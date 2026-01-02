Ministra Aguilera niega a La Moneda haber incidido en los protocolos de la controvertida operación a su madre

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, no tuvo su mejor celebración de Año Nuevo. El controvertido caso de la operación de cadera “fast track” de su madre en el Hospital del Salvador le generó una crisis que hoy tiene incluso a figuras del oficialismo pidiendo su salida del gobierno del presidente Gabriel Boric.

Aguilera está de vacaciones toda esta semana y se reintegrará a sus funciones el próximo lunes 5 de enero. Vale decir, solo estuvo un día operativa, el viernes 26 de diciembre, desde que La Tercera, ese mismo día, dio a conocer la operación de su madre.

La ministra no se ha referido a la situación, que -según se conoce hasta hoy- terminó con un paciente con una intervención postergada y, a la postre, fallecido. En su ausencia, el Ejecutivo ha debido enfrentar la polémica apegado a la versión entregada por el Hospital del Salvador -que negó inicialmente irregularidades- y, de manera transversal, se ha pedido que la secretaria de Estado entregue personalmente explicaciones al respecto, además de que renuncie al cargo a dos meses de que termine la administración.

Durante la mañana de este viernes, dado que el caso continuaba escalando-, el recinto asistencial había anunciado un punto de prensa para el mediodía, el que finalmente fue cancelado a la hora exacta en que estaba previsto, sin que mediara una explicación clara sobre los motivos de la decisión.

Pese a la suspensión de la vocería, minutos más tarde el hospital envió un comunicado en el que se refirió al hombre que falleció, aclarando que “el paciente se encontraba hospitalizado desde cinco días previos a su fallecimiento, en estado grave, y permanecía internado en una unidad de cuidados intensivos. Durante ese período recibió tratamiento médico continuo, integral y acorde a su condición clínica ”.

Con todo, el director del establecimiento, Jorge Zajjur, instruyó una auditoría clínica, la que ya se encuentra en curso.

Desde el gobierno fue el jefe del gabinete, Álvaro Elizalde, quien tomó contacto con la ministra de Salud apenas se conoció la polémica intervención. Aguilera, según dicen en el Ejecutivo, planteó que ella no estuvo asociada a la decisión de intervenir quirúrgicamente ni a los protocolos del hospital ante la operación de su madre.

Aguilera, de hecho, ha señalado que no se enteró inmediatamente de la operación de urgencia de su madre, quien llegó el 23 de diciembre al hospital acompañada de la hermana de la ministra. Durante esa jornada, la secretaria de Estado estuvo inaugurando el nuevo hospital Claudio Vicuña de San Antonio, en la región de Valparaíso, junto a los subsecretarios Bernardo Martorell y Andrea Albagli. En el acto también participaron parlamentarios como el senador Francisco Chahuán (RN).

Por lo mismo, en el Ejecutivo se han apegado a la primera versión entregada por el Hospital del Salvador, emitida tres días después de la intervención, en la que el recinto defendió la decisión adoptada. “ La atención de la paciente se realizó conforme a los protocolos y estándares establecidos por nuestra institución. Al momento de su ingreso, se verificó que cumplía con los criterios de priorización de atención asociados a su edad y condición clínica”, admitían.

Frente a la versión de Aguilera, La Moneda ha apostado por mantenerla en el cargo y defenderla. Esto a menos de que ella diga lo contrario, pues desde el Ministerio de Salud han transmitido que ella ha estado muy complicada frente al caso vinculado con su madre.

Sube la presión sobre la ministra

La situación que enfrenta Aguilera se ha agravado con las críticas del mundo político, que por estos días se han endurecido en el oficialismo. Desde la oposición se han impulsado incluso acciones judiciales contra la ministra de Salud.

El senador DC Iván Flores, quien preside la Comisión de Salud en la Cámara Alta, sostuvo que “siempre hemos promovido la igualdad ante la ley y las obligaciones ante la ley, pero también el derecho al debido proceso. En ese contexto, no se puede condenar a alguien sin tener el resultado de la investigación. Aquí la ministra Aguilera debe una explicación al país (...) Nadie puede saltarse la fila, pero tampoco nadie puede condenar a priori (...)”.

DIPUTADO-IVAN-FLORES-GARCIA-1-818x460.jpg

Dicho eso, Flores reconoció que “yo creo que la ministra y el gobierno tienen espacio político”.

Desde ese mismo partido, el diputado Eric Aedo fue un paso más allá. “La permanencia de la ministra de Salud en su puesto es insostenible. Uno puede entender desde lo humano la situación que se ha producido, pero desde el punto de vista político y ético es impresentable (...) En ese sentido, debiese tomar una decisión drástica que ayude a paliar el dolor y la indignación que esto ha provocado. Es momento de que la ministra dé un paso al costado. Si no lo quiere dar, el presidente debe exigir la renuncia”, dijo a este medio el vicepresidente de la Cámara.

Esta mañana, en conversación con Desde la redacción, de La Tercera, la senadora Claudia Pascual (PC) aseveró que “si esto es parte de los procedimientos y cualquier otra persona hubiera podido acceder a aquello, está ok, pero si eso no es así, obviamente tiene que haber una muy buena explicación y además correspondería ejercer otras atribuciones, incluso las que puede tener el presidente. Uno esperaría indudablemente que hubieran tratos igualitarios en ese ámbito”.

Al ser consultada sobre si correspondería que el presidente Boric le pidiera la renuncia a la ministra, Pascual contestó que “si hay antecedentes que lo ameritan, sí, pero, por eso digo, todavía no he escuchado toda la explicación”.

En otros sectores de la izquierda toman el asunto con mayor cautela. El diputado Patricio Rosas, del Frente Amplio, sostuvo que “es una situación políticamente compleja, con información poco clara que hemos tenido respecto de la atención que recibió la madre de la ministra de salud. Lo que esperamos es que se investigue cómo se dieron las condiciones clínicas de la paciente, que expliquen la forma en que se actúa, si hubo intervención administrativa para su priorización, si se apegó el tratamiento al protocolo habitual de un paciente beneficiario del sistema, entendiendo que las autoridades tenemos el deber de abstención de cualquier actuación en favor de familiares relacionados”.

“Es una información que se solicitará desde la comisión de Salud para dar cumplimiento a la normativa y procedimientos establecidos en nuestras redes asistenciales, sin calificar ni prejuzgar antes de saber los antecedentes, por supuesto”, agregó Rosas.

Por su parte, el médico y jefe de bancada de los senadores socialistas, Juan Luis Castro, planteó que “es clave que se esclarezca la situación a partir de la auditoría médica que reporte la bitácora de los hechos y las eventuales repercusiones en otros pacientes. Antes de acciones en lo político, se requiere precisión clínica de los acontecimientos que han rodeado este caso”.

La diputada Nathalie Castillo (PC) dijo que “si existió una intervención que alteró la lista de espera por razones ajenas a lo médico, estamos frente a una situación grave que daña la fe pública y la confianza en el sistema. (...) Eso si no quito la gravedad de los hechos y más si se conoce de un deceso de por medio”.

El senador Pedro Araya, del PPD, es de la idea de que “lo verdaderamente grave no es el vínculo familiar, sino la señal política que se transmite en un sistema público de salud colapsado por las listas de espera. Cuando quienes gobiernan no son capaces de despejar de manera inmediata, transparente y convincente cualquier duda de trato preferente, se erosiona la legitimidad del discurso de igualdad que el propio gobierno ha levantado como bandera (...). El problema no es administrativo, es político, y afecta directamente la confianza ciudadana en el sistema de salud público”.