Miguel Ángel Calisto, el voto de la discordia para la elección de la mesa del Senado

En pleno receso legislativo, los senadores de la derecha permanecen atentos a las tratativas -hoy concentradas en Renovación Nacional (RN)- para resolver quién será el próximo presidente de la Cámara Alta.

En un Senado con empate técnico (25 y 25), en el sector están confiados en que cuentan con la mayoría necesaria para imponer un nombre de sus filas frente a la izquierda. Esa ventaja tiene nombre y apellido: Miguel Ángel Calisto.

El actual diputado, electo como senador por Aysén el pasado 16 de noviembre, compitió -como independiente- en un cupo de la Federación Regionalista Verde Social -un partido de izquierda-. Sin embargo, se ha caracterizado por ser un parlamentario de oposición al gobierno del Presidente Gabriel Boric y por mostrar afinidad con la derecha incluso en los tiempos en que militaba en la Democracia Cristiana.

Tanto, que ha sostenido reuniones con quienes serán autoridades del gobierno de José Antonio Kast, como Martín Arrau, futuro titular de Obras Públicas.

En ese escenario, los senadores de centroizquierda han comenzado a delinear un plan. Al interior del Socialismo Democrático toma fuerza la idea de que Calisto puede jurar como senador, pero luego de eso no estaría habilitado para ejercer, a raíz de su desafuero. Y, por lo tanto, no podría votar en la elección de la mesa de la Cámara Alta. Así, la mayoría de derecha quedaría en jaque.

Calisto fue desaforado como diputado, a raíz de un presunto delito de fraude al fisco, por un monto que supera los $100 millones de pesos. Sin embargo, ganó la elección senatorial. Eso abre espacio a interpretaciones. Mientras que algunos consideran que ganó un nuevo fuero, la centroizquierda promueve que la pérdida de ese privilegio constitucinal perdura.

Los mismos parlamentarios de centroizquierda advierten que se trata de un caso de laborario, frente al que no es claro qué camino tomar para lograr que Calisto no vote. Por ahora, en medio del receso, han comenzado a consensuar esa postura al interior del sector.

Consciente de que existe esa interpretación, Calisto la rechaza. “Gané una elección democrática con la segunda mayoría nacional en senadores. Ya tenemos la ratificación del Tricel. Eso implica que uno asume las funciones con las prerrogativas correspondientes del cargo”, dijo a este medio.

El diputado agregó que “la Corte de Coyhaique fue clara y explícita en esta materia, al igual que los informes en derecho de Zapata, Carmona Santander y Bronfman que llegan a la misma conclusión”. El diputado hace referencia a que, a mediados de enero, el juez titular del Juzgado de Garantía de Coyhaique, Mario Devaud, resolvió que Calisto, al ganar la elección de senador, adquirió un nuevo fuero.

“La sentencia de desafuero de fecha 4 de agosto 2025, confirmada el 14 de noviembre de 2025, no tiene efecto extensivo ni expansivo ni puede tenerlo, dándose la situación tal vez inédita en los anales de la República que el desaforado diputado señor Calisto Águila ha vuelto a tener la calidad de aforado desde el 16 de noviembre de 2025, oportunidad que fue elegido senador y en consecuencia afecto desde ese día a nuevo fuero para parlamentario”, planteó Devaud.

Sin embargo, a comienzos de este mes, la Corte de Apelaciones de Coyhaique ordenó reanudar el procedimiento contra Calisto por fraude al fisco. En esa oportunidad, el organismo evitó entrar al fondo de la discusión sobre la situación del fuero.

Los otros votos clave

Sumado al caso de Calisto, en la centroizquierda perciben que otros senadores de la derecha podrían desordenarse. Uno de ellos es Alejandro Kusanovic, quien ha hecho ver su descontento con Kast por las designaciones que ha hecho en Magallanes. Por otra parte, están expectantes de cómo votará Vanessa Kaiser, la hermana del líder del Partido Nacional Libertario, colectividad que se ha declarado como oposición.

En el sector han intentado tender puentes con el senador Matías Walker, de Demócratas, quien también ha marcado distancia con Kast. Un descuelgue de él, adelantan en la centroizquierda, terminaría por alterar la composición de la Cámara Alta y le daría espacio al Socialismo Democrático para negociar.