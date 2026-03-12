Ministra Sedini por agresión a Rojas Vade: “Nos demuestra que en Chile estamos en una emergencia de seguridad”

La recién asumida ministra vocera de gobierno, Mara Sedini (Ind) abordó la agresión de la que fue víctima, en la madrugada de este jueves, el exconvencional Rodrigo Rojas Vade, y que lo mantiene en riesgo vital.

Según informó la Policía de Investigaciones, Rojas Vade fue encontrado a un costado de la ruta 78 con lesiones graves, maniatado y rociado con bencina. En su cuerpo, también habían rayados de índole político, de apoyo al gobierno de José Antonio Kast y de rechazo a su tendencia política. Actualmente, permanece en coma inducido.

El exconvencional, que adscribía a la Lista del Pueblo, una de las corrientes más a la izquierda de la disuelta convención, se ha mantenido alejado del ojo público desde que reconoció que había mentido sobre su diagnóstico de cáncer. Por esta situación, calificada como estafa residual por la justicia, fue condenado a 61 días de cárcel y una multa de 11 UTM.

En conversación con radio Infinita, Sedini aseveró: "Esperamos que por supuesto que se haga justicia, es una noticia tremenda, horrible, y la verdad es que esperamos tener todos los antecedentes a disposición para que la justicia pueda avanzar. Lamentablemente esta es una más de las múltiples situaciones que nos demuestran que en Chile estamos en una emergencia de seguridad, están pasando cosas que son inaceptables y que se requiere tomar medidas".

Al ser consultada sobre las eventuales motivaciones políticas detrás de este ataque, respondió: “Por eso tenemos que ser muy responsables en este tipo de situaciones, esperar todos los antecedentes y que la justicia actúe de manera adecuada y nosotros confiamos en las instituciones".

Requerida sobre si le genera preocupación que haya motivaciones políticas, reiteró: “Lo importante es que tengamos todos los antecedentes para poder, en el fondo, tomar una postura y definir el plan de acción. Acá, por supuesto que pasando tan poco tiempo hay muchas especulaciones, se hacen distintos análisis, pero aquí siempre hay que partir siendo responsables, tener todos los antecedentes y a partir de eso avanzar".