¿Pudo conversar con la candidata Tohá en torno a esta minuta que salió?“, se le consultó a la exministra del Trabajo, quien contestó ”No, no. No, es que no lo puedo creer".

Así siguió: “De verdad, yo sé que todos me han dicho que es verdad, pero yo no lo puedo creer”

Además, Jara agregó: “No sé, es que me pone un poco triste”, añadiendo que “cada uno sabe lo que hace”.

Cabe recordar que uno de los mensajes que el comando de la exministra del Interior busca instalar con sus voceros, es que un eventual triunfo de Jara le entrega más posibilidades a la derecha.

“Si gana Jara, gana el Partido Comunista. Y eso, hoy, significa muy probablemente una segunda vuelta entre Matthei y Kast. Es decir, gana la derecha”,se lee en la minuta difundida entre los voceros de Tohá.