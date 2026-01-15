SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Ministerio de la Mujer detecta error de cálculo en pago de remuneraciones desde 2020 por casi $312 millones

    La equivocación incluso afectó a la ministra Antonia Orellana quien tuvo que restituir un poco más de 12 millones de pesos y a una subsecretaria que devolvió 13 millones. Hay 42 seremis y exseremis que deberán reintegrar dineros. También la exministra Mónica Zalaquett se vio afectada por los errores de cálculo.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    En medio de los anuncios realizados como consecuencia del nuevo Ministerio de Seguridad, a fines de marzo del año pasado, el Presidente Gabriel Boric decidió reemplazar a la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Luz Vidal, y designar en su lugar a Claudia Donaire. Este hecho terminó por revelar una situación compleja, hasta ahora desconocida, y que se estima involucra recursos por $312 millones del Estado.

    Unos días después del cambio en la subsecretaría y en el marco del proceso de revisión interna de la remuneración de la saliente autoridad – Vidal debía devolver un día de sueldo, porque presentó su renuncia a partir del 31 de marzo de 2025 y trabajó hasta el 30 de marzo de ese año- se detectó una aplicación incorrecta de la Ley N° 21.599.

    En la práctica, se observó un error en lo relativo al reajuste general de remuneraciones del sector público, respecto de las remuneraciones de las autoridades nacionales del servicio, la subsecretaria y la propia ministra Antonia Orellana, entre diciembre de 2023 y marzo de 2025.

    Según explican fuentes del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, fue un funcionario contratado solo unos días antes quien realizó la revisión y detectó el problema. Esta persona había reemplazado a quien estuvo a cargo de las remuneraciones entre el 2019 y el 2024, periodo en el que se cometió este error.

    Así, la antigua funcionaria encargada de calcular los pagos, aplicó los reajustes a los trabajadores desde que se modificó la Constitución en 2020 para rebajar y luego congelar el sueldo de las más altas autoridades, cometiendo equivocaciones que tuvieron un costo de casi $312 millones para el Estado.

    Acciones tras el error

    Cuando se detectó el error en el reajuste de las remuneraciones y se informó a las autoridades nacionales del Ministerio de lo ocurrido, estas instruyeron de inmediato una serie de acciones para hacer frente al problema.

    Lo primero que buscó era definir el monto que se debía reintegrar a las arcas fiscales. Así, la ministra Orellana tuvo que devolver un poco más de $12 millones y la exsubsecretaria Vidal un poco más de $13 millones. Eso se materializó el mes de abril del año pasado.

    Tanto la titular de la cartera como la exsubsecretaria devolvieron el monto bruto del error de cálculo. Es decir, más de lo que les correspondía, por concepto de AFP e Isapre, instituciones a las cuales el Ministerio deberá solicitar el reintegro de esos dineros.

    Además, se revisaron los procedimientos y corrigieron los cálculos de las remuneraciones para ajustarlas a lo dispuesto en la normativa vigente.

    Paralelamente, se inició un sumario administrativo para definir las responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes. Este sumario se inició el mes de abril, cuyo objeto se amplió en el mes de junio, se encuentra en curso y es de carácter reservado. Este podría tener sus resultados en los próximos días.

    El caso de las seremis

    Tras la situación en los sueldos de la ministra y la exautoridad, la actual subsecretaria de la Mujer, Claudia Donaire, ordenó revisiones más profundas. En paralelo al sumario iniciado se contrató una consultoría externa especializada para analizar la corrección de los reajustes aplicados y pagos realizados a las autoridades del Ministerio desde el año 2020, requiriéndose además a la auditora ministerial que revisara el proceso de cálculo y pago de remuneraciones a las autoridades y seremis del ministerio entre enero del 2022 y abril de 2025.

    De esta manera, la auditoría externa detectó que también existían errores en el cálculo y aplicación de reajustes a los sueldos de las autoridades regionales, las seremis. La consultora trabajó desde julio de 2025 hasta el 31 octubre Información que fue cotejada internamente en el Ministerio.

    Este proceso agregó más tiempo de trabajo, por la cantidad de personas involucradas y meses que se debían revisar, hasta llegar a los resultados finales, en diciembre pasado ¿El resultado? Entre el 2020 y el 2025, 42 personas que ejercieron o ejercen como seremis, y 5 que ejercieron o ejercen como autoridades nacionales, recibieron sueldos mal reajustados.

    Con esta información a fines del 2025, la subsecretaría emitió las resoluciones que ordenan reintegrar a cada una de las seremis y exseremis afectadas por el error en el reajuste de sus remuneraciones entre diciembre del 2020 y mayo del 2025.

    Cabe señalar que, en 2021 bajo la administración de Sebastián Piñera, se realizó una auditoría ministerial respecto del pago de remuneraciones que no detectó errores, lo que fue informado a la actual administración. De hecho, en 2025, otra auditoría ministerial tampoco llegó a los montos correctos.

    El otro error

    No es todo. La consultoría externa especializada también descubrió que las exsubsecretarias Carolina Cuevas y María José Abud y la exministra Mónica Zalaquett también recibieron dineros extras en sus remuneraciones producto del mal cálculo de sus haberes.

    Mónica Zalaquett, exministra de la Mujer.

    Fue la propia ministra Orellana quien se contactó con ellas para informarles de la situación y de la necesidad de reintegrar los dineros al fisco.

    En este caso los montos son menores y varía entre $260 mil y $400 mil.

    La respuesta del Ministerio

    Consultados por la información a la que tuvo acceso La Tercera, desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género hicieron llegar una declaración pública, donde detallan los pasos que realizaron tras descubrir los errores de cálculos en los sueldos.

    “Una vez revisado y contrastado el informe de la consultora externa con la información entregada por el sistema de pago de remuneraciones, durante diciembre de 2025, la Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género emitió las resoluciones que ordenan reintegrar las sumas indebidamente pagadas a todas las personas afectadas, que ejercen o ejercieron el cargo de autoridades regionales entre los años 2020 y 2025 como parte del proceso de regularización”, señala el texto.

    Asimismo, agrega que “cabe señalar que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género ha aplicado todas las medidas, conforme a sus competencias, para subsanar lo sucedido y evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a repetir”.

    Finalmente, sostienen que “reafirmamos nuestro compromiso con la probidad, el buen uso de los recursos públicos y en la mejora continua de los procesos que permitan un control efectivo y oportuno de los recursos fiscales”.

    Tras más de 3 meses con licencia médica por cáncer de mama: senadora María José Gatica (RN) retoma sus labores en el Congreso

    Republicanos cuestionan a Boric por anunciar que inscribirá candidatura de Bachelet a la ONU

    Senado aprueba de forma unánime el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados

    Tras cita con Boric, Kast deja en suspenso aprobación de sala cuna y niega diálogo sobre candidatura de Bachelet a la ONU

    "Cheque sin fondos" e "irresponsabilidad fiscal grave": parlamentarios de oposición reaccionan a avance al Senado de reajuste del sector público

