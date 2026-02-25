SUSCRÍBETE
    Política

    Michelle Bachelet y Ricardo Lagos se excusan de asistir al cambio de mando... Eduardo Frei no se lo pierde

    La expectativa en torno a la presencia de la exmandataria era alta, puesto que su candidatura a la ONU ha tensionado al entorno de Kast. El hijo de Frei Montalva, en tanto, tiene decidido estar ahí el 11 de marzo. En la previa, tuvo significativos acercamientos con el presidente electo.

    Cristóbal Fuentes
    Ximena Navarro

    En exactamente dos semanas, José Antonio Kast asumirá como el nuevo Presidente de Chile. Desde ya, el Congreso se prepara para el cambio de mando, hito republicano al que fueron invitados líderes internacionales, así como también los tres exmandatarios del país: Michelle Bachelet, Ricardo Lagos y Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

    DAVID LILLO

    Dos de ellos, sin embargo, ya han adelantado que no estarán presentes. Según pudo confirmar este medio, Bachelet, quien actualmente está de vacaciones, hizo llegar sus excusas. Aunque las mismas fuentes adelantan que es algo que podría cambiar, reconocen que inicialmente la expresidenta no estaría contemplada entre los asistentes.

    De acuerdo a cercanos a ella, el cambio de mando coincidiría con un viaje de la exmandataria a Nueva York para participar en la sesión 70° de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70) del Club de Madrid que se realiza entre el 9 y 13 marzo.

    De los tres expresidentes con vida, Bachelet es la que generaba más expectativa en torno al cambio de mando. Y es que su postulación a la secretaría general de las Naciones Unidas (ONU), anunciada por el Presidente Gabriel Boric, ha tensionado al equipo de Kast.

    El presidente electo ha dicho que tomará una decisión en relación a la candidatura recién una vez que asuma el cargo. Además, adelantó que buscará dialogar con los presidentes de México y Brasil, Claudia Scheinbaum y Luiz Inácio “Lula” da Silva, respectivamente, sobre el asunto, dado que ambos países respaldan a Bachelet como carta a la ONU.

    Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    Para la derecha, la candidatura de la expresidenta ha sido un tema controversial. El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, aseguró que es “simbólica” y que “nace muerta”. En línea con él, otros dirigentes del sector han instado a retirar la postulación, pese a la presión que implica que esta ya sea apoyada por México y Brasil.

    Kast y Bachelet sostuvieron una reunión el pasado 22 de diciembre, tras la segunda vuelta. Tras el encuentro, consultado sobre el futuro de la candidatura, el presidente electo dijo: “No voy a decir nada antes del 11 de marzo”.

    José Antonio Kast y Michelle Bachelet

    Desde el entorno del expresidente Ricardo Lagos, en tanto, explican que él también se excusó de asistir al evento. El exmandatario y militante PPD anunció su retiro de la vida pública en enero de 2024, por lo que no es una sorpresa que esta vez también decida restarse.

    Mario Téllez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Desde esa fecha, el expresidente Lagos ha hecho contadas apariciones públicas: para votar en algunos comicios y para el homenaje al exministro José Tohá que se hizo en La Moneda en marzo de ese mismo año.

    De todas formas, el 11 de marzo será una fecha especial para la familia. Ese día, el senador Ricardo Lagos Weber, hijo del exmandatario, se despedirá del Congreso tras 16 años como parlamentario.

    Tras semanas difíciles para la familia Frei, marcadas por el delicado estado de salud de la exprimera dama Marta Larraechea, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle está decidido en hacer una reaparición pública en el cambio de mando del próximo 11 de marzo, que marcará la llegada de José Antonio Kast a La Moneda y el fin de la administración de Gabriel Boric.

    Según pudo confirmar este medio, el exmandatario quiere ser parte del hito de tradición republicana, tal como lo hizo en 2022 en el cambio de mando entre Boric y Sebastián Piñera. En esa ocasión, Lagos sí asistió.

    (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP) MARTIN BERNETTI

    Previamente, él tuvo acercamientos con el presidente electo. Lo recibió en su casa en plena campaña. El gesto le valió la suspensión de su militancia en la Democracia Cristiana (DC), el partido que fundó su papá, Eduardo Frei Montalva, debido a que la Falange institucionalmente respaldó a Jeannette Jara (PC) en la presidencial.

    Frei, además, tuvo una reunión con Kast después de que él resultara vencedor en la segunda vuelta del 14 de diciembre. Tras ese encuentro, el exmandatario sostuvo que “siempre he trabajado y he ayudado a otros gobiernos para crecer, desarrollarnos, especialmente en el extranjero (...). Estoy dispuesto a colaborar en todo lo que sea progreso para Chile, tranquilidad para Chile".

    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    A fines de enero se toparon nuevamente, en Panamá. Ambos participaron de un desayuno con la Cámara de Comercio de ese país. Kast estuvo acompañado por algunos de sus futuros ministros, como Trinidad Steinert (Seguridad), Francisco Pérez (Relaciones Exteriores), Jorge Quiroz (Hacienda) y Ximena Rincón (Energía). Esta última, como Frei, proviene de la DC.

