MEO apunta contra Kast y Kaiser: “Uno no sabe matemática y el otro no sabe nada de economía”

El candidato presidencial independiente, Marco Enríquez-Ominami, arremetió este viernes contra el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, y el libertario Johannes Kaiser, acusándolos de evitar discutir temas económicos de fondo durante la campaña.

Según MEO, ambos contrincantes “están eludiendo debatir economía porque no tienen propuestas financiables ni técnica económica para sostener la PGU, los sueldos o la productividad”.

En esa línea, lanzó una crítica directa: “ Uno creo que no sabe matemática y el otro no sabe nada de economía” .

El exdiputado sostuvo que la discusión pública ha sido reducida “interesadamente al miedo”, con un énfasis casi exclusivo en la seguridad.

“Nos quieren llevar a hablar de Carabineros. Podemos hablar toda la campaña de seguridad, no mejorar la PGU de los chilenos, no mejorar los sueldos”, aseveró.