¿Mesa de unidad? Se abre discusión en RN sobre rol de nueva directiva en eventual gobierno de Kast

Aunque faltan más de tres meses para la elección interna de Renovación Nacional (RN), el partido ya comenzó a moverse en torno a la conformación de las listas. Las inscripciones serán a fines de febrero y las votaciones, a fines de marzo, pero el escenario político -marcado por la eventual instalación de un gobierno de José Antonio Kast- ha adelantado las tratativas.

En la colectividad reconocen que el clima esta vez es distinto: en esta ocasión la contienda interna coincide con la necesidad de ordenar los nombres y los equilibrios que RN quiere llevar a una eventual futura administración del sector.

Por ahora se vislumbra competencia. La actual secretaria general y senadora electa por el Maule, Andrea Balladares, ya decidió postular a la presidencia del partido. Determinación que debería oficializar tras la segunda vuelta.

Andrea Balladares, senadora electa y secretaria general de Renovación Nacional.

De todas formas, ya ha señalado que no le incomoda enfrentar una contienda, aunque ha dicho que su objetivo es elaborar una directiva “lo más representativa posible” de los distintos mundos de RN. Esa fórmula, dicen en su entorno, sería clave para llegar ordenados al arranque del próximo gobierno, en caso de que Kast llegue a La Moneda.

En la otra vereda, la disidencia agrupada en la llamada “Derecha Social” también comenzó a afinar su estrategia. El nombre que vuelve a circular con fuerza es el del extimonel Cristián Monckeberg.

En ese mismo sector coinciden en que el partido no puede darse el lujo de entrar en una interna áspera justo en el momento en que comenzarán las negociaciones con el Partido Republicano.

Cristián Monckeberg. Foto: Aton JAVIER SALVO/ATON CHILE

Ese diagnóstico común, de que el proceso no puede transformarse en un ruido para la instalación de la próxima administración, abrió la puerta a una idea que hasta hace poco parecía lejana: una mesa de unidad.

La fórmula buscaría integrar a Balladares y también a la disidencia, junto con otros sectores, con el fin de ordenar la interlocución con Kast y despejar prontamente quiénes serán los cuadros relevantes del partido en la negociación de cargos y equilibrios políticos.

La interrogante es quién cede primero, en un escenario donde la presidencia y la secretaría general son los cargos más codiciados de una directiva. Aunque en el partido desdramatizan y aseguran que restan aún dos meses y medio de negociaciones.

En el oficialismo de RN transmiten que cualquier conversación será “después del 14 de diciembre”, con el panorama despejado y sin las presiones de la campaña de segunda vuelta. Hasta entonces, dicen, no tiene sentido detenerse en definiciones de estructura interna.

A nivel parlamentario el tema ya se discutió informalmente. Esta semana, en medio del encuentro donde la bancada felicitó al senador saliente Francisco Chahuán por asumir la presidencia de la Unión de Partidos Latinoamericanos (Upla), varios legisladores abordaron el escenario que se aproxima.

La preocupación compartida es que la elección interna de marzo no complique las gestiones con el entorno de Kast y que, cuando llegue el momento de ordenar el gabinete, RN ya tenga claros a sus interlocutores futuros.

Lo que aún es una incógnita es si el sector allegado al extimonel Carlos Larraín levantará una lista paralela, como ocurrió en 2023.