    Política

    Ministra Arredondo descarta “fraude masivo” de usuarios del Pase Cultural y aclara financiamiento al Excéntrico Fest

    "La información que nosotros tenemos por parte de Banco Estado nos señala que los reembolsos que ellos han solicitado a través de este sistema corresponden a 33 (casos), lo que representa el 0,04 de los beneficiarios que han recibido y que tienen activo este beneficio, creo que hay que ponerlo en perspectiva”, explicó sobre el Pase Cultural.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo.

    La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, se refirió a dos de las polémicas que ha rondado a la cartera en las últimas semanas: el presunto mal uso de los beneficiarios del Pase Cultural y el financiamiento al “Excéntrico Fest”, una muestra de piezas pornográficas.

    Luego de que en redes sociales una usuaria manifestara que solicitó el reembolso de los productos que adquirió con el Pase Cultural, para de esta manera obtener el dinero del beneficio, el futuro ministro de las Culturas, el diputado Francisco Undurraga (Evópoli), anunció que se esta política será suspendida una vez que él asuma formalmente.

    Cabe mencionar que el Pase Cultural permite acceder a muestras o productos culturales, utilizando los $50 mil que se depositarán la cuenta bancaria de quienes cumplan con determinados requisitos socioeconómicos y etarios.

    Imagen de archivo del lanzamiento del Pase Cultural. JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

    Pese a que desde el Mincap señalaron que los antecedentes fueron enviados al Consejo de Defensa del Estado, otra polémica los salpicó en los días siguientes. Parlamentarios de oposición y de sectores del oficialismo criticaron que se hayan asignado fondos culturales para la realización del Excéntrico Fest, principalmente por el carácter de la muestra.

    Luego de una actividad junto a la Unesco en Valparaíso, la ministra fue consultada por la controversia en torno al Pase Cultural. “Cuando se instala en la comunicación pública la idea de un fraude masivo y la información que nosotros tenemos por parte de Banco Estado (...) nos señala que los reembolsos que ellos han solicitado a través de este sistema corresponden a 33 (casos), lo que representa el 0,04 de los beneficiarios que han recibido y que tienen activo este beneficio, creo que hay que ponerlo en perspectiva”.

    La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo. Foto: CinemaChile.

    “Sin duda que esta es una noticia que se generó a partir de comentarios en redes sociales, ante lo cual nosotros tomamos acciones, le solicitamos al Consejo de Defensa del Estado, poder conocer todos los antecedentes. Ya se han tomado acciones correctivas en conjunto con el Banco Estado, porque hay que recordar que esta es una política pública nueva, que tiene recién siete meses de implementación, por lo tanto, siempre es importante poder mirar, corregir, evaluar, mejorar y fortalecer las políticas públicas nuevas (...) Es una política pública es beneficiosa, que busca acortar las brechas de participación cultural que existen en nuestro país, entendiendo que la cultura es un derecho y no un privilegio“, explicó.

    Respecto del Excéntrico Fest, mencionó que las asignaciones de fondos pasan antes por comisiones que cuentan con sus propias reglas: "Nuestro rol siempre es estar disponibles para responder las distintas consultas que surjan, pero es importante destacar que este es un proceso con reglas, normas y bases donde las autoridades políticas no intervenimos".

    “Cuestionar este mecanismo de entrega de fondos es cuestionar el funcionamiento de la ley y de su reglamento, y además está hecho para que las autoridades políticas no intervengan en estos procesos”, añadió.

